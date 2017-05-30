Dünyanın en pahalı arabası değişti

Giriş Tarihi: 30.5.2017 09:06 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 09:10
Dünyanın en pahalı arabası değişti

Dünyanın satış fiyatı en yüksek yeni otomobili değişti. Bu unvan artık bir Rolls-Royce modeline ait.

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Dünyanın en pahalı arabası değişti
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