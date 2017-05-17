İstanbul'da taksilerde yeni dönem

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), cep telefonuna indirilen bir yazılımla en yakın taksiyi çağırarak, güvenli yolculuk yapılmasını sağlayacak İTAKSİ uygulamasını basına tanıttı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 'Akıllı Şehirler Fuarı' kapsamında, İstanbul'daki tüm taksilerde uygulanacak İTAKSİ uygulaması hakkında basına bilgi verdi.

boşta gezen araçlarının sayısını azaltacak Uygulamanın ilk etapta 4 bin takside hayata geçirileceğini söyleyen İBB Genel Sekreteri Baraçlı, "İTAKSİ uygulaması ile sisteme kayıtlı araçların bir merkezden takibini yapmak, çağrı merkezi sayesinde vatandaşımızın taksiye daha hızlı ulaşabilmesini sağlamak, boşta gezen araçlarının sayısını azaltarak trafiği rahatlatabilmek ve ulaşımı erişilebilir hale getirmek için çalışmaları başlatıyoruz" dedi. Uygulamanın Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yazılım ile hayata geçirildiğini belirten Baraçlı, araçlarda İstanbulkartın da kullanılabileceğini söyledi.

taksilerde istanbulkart ile ödeme dönemi Taksinin direksiyonuna geçen Baraçlı uygulamanın detaylarını basın mensuplarına anlattı. Araçların merkezi sistemden takip edileceğini ifade eden Baraçlı, "Uygulamayı telefona indiriyoruz. En yakın taksi ile yolcuyu birbiriyle buluşturuyor, seyahati başlatıyoruz. Sonra da ödemeyi İstanbul kartla da yapıyoruz. Ödeme noktaları, seyahat güvenilirliği ve vatandaş mutluluğu açısından çok önemli bir çalışma" dedi. Araçların renklerinin segmentlerine göre belirlendiğini söyleyen Baraçlı, "UKOME'nin aldığı kararla taksilerde yeni segmentler oluşturmaya çalışıyoruz. Bazılarının ücret tarifeleri farklı olacak" dedi. Taksilerde sarı renk normal segment, turkuaz renk ise üst segmenti gösterecek.