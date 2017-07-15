Evlatsız yaşanır ama vatansız asla

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın anne ve babası gençlere vatan sevgisini aşılıyor. 15 Temmuz
'un birinci yılında oğullarının şehitlikteki mezarını ziyaret eden aile, "Evlatsız yaşarız ama vatansız ve bayraksız asla" dedi. Baba Zeki Kılınç "Devleti böldürmemek için oğlum kurşun sıka sıka şehit oldu. Böyle bir evlattan onur ve gurur duyarız. Evlatsız yaşarız ama vatansız asla. Oğlum şehit olduktan sonra biz de boş durmadık. Okullarda konferanslara katıldık. Gençlere vatan ve bayrak sevgisini aktarmaya çalışıyoruz. Gençlere, kahramanlık destanları yazabilmeleri için gerektiğinde meydanlarda olmayı öğretmemiz gerekiyor" diye konuştu.
EN ÖN SAFTAYDI
15 Temmuz gecesinde Muhammet Oğuz Kılınç, darbeci komutanı ikna etmeye çalışan emniyet müdürünün hemen arkasında eli tetikte bekliyordu. FETÖ'cü hainlerin silahından çıkan ilk kurşunla alnından vurularak şehit düştü. Muhammet Oğuz Kılınç'ın ismi babasının görev yaptığı Altınova Polis Merkezi Amirliği de aralarında olmak üzere, okul, cadde ve parka verildi.
25 SANİYELİK SON KONUŞMA
15 Temmuz gecesinde yaşananları anlatan baba Zeki Kılınç, o gece yeni eve taşındıkları için yorgun olduklarını söyleyerek "Telefonum diğer odadaydı. Defalarca aranmışım. Oğlum Mehmet Onur beni uyandırarak, 'baba sanırım bir şeyler oluyor, telefonun susmadı' diyerek telefonu verdi. Saat 11.00'e geliyordu. Arayanlar arasında oğlum ve amirlerim vardı. Önce komiserimi aradım. Bana, 'darbe teşebbüsü var, ekibini topla gel' dedi. Üzerimi değiştirirken oğlumu aradım. Arkada silah sesleri geliyordu. 'Orada bir sorun var mı' diye sordum, O da 'sorun var ama sıkıntı yok, merak etme baba' dedi. 'Sizi Allah'a emanet ediyorum' dedi telefonu kapattı. 25 saniye konuşabildik" ifadelerini kullandı.