Hesap zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Darbe girişimine katılanlar birer birer yargıya hesap veriyor. FETÖ ve 15 Temmuz davalarında toplam bin 52 asker, 3'er kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Bu suçlar dışında ölüm, yaralama, yağma, gasp gibi suçlara karışanlar için ayrıca müebbet ve yüzlerce yıl hapis cezaları isteniyor. Bir kişi kaç kişiyi şehit etmiş veya yaralamışsa her biri için ayrıca ceza isteniyor. Örgüt sorumluları örgüt üyelerinin yaptığı her bir eylemden sorumlu tutuluyor.Bugüne kadar FETÖ'yle ilgili gözaltına alınanların sayısı yaklaşık 115 bin. Tutuklu sayısı 47 binden fazla. 900'e yakın kişi ise firari. Tutukluların 10 bin 800'ü polis, 7 bin 500'ü asker (168'i general), 2 bin 600'ü hâkim ve savcı, 26 bin 200'ü sivil, 210'u da mülki idare amiri.Örgütün askeri yapılanması dışında yargı, Emniyet, mülkiye, cezaevleri, belediyeler, medya, ekonomi, eğitim, sağlık, Telekom ve savunma sanayideki yapılanmasına ilişkin detaylı soruşturmalar yapıldı. FETÖ ve darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma sayısı ise 11 bin oldu.Sadece İstanbul'da FETÖ'yle ilgili açılan dava sayısı 700. Bu rakamlar her geçen gün artıyor, örgütün gizli hücreleri tek tek çökertiliyor.İşte FETÖ ve darbe girişimine yönelik açılan davalarda en öne çıkanlar:Muğla'da görülüyor. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen bir numaralı sanık. Suikast girişimine katılan Özel Kuvvetler, SAT, MAK timleri üyeleri ve helikopter pilotları yargılanıyor.Darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden sanıklar ilk kez 21 Şubat'ta hâkim karşısına çıktı.Gölbaşı Emniyet Özel Harekat Dairesi'nin savaş uçaklarıyla bombalayan 11 pilot, 45'i polisi 51 kişinin şehit edilmesinden sorumlu tutuluyor.27 sanık hakkında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 1 Ağustos'ta başlayacak davada, bir numaralı sanık Fetullah Gülen, iki ve üç numaralı sanıklar Adil Öksüz ve Kemal Batmaz. Biri orgeneral, 6'sı tümgeneral, 18'i tuğgeneral toplam 481 sanık bulunuyor.26'sı general 221 kişi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu davada "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 sanık da var.15 Temmuz gecesi TRT yayınları kesilmiş, TÜRKSAT uydularının bulunduğu Gölbaşı'ndaki tesise saldırı düzenlenmişti. 5'i sivil 16 kişi yargılanıyor.İstanbul Havalimanları İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal eden 62 asker hakkında dava açılırken, Atatürk Havalimanı'nın işgal davası henüz açılmadı.İstanbul gişeleri ve kamu binalarının işgaliİstanbul'da Kartal, Mahmutbey, Ispartakule ve Orhanlı gişelerinin kapatılması, valilik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası, AKOM binası, Bayrampaşa Çevik Kuvvet, Ak Parti il binası, Harbiye TRT Radyosu, Ulus TRT binası, Dijitürk, BJK Stadı, Gayrettepe Telekom, Fenerbahçe Orduevi, Borsa İstanbul ve FSM Köprüsünün işgal edilmesine ilişkin ayrı ayrı davalar açıldı. Boğaziçi Köprüsü ile Kuleli ve Çengelköy'deki katliama ilişkin soruşturmalar ise halen sürüyor.2. Ordu Malatya'daki 2. Ordu'nun o dönemki komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanıklı dava bu ilde devam ediyor.