Siyaset değil vatan meselesi

AB'YE

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve protokolüyeleri, Meclis'teki töreninardından CumhurbaşkanlığıKülliyesi'nin karşısında inşaedilen 15 Temmuz ŞehitlerAbidesi'nin açılışını yaptı.Erdoğan, burada yaptığı konuşmadaönemli mesajlar verdi:"15 Temmuz'u unutmama, unutturmamasözümüzü yerine getirmektekararlıyız. Bu cesareti gösteremeyenlerse'kontrollü darbe' iftirasıyla 15 Temmuz'ugölgeleme çabası içinde.Ne yaparsan yap AvrupaBirliği'nin tavrı ortada. 54 yıl geçti.Bunlar dalga geçiyor. Vize uygulamasıdersin tutmazlar, 'Mültecilerle ilgili şukadar para vereceğiz' derler, vermezler.Biz kendi göbeğimizi kendimizkeseceğiz, başka çaresi yok.O gece canları pahasına sokaklara dökülenmilyonları görmeyenler, FETÖ'den, PKK'dantutuklananların hakları için adeta kendileriniparçalıyor. İşte en son G-20'de bize onları soruyorlar.250 şehidi, 2 bin 193 gaziyi sormuyorlar.Bugün 81 vilayette bu insanlar niçin sokaklarda?Sormuyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor.Bu ihanet karşısında kimin, nasıl bir duruşsergilediğini unutmayacağız. Öncelikle bu meseleninsiyaset meselesi değil,vatan meselesi olduğunu gören,başta MHP Genel Başkanıolmak üzere 15 Temmuzihaneti karşısında dimdikduran tüm siyasetçilerimizeşükranlarımı sunuyorum.Darbecilerin yolları açmasıylakendilerini güvenli evlere atıp,çay-kahve eşliğinde televizyondanolup bitenleri seyredenleri de unutmayacağız.Türkiye düşmanları ilePensilvanya ile aynı dili kullanarakkendilerine safseçenleri aslaaffetmeyeceğiz."Abidenin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, İsmail Kahraman ve Başbakan Yıldırım tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden güneşi taktı."Korkaklarzafer anıtı dikemez. Biz milletimizle birlikte 2023 hedeflerine ulaşarak zafer anıtımızı dikmekte kararlıyız.Orada şehitlerimizin ailelerine karşı adeta caka satıyorlar. Bunların Guantanamo'da olduğu özel kıyafetle duruşmalara gelmesi lazım.FETÖ'cü hainler hapishane duvarları arkasında çürüyüp giderken, her gün bir yenisini uydurdukları tarihler, hiçbir zaman gerçekleşme- yecek