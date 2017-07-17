Siyaset değil vatan meselesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve protokol
üyeleri, Meclis'teki törenin
ardından Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nin karşısında inşa
edilen 15 Temmuz Şehitler
Abidesi'nin açılışını yaptı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada
önemli mesajlar verdi:
?AB'YE MESAJ: 54 YIL OLDU
"15 Temmuz'u unutmama, unutturmama
sözümüzü yerine getirmekte
kararlıyız. Bu cesareti gösteremeyenlerse
'kontrollü darbe' iftirasıyla 15 Temmuz'u
gölgeleme çabası içinde.
Ne yaparsan yap Avrupa
Birliği'nin tavrı ortada. 54 yıl geçti.
Bunlar dalga geçiyor. Vize uygulaması
dersin tutmazlar, 'Mültecilerle ilgili şu
kadar para vereceğiz' derler, vermezler.
Biz kendi göbeğimizi kendimiz
keseceğiz, başka çaresi yok.
O gece canları pahasına sokaklara dökülen
milyonları görmeyenler, FETÖ'den, PKK'dan
tutuklananların hakları için adeta kendilerini
parçalıyor. İşte en son G-20'de bize onları soruyorlar.
250 şehidi, 2 bin 193 gaziyi sormuyorlar.
Bugün 81 vilayette bu insanlar niçin sokaklarda?
Sormuyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor.
'ASLA AFFETMEYECEĞİZ'
Bu ihanet karşısında kimin, nasıl bir duruş
sergilediğini unutmayacağız. Öncelikle bu meselenin
siyaset meselesi değil,
vatan meselesi olduğunu gören,
başta MHP Genel Başkanı
olmak üzere 15 Temmuz
ihaneti karşısında dimdik
duran tüm siyasetçilerimize
şükranlarımı sunuyorum.
Darbecilerin yolları açmasıyla
kendilerini güvenli evlere atıp,
çay-kahve eşliğinde televizyondan
olup bitenleri seyredenleri de unutmayacağız.
Türkiye düşmanları ile
Pensilvanya ile aynı dili kullanarak
kendilerine saf
seçenleri asla
affetmeyeceğiz."
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜNEŞİNİ TAKTI
Abidenin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, İsmail Kahraman ve Başbakan Yıldırım tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden güneşi taktı.
?'KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ'
"Korkaklar
zafer anıtı dikemez. Biz milletimizle birlikte 2023 hedeflerine ulaşarak zafer anıtımızı dikmekte kararlıyız.
Orada şehitlerimizin ailelerine karşı adeta caka satıyorlar. Bunların Guantanamo'da olduğu özel kıyafetle duruşmalara gelmesi lazım.
FETÖ'cü hainler hapishane duvarları arkasında çürüyüp giderken, her gün bir yenisini uydurdukları tarihler, hiçbir zaman gerçekleşme- yecek