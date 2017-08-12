TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada Aksaray'ın önemli bir turizm ve sanayi şehri olduğunu söyledi.

Kentte çok önemli sanayi şirketleri bulunduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, açılışı yapılan okulun sanayi bölgesindeki yatırımcılara istihdam sağlayacağını aktardı.

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Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ''Güçlü oda, Güçlü borsa Güçlü üye'' prensipleri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Güçlü üye demek güçlü ekonomi demektir. Şehrin ekonomisi güçlü olur. Şehrin ekonomisi güçlü olunca da Türkiye'nin ekonomisi güçlü olur. Paris ve Berlin'deki sanayi ve ticaret odaları nasıl hizmet veriyorsa Aksaray Sanayi ve Ticaret Odası da aynı standartlarda hizmet veriyor. Bundan dolayı kendilerini kutluyorum. Aksaray'ın geleceği parlak. Merkezi bir konumumuz var. Yatırım teşvikinde avantajlıyız. Pek çok yerli ve yabancı yatırımcı da bunun farkında. Hepsi buraya geliyor. Mercedes, Brisa, Sütaş, Colins burada. Turizmde de müthiş bir potansiyelimiz var."

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- YERLİ OTOMOBİLDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Tüm kurumların birlikte çalışması durumunda birçok zorluğun kolayca aşılabileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız yerli otomobille ilgili Türkiye'deki babayiğitleri arıyordu. Bunlarla görüşmenin son aşamasına geldik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla yapmış olduğumuz çalışmada yarın belli bir noktaya gelmiş olacağız. Ondan sonra yatırımcıları, Cumhurbaşkanımıza takdim ettikten sonra özel sektörümüz kararını verecek. Tabii Türk malı otomobili her il yapmak istiyor. Aslında bu bizim için bir şeref. Aksaray'da bu illerden birisi. Bu kapsamda altyapı Aksaray'da var mı var, kültür var mı var. İnşallah son noktaya geldiğimizde hep beraber yatırımcı grubuna gidip Aksaray'ın avantajlarını anlatırız."

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Aksaray Valisi Aykut Pekmez de okulun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilere önemli işgücü kazandıracağına dikkati çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından "Aksaray'a Değer Katanlar" ödül töreni düzenlendi.

Açılışa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı, AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve iş adamları katıldı.