Demokrasi nöbetinde ’30 Kuş’ şiiri okundu, katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı

Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yıl 15 Temmuz'da düzenlediği ve sonuca ulaşamadığı hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünü anma programları tüm Türkiye'de meydanlarda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasının sonunda hain darbe girişiminin yıl dönümünde meydanlara toplanan vatandaşlara teşekkür ederek, demokrasi nöbetinin bu akşamda saat 24.00'a kadar devam edeceğini ifade etmişti. Bunun üzerine tüm yurtta olduğu gibi Adana'da da vatandaşlar Merkez Park'ta akşam saat 20.00'da toplanıp demokrasi nöbetlerini tutmaya başladı.

VATANDAŞLAR YURT GENELİNDE 'DEMOKRASİ NÖBETİ'NDE

Akşam saatlerinde parka gelen vatandaşlar yoğun güvenlik önlemleri altında içeri alındı. Park içerisine yerleştirilen dev sahnede Akdeniz Mehteran Takımı marşlar okudu. Marşların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

"15 TEMMUZ'DA SALALAR DARBEYİ DURDURDU"

Daha sonra Adanalılara seslenen Vali Mahmut Demirtaş, FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde bulunduğu sırada vatandaşları hesaba katmadığını ve vatandaşların darbeye karşı 'Dur' dediğini belirterek, "Geçmişteki darbeler ezanları susturdu, 15 Temmuz'da ise salalar darbeyi durdurdu. Bundan sonra kimse bu ülkede darbe yapmaya kalkamaz" diye konuştu.





Daha sonra müezzin Abdülkadir Ünüverdi tarafından Şehit Ömer Halisdemir için yazılan '30 kuş' şiiri okudu. Bu sırada ise bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Şiir okunurken ağlayan ve oğlu tarafından teselli edilen Rasime Özcan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benimde oğlum var. Şiiri dinlerken hep oğlumu düşündüm. Hepimiz için canını feda etti. Dayanamadım. Çok içten anlatılmış şiir" diye konuştu.

Annesi ağlarken onu teselli eden Ahmet Özcan da, "Ben onun için varım bu hayatta. Annem benim her şeyim. Bu vatan için bizde canımızı veririz gerekirse. Her dakika, her zaman, her yerde olacağız. Şehitler ölmez vatan bölünmez" ifadelerini kullandı.

Akşam havanın 30 derecelerde seyretmesi nedeniyle etkinlik alanına getirilen 10 adet dev vantilatörler ile vatandaşlar serinletilmeye çalışıldı. Bir vatandaş ise miting alanında fenalaşınca UMKE ekipleri tarafından ambulansa kaldırıldı. 15 Temmuz demokrasi nöbeti Merkez Park'ta devam ediyor.