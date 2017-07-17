Yine saldırırlarsa yine dize getiririz

BUGÜN NELER OLDU

Darbe girişimi sırasında saat 02.32'de darbecilerin bombaladığı TBMM de dün gece binlerce vatandaşın ve devletin zirvesinin katılımıyla bir anma toplantısı düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Ülkemize saldıranları 15 Temmuz'da dize getirdik. Yarın tekrar saldırırlarsa yine dize getireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:Bir asır önce 7 düvelin tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da 7 düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını, 20 saate kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi nakşettik. Türk milleti, 15 Temmuz'da ordulaşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı ve çıplak eliyle bir mücadele verdi.Tankı yumrukla durduran, egzozuna fanilasını, tişörtünü sokmak suretiyle onu durduran bir başka zekâ da yok. Uçağı, helikopteri yakalamak için hamle yapan bir başka millet yoktur.Pensilvanya'daki Feto Türkiye'deki temsilcilerini idare edemiyordu. Şimdi diyorum ki, kimse Pensilvanya'daki bu Feto'nun bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaktan çekinmesin. Ne biliyorsa söylesin.Bu olaya kontrollü darbe demek nasipsizliktir. Nasipsizliğin ötesinde vurdumduymazlıktır. 250 kardeşimiz şehit ediliyor, hâlâ kontrollü darbeden bahsediliyor. Yazıklar olsun...Darbe hesabı yapanlar, Allah'ın hesabının üzerinde bir hesap olmadığını unuttukları için kafayı milletimizin iradesine vurdular. Suyunu içtikleri, ekmeğini yedikleri vatanlarını Pensilvanya'daki şarlatanın emriyle 1 dolara satanlar zindanlarda çürürken, bu Meclis milletimize hizmet etmeye devam edecek. Bu ruh, bu cesaret olduğu sürece kimse bu devleti yıkamaz, milleti esir edemez.Darbeci soysuzlar da onları üzerimize salanlar da bundan sonra rahat yüzü göremeyeceklerdir. Türk milleti mücadeleye alışkındır. Zayıf düştüğümüzü sanarak, bir sırtlan gibi üzerimize saldıran ama bu aslanın hâlâ dimdik ayakta olduğunu görünce süklüm püklüm geri çekilenler de yaptıklarının bedelini ödemeye hazır olsun. 'Keser döner sap döner gün olur hesap döner.' İnşallah o gün yakındır.Eğer güçlü değilsek bize bir tek gün yaşama hakkı vermeyecek o kadar düşman pusuda bekliyor ki isimlerini tek tek saymaya kalksak uluslararası krizle karşılaşırız. Onlara geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'un ardından verdiğim mesajı burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Ülkemize diz çöktüremeyeceksiniz.Ülkemize saldıranları 15 Temmuz'da işte bir kez daha dize getirdik. Yarın tekrar saldırırlarsa yine dize getireceğiz. Bakınız şairimiz ne diyor; 'İnsan olan vatanını satar mı? Bu vatana nasıl kıydınız. Bu millete nasıl kıydınız? Ey Feto senin gideceğin yer var mı ya? Bu milleti parçalamak için yapmadığın iş kaldı mı? Şimdi Pensilvanya'da 400 dönüm yeri sana tahsis ettiler, oradan dünyayı idare ediyorsun.(İdam isteriz sloganları üzerine) "Parlamentodan geçtiği zaman, bana geldiğinde tereddütsüz onaylarım. Çünkü 250 şehidimizin ve milletimizin burada ahı var. 2 bin 193 gazimizin ahı var. Hans, George ne der, buna bakmam. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe ne der ona bakarım."Törende konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman özetle şöyle dedi: "Ruh hastası bir şizofrenin, bir vatan haininin 40 yıllık işgal planını çöpe attık. FETÖ'ye mensup hainlere, işbirlikçilerine, sırtlarını yasladıkları yurtdışı odaklara, tek yürek olduğumuzu ve bizi yenemeyeceklerini göstermek için yine meydanlardayız."CHP ve HDP gece düzenlenen törene katılmadı. Yabancı basının ise büyük ilgisi dikkat çekti. Tören için TBMM'nin ön bahçesine büyük bir platform kuruldu.TBMM'de Erdoğan'ın konuşması sırasında töreni görüntüleyen 2 'drone'dan biri vatandaşların üzerine düştü. 10 kişi hafif yaralandı.Darbe girişimi sırasında TBMM'nin bombalandığı saatlerde Meclis'te düzenlenen törene yüz binlerce Ankaralı katıldı.