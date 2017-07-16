Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Erdoğan: Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız

Giriş Tarihi: 15.7.2017 22:39 Güncelleme Tarihi: 16.7.2017 04:08
Erdoğan: Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan,"Ödediğimiz bedel ağır. Anaların, babaların, eşlerin, kardeşlerin, evlatların göz yaşlarına, yürek yangınlarına değer biçmek asla mümkün değildir ama bu fedakarlıkların karşılığında elde ettiğimiz istiklalimize ve istikbalimize de değer biçemeyiz." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 15 TEMMUZ ANMA TÖRENİ'NDE MİLYONLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz ilk değil son saldırı da olmayacaktır. FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O gece vatandaşımın silahı imanıydı

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan: Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz