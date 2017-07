Cennet yürekli kadınlar

BUGÜN NELER OLDU

Darbecilerin en ağır saldırılarından birinin yapıldığı Ankara Gölbaşı'nda yer alan Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yönelik saldırıda polisler Zeynep Sağır, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler'de Türkan Türkmen Tekin, Genelkurmay Başkanlığı önünde de Yıldız Gürsoy şehit olarak 250 şehit arasındaki 10 kadın kahraman oldu.: 16 yıllık polis memuru 38 yaşındaki Sağır, darbecilerin Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlediği saldırıda şehit düştü. Evli ve 2 çocuk annesi olan Özel Harekât Komiseri Sağır, vasiyeti üzerine 19 Temmuz'da düzenlenen törenin ardından Cebeci Polis Şehitliği'ne defnedildi.23 yaşındaki Doğanay, şehit olduğunda henüz 8 aylık polisti. Doğanay, PKK'ya yönelik operasyonlarda Diyarbakır'ın Sur ilçesinde görev yapmış, darbe girişiminden önce de Ankara'ya gelmişti.Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olduğunda henüz 23 yaşında ve 10 aylık polis memuru olan Yiğit, çocukluk hayalini gerçekleştirerek polis olmayı başardı. Şehitler Kübra Doğanay ile Cennet Yiğit, şehit olana kadar yolları hep birlikteydi.31 yaşında evli ve bir çocuk annesiydi. Özel Harekât Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosu'nda çalışan Sezen, darbe gecesi nöbetini tamamlamasının ardından eve gittikten bir süre sonra kalkışmaya karşı görev yapmak amacıyla tekrar başkanlığa dönmüş ve buraya atılan ikinci bombayla hayatını kaybetmişti.Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığında komiser yardımcısı olarak çalışan 24 yaşındaki Güler, darbe girişimi gecesi görevinin başındayken şehit oldu.Özel Harekât Daire Başkanlığı Eğitim Tesisleri'nde şehit olan 27 yaşındaki Sevda Güngör 11 ay önce göreve başlamıştı.Şehit Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, Gülşah'ın kardeşi Reşit'in doğacak bebeğinin cinsiyetini merak ettiğini anlattı. Gözü yaşlı anne, "Gülşah bayrama geldiğinde yeğeninin cinsiyetini sorup duruyordu. Bebeğin cinsiyetini öğrenmemiz için erkendi. 15 Temmuz'dan bir hafta sonra bebeğin cinsiyetinin kız olduğun öğrendik. Ve o anda 'Allah bizden bir Gülşah aldı bir Gülşah verdi" dedik. Şimdi torunumun adını Gülşah koyduk" diye konuştu.ÖZEL harekâtın 3 kahraman polisi, birlikte çıktıkları yolda birlikte şahadete yürüdüler. Şehit Gülşah Güler Hayat Kırıkhan'da, Cennet Yiğit Kayseri'nin Bünyan, Kübra Doğanay ise Yeşilhisar İlçesi'nde vatan topağına emanet edildiler. Gülşah Güler'in arkadaşı Cennet Yiğit'i dilinden düşürmediğini belirten anne Emine Güler; "Biz Gülşah'la ne zaman konuşsak 'Anne Cennet'le yemekteyiz, Cennetle çalışıyoruz, Cennet'le geziyoruz' derdi. Neredeyse her an Cennet'le birlikteydi. Cennet'i hiç görmemiştim ama çok iyi tanıyordum. Kızım Cenneti'ni bırakmadı" diye konuştu.15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Şehit Kübra Doğanay'ın annesi Hikmet Doğanay: Akrabamız olan Can Zom, Kübra'nın masasını kurmak için eve gelmiş. O sırada patlama olmuş. Ev sallanmış yere yatmışlar. Can'ın ağabeyi aramış ve "Kübra'yı al gel darbe oluyor saklayalım" demiş. Can, "Darbe oluyormuş hadi gidelim seni saklayacağız" demiş. Bunun üzerine kızım Kübra, ben vatan haini değilim neden saklanayım. Silah arkadaşlarım oradayken ben burada nasıl durabilirim diyerek evden çıkmış. Cennet Yiğit ve Gülşah Güler'le özel harekâta gitmişler" dedi