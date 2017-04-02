Otomotiv bazda başarı yakaladı!

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü ve son 11 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotivden mart ayında tüm zamanların rekoru geldi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, "Mart ayında yüzde 32 artışla 2.7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüzde, aylık bazda tarihi bir başarı yakaladık" dedi.

Otomotiv endüstrisi, mart ayında tarihi başarı elde etti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, son 11 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan sektörden, şimdi de aylık bazda tüm zamanların rekoru geldi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, "Türk otomotiv endüstrisi ihracatında en yüksek artışı son olarak Mayıs 2008 döneminde 2.5 milyar dolar ile elde etmiştik. Geçen mart ayında 2.7 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların rekorunu kırmış olduk. Mart ayı performansında binek otomobiller ihracatındaki yüzde 85 oranındaki artış temel belirleyici oldu" diye konuştu.

Sektörün ayrıca altı aydan bu yana aralıksız olarak ihracatta 2 milyar dolar barajını aştığını da hatırlatan OİB Başkanı Orhan Sabuncu, "Toplam ihracattan aldığımız yüzde 20 pay ile Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Mart ayında ayrıca aralarında Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, ABD ve Polonya'nın da olduğu en büyük pazarlara çift haneli artışlar kaydettik" diye konuştu.

BİNEK OTOMOBİLLERDE YÜZDE 85 ARTIŞ

Hürriyetib haberine göre OİB mart ayı verilerine göre mal grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 85 artışla 1 milyar 171 milyon dolar olurken, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 8 artışla 875 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı 444 milyon dolar ve otobüs- minibüs- midibüs yüzde 22 artışla 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv Yan Sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 11, diğer önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 12, Romanya'ya yüzde 18, İran'a yüzde 19 arttı. Fransa'ya yüzde 18, Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 14 düşüş oldu. Binek Otomobillerde en büyük pazar olan İtalya'ya ihracat yüzde 114 artarken, ikinci ülke Fransa'ya yüzde 68, Almanya'ya yüzde 108, Birleşik Krallık'a yüzde 32, İspanya'ya yüzde 66 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de yüzde 206 artış yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 48, Fransa'ya yüzde 29 artarken, Almanya'ya yüzde 13 ve Hollanda'ya yüzde 63 düşüş oldu. Otobüs- minibüs- midibüs ürün grubunda ise en büyük pazar Almanya'ya yine yüzde 18 düşüş yaşanırken, Birleşik Krallık'a yüzde 94, İtalya'ya yüzde 68, Polonya'ya yüzde 212 artış görüldü.

ALMANYA'YA YÖNELİK ARTIŞTA

OİB verilerine göre mart ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 21 artışla 413 milyon dolar oldu. Almanya'ya yönelik artışta bu ülkeye yan sanayi ihracatının yüzde 11, binek otomobiller ihracatının yüzde 108 artması etkili olmuştur. İkinci büyük pazar olan İtalya yüzde 54 artışla 336 milyon dolar, Birleşik Krallık'a ise yüzde 36 artışla 295 milyon dolar oldu. Türkiye'nin diğer önemli pazarları olan Fransa'ya ihracat yüzde 34, İspanya'ya yüzde 44, Belçika'ya yüzde 57, Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 63, Polonya'ya yüzde 116 arttı. Hollanda'ya yönelik ihracat ise yüzde 39 düştü.

AMERİKA ÜLKELERİNE İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 54

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında yüzde 79 pay ile en büyük pazarı olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 33 artışla 2 milyar 154 milyon dolar oldu. Mart ayında alternatif pazarlardan Amerika ülkelerine ihracat artışı yüzde 54, Orta Doğu Ülkelerine yüzde 23, Eski Doğu Bloku Ülkelerine yüzde 41 ve Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 36 olarak gerçekleşti.