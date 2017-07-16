Erdoğan: Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız

Erdoğan,"Ödediğimiz bedel ağır. Anaların, babaların, eşlerin, kardeşlerin, evlatların göz yaşlarına, yürek yangınlarına değer biçmek asla mümkün değildir ama bu fedakarlıkların karşılığında elde ettiğimiz istiklalimize ve istikbalimize de değer biçemeyiz." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 15 TEMMUZ ANMA TÖRENİ'NDE MİLYONLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz ilk değil son saldırı da olmayacaktır. FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O gece vatandaşımın silahı imanıydı