Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet senin gibi, ürkek, korkak değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu mücadele ödleklerin mücadelesi değildir

"BU MİLLET SENİN GİBİ ÜRKEK, KORKAK DEĞİL"

"Bazıları ne diyor ısrarla; kontrollü darbe. Milletimizin bu şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir, bu ahlaksızlıktır. Doğru, doğru o gece 23.15, havalimanına iniyor, Atatürk Havalimanı ve benim İstanbul havalimanında on binlerce kardeşim orada. Tanklar VIP'nin önünde ve geliyor. Bu tanklar orada duruyor ya, dışarı çıkamıyor bu beyefendi. Önce korkuyor ve gidiyorlar görüşüyorlar. Görüşmeyi yaptıktan sonra tankların koruması altında bu Kılıçdaroğlu denilen zat oradan çıkıyor Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Biz Yenikapı buluşmasına bu beyefendiyi de davet ettik. Bilseydim etmezdim. Bunları sonradan öğreniyoruz. Önce davetime olumsuz cevap verdi. Son anda cumartesi Yenikapı, cuma günü gelebileceğini bildirdiler. Fakat Yenikapı ruhundan da hiçbir şey alamamış ki ne dedi; 'kontrollü darbedir.' İnsan utanır utanır. Bu 250 şehidimize saygısızlıktır, hakarettir, 2 bin 193 gazimize saygısızlıktır, hakarettir, bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bunu nasıl söylüyorsun. Bu millet senin gibi ürkek, korkak değil, bu milletin yüreği var yüreği. O yürek sende yok. Bu mücadele ödleklerin mücadelesi değildir, vandalların mücadelesi değildir.

Dikkat ederseniz bu sözü iki kesim ısrarla kullanıyor. Birincisi FETÖ'cüler ve onları destekleyen yabancılar kullanıyor. Yaptıkları ihanet karşısında, milletimizin verdiği tepki sebebiyle FETÖ'cüler hayatları boyunca her yaptıkları gibi bu defa da inkar yoluna, takiye yoluna başvuruyorlar. İkincisi ise ana muhalefet partisinin başındaki zat bunu yapıyor. Tabii insan 15 Temmuz gecesi işte az önce ifade ettiğim darbecilerin kontrolü altında çıkıp, Bakırköy'de güvenli bir makama gidip, çay, kahve içerek televizyondan olayları takip edince, böyle bir hisse kapılır. Halbuki o gece sokaklarda, meydanlarda, havalimanlarında, köprülerde, darbecilerin harekete geçme ihtimali olan her yerde, canları pahasına mücadele edenlerin gördükleri, yaşadıkları, hissettikleri bambaşkadır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 15 TEMMUZ ANMA TÖRENİ'NDE MİLYONLARA SESLENDİ

- "TIPKI FETÖ'CÜLER GİBİ BU ZAT DA KENDİSİNE VERİLEN GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun şimdi de Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunu bahane ederek, darbecilerle aynı çizgide yürüttüğü politikayı gizlemeye, saklamaya çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, Meclis'te aslanlar gibi darbecilere karşı duran, gerçekten ülkesinin, milletinin, demokrasinin safında yer alan CHP'lileri tenzih ederek söylüyorum; 15 Temmuz kontrollü bir darbe değildi ama CHP'nin başındaki bu zat, kesinlikle kontrollü bir şekilde oraya getirilmiştir ve ilk günden beri de kendisini oraya oturtanlara sadakatle hizmetini sürdürmektedir. Sen bir defa o makama CD ile gelmiş olan bir genel başkansın. Kendisinin o gece nerede, ne yaptığı, tüm belgeleriyle, resimleriyle, şahitleriyle açıkça ortadayken, sokaklara dökülen milyonlara hakaret edercesine, darbeciler için yollara düşen bu zat için ne desek boştur. Bugün parlamentoda hala sıkılmadan, utanmadan yine bunları söylüyor. Anlaşılan o ki tıpkı FETÖ'cüler gibi bu zat da kendisine verilen görevi yerine getiriyor. Ama ilk defa FETÖ'yü darbe örgütü olarak bugün kabul etti. Onu söyleyeyim. Varsın FETÖ'cülerle, PKK'lılarla beraber yürüyüversin."