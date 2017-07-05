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Volkswagen 17 yıl sonra İran'a geri dönüyor
Volkswagen 17 yıl sonra İran'a geri dönüyor
Giriş Tarihi: 5.7.2017
10:23
Güncelleme Tarihi: 5.7.2017
10:30
Otomobiller Tahran ve çevresindeki sekiz noktada satışa sunulacak.
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