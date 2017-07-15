İşte darbenin FETÖ delilleri

15 Temmuz
darbe girişimine ilişkin savcılıkların hazırladığı iddianamelerde, hain kalkışmayı FETÖ'nün planlayıp icra ettiğine ilişkin çok sayıda belge ve ifade var. Darbe girişiminin, elebaşı Fetullah Gülen'in emir ve talimatı doğrultusunda TSK'daki FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirildiği kaydediliyor. İşte binlerce sayfayı aşan delillerin özeti:
15 Temmuz gecesi darbenin merkezi Akıncı Üssü'nde asker olmayan FETÖ yöneticisi siviller de vardı: Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç.
Darbe girişiminin kilit ismi Öksüz darbe gecesi yakalansa da 18 Temmuz'da serbest bırakıldı. Öksüz'ü serbest bırakan hâkim Çetin Sönmez tutuklanırken FETE'cü olduğunu itiraf etti.
Sivillerin askerlere talimat vermesi Akıncı Hava Üssü'deki kameralara da yansıdı. Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in sivil Batmaz'a başıyla selam verdiği görülüyor. DARBE MESAJI
Adil Öksüz 14 Nisan 2016'da Ankara'ya gelerek toplantı yaptı. 3 gün sonra da FETÖ elebaşının yanına ABD'ye gitti, 21 Nisan'da dönüş yaptı. 17-21 Nisan'da FETÖ imamları Batmaz, Çiçek ve Oruç da ABD'deydi. Darbecilerin genelkurmay başkanı yapmak istediği Akın Öztürk'ün damadı yarbay Hakan Karakuş da aynı dönemde ABD'deydi. Bu dönemde Gülen'le darbenin planları yapıldı.21 Nisan'da Gülen, yeşil cübbe giyerek "herkul.org" sitesinden yayımladığı sohbetinde örgüt mensuplarına darbeye hazırlık mesajlarını iletti.
Uşak'ta Deniz Tetik isimli ByLock kullanıcısında ele geçirilen flash belleklerde Gülen'in örgüt elemanlarına darbe girişimi için şifreli talimat verdiği ses kayıtlarına ulaştı.
Sözde yurtta sulh konseyinin başında olan ve darbenin startını veren tuğgeneral Mehmet Partigöç'ü FETÖ özel yetiştirdi.
Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan şüphelilerden Zekeriya Kuzu, Murat Dağlı ve Yücel Ekizoğlu'nun üzerinde FETÖ mensuplarının birbirlerini tanımakta kullandıkları 1 Dolar ele geçirildi. Çatışmada yaralanan teröristlerden Haldim Gülmez'in üstünde ise "H.E. (Hoca Efendi) Duaları" yazılı kağıt bulundu.
FETÖ'cüler ByLock programıyla gizlice yazıştı. sohbet gruplarındaki binlerce yazışmada FETÖ üyelerinin darbe mesajları açığa çıktı. Eagle, Kakao, Coco, WhatsApp, Tango gibi programları da kullandılar.
FETÖ'CÜLERDEN DARBE MESAJLARI
Zaman'da darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayımlanan "Sükutun Çığlığı" reklamı. Zaman'ın "Zaman Kardeşlik Zamanı" temalı kampanyasında bir asker "Bir ihtimal daha var" dedi. Sızıntı darbe girişiminden 2 ay önceki kapağında asker kıyafetli bir kişi kullandı. FETÖ'cü Tuncay Opçin Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Yatakta basıp şafakta asacaklar" mesajını paylaştı. FETÖ'cü Emre Uslu, 2015'te bir takipçisinin "Ne zaman ülkeye döneceksin" sorusuna "2016 Temmuz" diye yanıt verdi.
İFADELERDE FETÖ...
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri yarbay Levent Türkkan: Askeri liseden beri örgütle irtibatım var. Örgütün talimatıyla Genelkurmay Başkanı ve 2. Başkan'ın odasına dinleme cihazı yerleştirdim. Diğer askerlerle Akar'ı makam odasında rehin aldık.
Başbakanlık Özel Kalem Görevlisi Muhammet Uslu: Türkkan'dan sorumlu örgüt abisi bendim. Dinleme cihazlarını Türkkan'a ben verdim.
Helikopter pilotu Beniz Aldemir: Askeri liseden beri FETÖ'cüyüm. Ankara Emniyeti'ni bombalayan helikopter pilotları yarbay Erdal Başlar ve binbaşı Sadullah Abra ile MİT'e ateş eden yarbay Murat Karataş ve binbaşı Taha Fatih Çelik de FETÖ'cü.
Ankara'da sivil hedeflere atış yapan kara pilot yarbay İlkay Ateş: Küçük yaşlardan itibaren FETÖ içindeyim.
Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız: Üsteğmenken FETÖ'ye katıldım. 15 Temmuz öncesi 9 günlük bayram tatilinde Ankara'da darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptık. Bu toplantıya Adil Öksüz de katıldı.
Jandarma Albay Arif Kalkan: Askeri liseden itibaren FETÖ içinde yer aldım. Gülen'le iki kez yüz yüze görüştüm. Darbenin talimatını bize örgüt yöneticileri aracılığı ile Gülen verdi.
Astsubay Zekeriya Kuzu: FETÖ yapılanması içinde faaliyet yürüttüm. Sadece kod adını bildiğim bir abi ile sürekli görüşüyordum. Bana 1 dolarlık banknot vererek, bu parayı Gülen'in gönderdiğini, bereket olsun diye bu parayı cüzdanında taşıması gerektiğini söyledi.