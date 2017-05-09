Sıfır otomobilde kapı 45 bin liradan açılıyor

Giriş Tarihi: 9.5.2017 08:30 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 08:34
Sıfır otomobilde kapı 45 bin liradan açılıyor

Piyasada ikisi 49 bin 900 lira olmak üzere 50 bin liranın altında 6 model bulunuyor.

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Sıfır otomobilde kapı 45 bin liradan açılıyor
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