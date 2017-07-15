Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Şehitler Köprüsü kırmızı beyaza büründü

İHA

15 Temmuz İhaneti Haberleri

Giriş Tarihi: 15.7.2017 18:42 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 18:45
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı beyaza büründü

Şehitler Köprüsü'ne ellerinde Türk bayrakları ile gelen vatandaşlar, köprüyü kırmızı beyaza bürüdü. 5 milyon kişinin alan yürüdüğü belirtiliyor. Alana binlerce kişinin gelişi sürerken, kimi vatandaşlar ikindi namazını asfalt üzerinde kimileri ise mescitte kıldı.

'un yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki törene katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturuyor. Programa, 7'den 70'e herkes her yaştan insan akın akın gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise alana girerken polis tarafından güvenlik tedbiri amaçlı aranıyor. İkindi ezanı sonrası alanda toplanan kimi vatandaşlar namazlarını çadırdan kurulan mescitlerde kılarken kimileri de ailesi ile birlikte asfaltta kıldı.

15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜNDE VATANDAŞLAR NÖBETTE

Öte yandan, köprüye gelen vatandaşların elinde Türk bayrağı ve şehit fotoğrafları dışında herhangi bir amblem olmadığı görüldü.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı beyaza büründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz