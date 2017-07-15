15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı beyaza büründü

15 Temmuz'un yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki törene katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturuyor. Programa, 7'den 70'e herkes her yaştan insan akın akın gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise alana girerken polis tarafından güvenlik tedbiri amaçlı aranıyor. İkindi ezanı sonrası alanda toplanan kimi vatandaşlar namazlarını çadırdan kurulan mescitlerde kılarken kimileri de ailesi ile birlikte asfaltta kıldı.

15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜNDE VATANDAŞLAR NÖBETTE

Öte yandan, köprüye gelen vatandaşların elinde Türk bayrağı ve şehit fotoğrafları dışında herhangi bir amblem olmadığı görüldü.