15 Temmuz
gecesi, FETÖ
'cü hainlerin şehit ettiği isimlerden biri de Erol Olçok ve 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok'tu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu olan ve AK Parti'nin tüm reklam kampanyalarına büyük emek veren Olçok, o gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki direnişe katıldı. Baba-oğul darbecileri geçit vermemeye çalışırken hainlerin kurşunlarıyla şehit edildiler. Darbe girişimini öğrenir öğrenmez hemen meydanlara inmek için harekete geçen Erol Olçok, oğluna evde annesi ve kardeşleriyle kalmasını söyledi. Babasını dinlemeyen Abdullah Tayyip Olçok, darbecilere karşı durmak için babasının peşinden meydanlara indi. İlk olarak Altunizade'ye giden Erol Olçok, sokağa çıkan vatandaşlara, "Bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. Köprü'de sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım" sözleriyle cesaret verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen salı Erol ve Abdullah ayyip Olçok'un kabrine giderek Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.
OĞLU KALBİNDEN VURULDU
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyen halkın arasında en önde giden Erol Olçok köprüye geldiğinde darbeci askerleri ikna etmeye çalıştı. Hainleri ikna edemeyen Olçok, sürekli ateş açıldığından dolayı oğlunu güvenli bir yere koymak istedi. Oğluna doğru gitmeye başladığı anda darbeciler tarafından vuruldu. Vücuduna 3 mermi isabet eden Olçok'a yardıma koşan oğlu ise iki zırh delici mermiyle kalbinden vuruldu. Abdullah Tayyip Olçok olay yerinde şehit düşerken, Erol Olçok kaldırıldığı hastanede şehadete ulaştı. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmasına devam edemeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Erol benim yol arkadaşımdı. Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekanları cennet olsun İnşallah" dedi.