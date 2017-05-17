Dünya devinden önemli çağrı!

Lastikler aşındıkça lastik performansı ve yol tutuşunda da önemli değişiklikler meydana geliyor. Dünya lastik devi Michelin, aşınmış lastikler üzerine yaptığı testlerde ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Yasal limite göre 1.6 mm aşınmış kaliteli lastiklerin ıslak zeminde frenleme mesafesinin bazı yeni lastiklerle neredeyse aynı olduğunu ortaya çıktı. Michelin'in Clermont'da bulunan Ladoux Test Merkezi'nde basın mensuplarının da katıldığı testlerde, şehir efsanesi haline gelen aşınmış lastiklerin yol tutuşunun kötü olduğunun doğru bir tanım olmadığını gösterdi.