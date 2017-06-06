Tüketiciler artık otomobil almıyor kiralıyor!

Dünyada yıllık bireysel otomobil kiralama hızla yaygınlaşıyor. Artık tüketiciler "sahip olmak" yerine "kiralama" yöntemini tercih ediyor. Bireysel araç kiralama konusunda en gelişmiş pazar olan ABD'de, trafiğe çıkan yeni araçların yüzde 35'i bireysel uzun dönem kiralama yöntemiyle kullanılıyor. Yaklaşık 17.5 milyon aracın satıldığı ABD pazarında, bireysel yıllık kiralama her yıl yüzde 4.4 büyüyor. Avrupa'da 2020'debu yöntem kapsamında kiralanacak araç sayısının 1.5 milyon adede ulaşması bekleniyor..