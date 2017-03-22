Sürücü kurslarıyla ilgili yönetmelik yayınlandı!

AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı, 'Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle artık herkes istediği yerde sürücü kursu açamayacak, nüfus ile orantılı sayıda kurs açılmasına izin verilecek.' dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazetede yayımlandığına dikkati çekti..

"KURSLAR NÜFUSA ORANTILI AÇILACAK"

Mustafa Ilıcalı, yönetmelikte yapılan değişiklikle, kontrol edilebilirlik ile yönetim-denetim işlevselliğinin artmasının ve sürücü kursu açmanın şartlarının değişmesinin amaçlandığını aktardı. Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Yeni yönetmeliğe göre artık herkes istediği yerde sürücü kursu açamayacak, nüfus ile orantılı sayıda kurs açılmasına izin verilecek. Nüfusu 10 bin-20 bin arası olan ilçelerde bir, 20 bin-30 bin arası olan ilçelerde iki, 30 bin-50 bin arası olan ilçelerde üç, 50 binden sonraki her 50 bin nüfus için üç sürücü kursu açılmasına izin verilecek. Toplam nüfusu on binin altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak. Direksiyon sınavının süresi 35 dakikadan az olamayacak. Bu değişikliklerin yanı sıra burada en önemli husus, trafikte sorumluluk bilincinin oluşması, yardımlaşma, sabır ve öfke yönetimi gibi ibarelerin yönetmelikte yerini almasıdır."