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Siyaset değil vatan meselesi

HASAN AY

15 Temmuz İhaneti Haberleri

Giriş Tarihi: 17.7.2017
Siyaset değil vatan meselesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri, Meclis'teki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:

?AB'YE MESAJ: 54 YIL OLDU
"15 Temmuz'u unutmama, unutturmama sözümüzü yerine getirmekte kararlıyız. Bu cesareti gösteremeyenlerse 'kontrollü darbe' iftirasıyla 15 Temmuz'u gölgeleme çabası içinde.
Ne yaparsan yap Avrupa Birliği'nin tavrı ortada. 54 yıl geçti. Bunlar dalga geçiyor. Vize uygulaması dersin tutmazlar, 'Mültecilerle ilgili şu kadar para vereceğiz' derler, vermezler. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, başka çaresi yok.
O gece canları pahasına sokaklara dökülen milyonları görmeyenler, FETÖ'den, PKK'dan tutuklananların hakları için adeta kendilerini parçalıyor. İşte en son G-20'de bize onları soruyorlar. 250 şehidi, 2 bin 193 gaziyi sormuyorlar. Bugün 81 vilayette bu insanlar niçin sokaklarda? Sormuyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor.



'ASLA AFFETMEYECEĞİZ'
Bu ihanet karşısında kimin, nasıl bir duruş sergilediğini unutmayacağız. Öncelikle bu meselenin siyaset meselesi değil, vatan meselesi olduğunu gören, başta MHP Genel Başkanı olmak üzere 15 Temmuz ihaneti karşısında dimdik duran tüm siyasetçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Darbecilerin yolları açmasıyla kendilerini güvenli evlere atıp, çay-kahve eşliğinde televizyondan olup bitenleri seyredenleri de unutmayacağız. Türkiye düşmanları ile Pensilvanya ile aynı dili kullanarak kendilerine saf seçenleri asla affetmeyeceğiz."

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜNEŞİNİ TAKTI
Abidenin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, İsmail Kahraman ve Başbakan Yıldırım tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden güneşi taktı.



?'KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ'
"Korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz milletimizle birlikte 2023 hedeflerine ulaşarak zafer anıtımızı dikmekte kararlıyız.
Orada şehitlerimizin ailelerine karşı adeta caka satıyorlar. Bunların Guantanamo'da olduğu özel kıyafetle duruşmalara gelmesi lazım.
FETÖ'cü hainler hapishane duvarları arkasında çürüyüp giderken, her gün bir yenisini uydurdukları tarihler, hiçbir zaman gerçekleşme- yecek
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Siyaset değil vatan meselesi
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