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Türkiye dünyada manşetlere oturdu

Giriş Tarihi: 15.7.2017 22:33 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 22:52
Türkiye dünyada manşetlere oturdu

Türkiye'de milyonların katıldığı tören , CNN ve Al Jazeera gibi dünyanın en büyük medya organlarında manşetten veriliyor.

Erdoğan'ın tören alanına gelişini canlı veren , inanılmaz bir görüntüyü ekrana getirdi.

Başta İstanbul ve diğer şehirlerde milyonların sokağa döküldüğü bugün, Türkiye dünya medyasında ilk haber oldu. Canlı yayına geçen BBC, tören alanının muhteşem bir görüntüsünü ekrana getirdi. BBC, ayrıca, Erdoğan'ın tören alanına varışını da naklen verdi.



'DEV MİTİNG' DİYE SERVİS ETTİ
''ne akın edenleri manşetine taşıyan BBC, 'Türkiye'deki darbe girişiminin yıldönümünde dev miting' başlığını kullandı, manşete ellerindeki Türk bayraklarını sallayan kalabalığın fotoğrafı eşlik ediyor.

Gelişmeleri canlı blogla aktaran BBC'nin Türkçe edisyonu ise, köprünün Anadolu yakasının binlerce kişiyle dolduğunu ve insanların akın akın gelmeye devam ettiğini bildiriyor. BBC'ye konuşan Zübeyde Kaynak, "Tüylerimiz bugün burada olduğumuz için diken diken"diyor.

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Türkiye dünyada manşetlere oturdu
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