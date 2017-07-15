Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, milletin iradesine kelepçe vurmaya çalışan örgüte karşı asla taviz vermeden mücadele edeceklerini belirterek, "Bizler, 15 Temmuz'u birebir yaşamış bireyler olarak artık 15 Temmuz öncesinden çok daha büyük sorumluluğa sahibiz. Asla aziz şehitlerimizin hatıralarını incitmeyecek, onların sergilediği kahramanlığa ve geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının twitter hesabından, Bakan Albayrak'ın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesajı yayımlandı.

Albayrak, bir yıl önce askerin ve bürokrasinin içine sızan hain bir yapının ülkesine ve milletine karşı gerçekleştirdiği, tarihte örneği görülmemiş bir ihaneti birlikte yaşadıklarını aktardı.

Haşhaşileri bile kıskandıracak bu hain örgütün, bu aziz milleti, ellerine geçirdikleri silahlarla, yaptıkları vahşi katliamla korkutabileceğini, yıldırabileceğini ve nihayetinde milletin iradesini, ülkenin yönetimini teslim alabileceğini düşündüğünü aktaran Albayrak, milletin, ilk andan itibaren hain terör örgütünün karşısında çelikten bir irade ve aslına az rastlanır bir cesaretle dikildiğini vurguladı.

Dünya tarihinde belki de ilk kez, hain bir darbe girişimini "çıplak elleri" ile durduracak bir kahramanlık sergilendiğini ve eşsiz bir zafer kazanıldığını kaydeden Albayrak, mesajında şunları kaydetti:

"Bu ihanet; emellerine giden yolda her şeyi kendilerine mübah gören İslam'dan uzak bir anlayış ile yıkanmış bir güruhun; milletine, yine milletinin paraları ile alınmış silahları doğrulttukları, tankla, topla, tüfekle kendi insanını katletmeye varan bir darbe girişimi ile tezahür etti. İnsanlık, hiçbir dönemde FETÖ gibi aşağılık, sinsi ve cani bir örgütle eminim karşılaşmamıştı."

"BU MİLLETİN FERDİ OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Bakan Albayrak, liderinin çağrısı ile sokaklara dökülen, iradesini, ülkesini ve demokrasisini kurşunların üstüne yürüyecek bir cesaretle savunan bu aziz milletin bir ferdi olmaktan büyük şeref ve onur duyduğunu kaydetti. Albayrak şöyle devam etti:

"O gece 250 kahraman şehidimiz içinde Bakanlığımızdan da bir mesai arkadaşımız, kardeşimiz vardı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğümüzde çalışan Cuma Dağ kardeşimiz, milletin bu hain FETÖ'ye karşı, savunmaya geçtiği yerlerden biri olan Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, bu ihanet şebekesine dur derken şehit düştü. Rabbim tüm aziz şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Bizler, 15 Temmuz'u birebir yaşamış bireyler olarak artık 15 Temmuz öncesinden çok daha büyük sorumluluğa sahibiz. Öncelikle, bu aziz vatanı ele geçirmeye, milletin iradesine kelepçe vurmaya çalışan bu örgüte karşı asla taviz vermeden mücadele edeceğiz. Asla aziz şehitlerimizin hatıralarını incitmeyecek, onların sergilediği kahramanlığa ve geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkacağız"

Albayrak, bu ülkeyi her zamankinden daha çok daha fazla çalışarak, hak ettiği "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine kavuşturacaklarına işaret ederek, "Başta Cuma Dağ kardeşimiz olmak üzere, 15 Temmuz'da kaybettiğimiz canlarımız ve terör örgütlerince aramızdan koparılan tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine tekrar tekrar sabr-ı cemil ve metanet niyaz ediyorum. Ayrıca yine bu uğurda gazi olan tüm kahramanlarımıza da Rabbimden şifalar diliyorum. Bizler, 15 Temmuz'u asla unutmayacak ve asla unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.