2019 Audi A6 meydana çıktı!

Audi'nin tasarım patronu Marc Lichte, modeller arasında daha büyük bir farklılaşma olacağının sözünü vermişti ve bu sözünü tutuyor gibi görünüyor. Bu yılın ilerleyen zamanlarında ortaya çıkacak olan yeni nesil A8, markanın yeni tasarım dilini gösterecek ve bunu ateşli A7 Sportback ve yeni A6 izleyecek. Aşağıdaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi, üçü de kamuflajlı bir şekilde görüntülendi.

Ağır kamuflajlarına rağmen farklı farları sayesinde modeller birbirlerinden ayırt edilebiliyor. Ayrıca A6'nın camının hemen altında bulunan bir şerit, aracı diğer lüks ikiliden ayırıyor. Şu an piyasada olan A6'da yan aynalar ön cam bitimlerindeyken, gelecek olan modeldeki yan aynalar kapılara montelenmiş vaziyette.

A6'nın arka bölümüne dair bir fotoğraf olmasa da, elimizdeki görüntülerden yola çıkarak biraz daha kısa bir arka bölüme ve daha küçük bir çıkıntıya sahip olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca ön bölüm de az da olsa kısa gibi görünüyor. Bu değişiklikler orta sınıf sedana muhteşem Prologue konsepti gibi sportif bir görünüm kazandıracak.

SPORTİF BİR GÖRÜNÜMÜ VARDIR

Hürriyetin haberine göre İç kabine geldiğimizde, Audi'nin ikinci jenerasyon Virtual Cockpit'inin A8 ile birlikte tanıtılmasını ve A7 ve A6'da da bulunmasını bekliyoruz. Bu dijital ekran tüm modellerde standart olarak gelirse şaşırmayız. Ayrıca, elimizdeki fotoğraflardan anlaşılmasa da yeni platformun getireceği daha geniş dingil mesafesi sayesinde arka bölümdeki diz mesafesi artabilir.

Platformdan bahsetmişken, yeni jenerasyon A6, abileri ile birlikte performans ve verimliliğini arttıracak daha hafif MLB Evo platformuna sahip olacak. Daha fazla bagaj hacmi isteyenler ise yukarıda tasarım yorumu görülen A6 Avant'ı beklemek durumunda kalacaklar.

Audi, ilk olarak Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda A8'i tanıtacak, onu bir sonraki yıl A7 ve A6 takip edecek.