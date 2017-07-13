İşte en uzun gece

HAREKâT

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'cüdarbe girişiminin bastırılmasında etkin rol oynayan dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz o uzun geceyi ilk kez SABAH'a anlattı. FETÖ'cülerin Meclis'e helikopterle cuntacı indirmeye kalkıştığını söyleyen Celalettin Lekesiz, "Darbeciler 'TBMM ele geçirildi. Milletvekilleri gözaltına alındı' şeklinde bir algıyla darbeye direnenlerde moral kırıklığı yaratmayı amaçladılar" diye konuştu. Halen merkez valisi olan Lekesiz, "Türkiye'nin en uzun, polisin de en zor gecesi" şeklinde özetlediği o geceyi dakika dakika anlattı:"Saat 21.30 gibi İstanbul'da köprülerin askerler tarafından kapatıldığını öğrendim. 22.02 sıralarında Ankara'da jetlerin uçuşları başladı. 22.10 gibi arkadaşlarıma talimat verdim, 22.20'de kriz merkezini topladık.22.15'te, 81 il emniyet müdürüme, 40 daire başkanıma ve 5 genel müdür yardımcıma darbe girişimin önlenmesi için, "Ülke genelinde silahla direnilecek, kritik binaların etrafı sarılacak, darbenin merkezi Jandarma Genel Komutanlığı'na Özel Harekât destekli operasyon yapılacak, hiçbir emniyet personeli askere teslim olmayacak, teslim olmaya meyilli her rütbedeki emniyet mensubu gözaltına alınacak" talimatını verdim.Koruma memurumu arayan darbeciler yönetime el koyduklarını ve polis teşkilatını teslim etmemi söylemişler. Ben de 'Bir daha ararlarsa sonuna kadar silahla mücadele edilecek. Hukuka teslim olsunlar' dediğimi ilet dedim.Külliye'de karartma uyguladık. Akıncı Üssü'nde uçakların kalkışını önlemek için akaryakıt deposunu kullanılamaz hale getirdik. Ankara'ya gelmek üzere Polatlı'dan yola çıkan füze bataryalarını taşıyan konvoyun önünü kestik. İhraç ettiğimiz bin 859 FETÖ'cünün MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay gibi kritik alanların etrafını sardıklarını öğrendik. Daha sonra ByLock incelemelerinde kendi aralarında 'Beklenen zaman geldi buraları teslim almaya gideceğiz' diye görüştükleri saptandı.Bursa İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un darbeciler lehine konuşma yaptığı bilgisi üzerine derhal gözaltına aldık. Bu ilk rütbelinin gözaltı işlemi oldu. Akkuş'un üzerinden görevlendirilen 81 il sıkıyönetim komutanı ve darbe planları çıktı. Bu isimleri 81 il emniyet müdürüne gönderip gözaltına alınması talimatını verdim. Dönemin Jandarma Harekât Başkanı Tümgeneral Arif Çetin Paşa, Özel Harekât polisi istedi. Eldeki 90 Özel Harekât polisini emrine görevlendirdim. Darbeciler, polislerin yola çıkacakları 24.02 gibi karargâha lazer güdümlü füze attı, 53 polisimiz şehit oldu. Sağ kalan personelin jandarmaya geçmesi talimatını verdim. 05.30 gibi jandarmayı ele geçirdik.TBMM Koruma Başkanı Nurullah Bey takviye kuvvet istedi. Oraya takviye kuvvet gönderilmesi talimatını verdim. Bu arada Nurullah Beye de "Meclisi de bombaladılar, bunlar bir işgale hazırlanabilirler, helikopterlerin inişine silahla müdahale edin" dedim. 15 dakika sonra Meclis'e helikopterlerle asker indirmeye kalkıştılar. Alttan açılan yoğun ateş sonucu hiçbiri iniş yapamadı. Darbeciler 'TBMM ele geçirildi' algısıyla moral kırıklığı yaratmayı amaçladı.""Çukur -hendek operasyonları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu'da bulunan Özel Harekât polisini gece boyu Ankara ve İstanbul'a transfer ettik. Merzifon'da eğitim gören, 4 bin 500 Özel Harekât adayını silah kullanma yetkileri olmamasına rağmen Ankara'ya getirdik. Siparişini verdiğimiz, teslim almadığımız 10 zırhlı taktik aracı ilgili firmadan aldık ve silahlarını takıp kullandık. Bunlardan biri, havadan TÜRKSAT'a darbeci indirmek isteyen helikopteri yoğun ateş altına alıp planı önledi. Denizli ve çevre illerden de Cumhurbaşkanımız'ın bulunduğu Marmaris'te 100 polis görevlendirdik."