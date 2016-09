Modanın gözdesi 80’likler

Moda endüstrisinin yeni yıldızları aynı zamanda eski yıldızlar... 80’lik top modeler 20’liklere meydan okuyor. İşte podyumların güzellikleriyle kendilerine hayran bırakan başarılı isimleri ve sırları...

85-90 yaşında hâlâ dünyanın en iyi moda dergilerine kapak oluyor, podyumda yürüken güzellikleriyle milyonları kendilerine hayran bırakıyorlar. Üstelik geçirdikleri operasyonları sır gibi saklamıyorlar. Zira ufak dokunuşlar dışında çok da büyük ameliyatlar değil geçirdikleri... İyi uyku, kafayı bir şeye takmamak, hayatı dolu dolu yaşamak onların hayat mottoları... Gelin yaşam enerjileri, başarıları ve güzellikleriyle podyumun gerçek kraliçelerine kulak verelim. Belki birkaçımıza ilham olurlar kim bilir!



Carmen Dell Orefice (85)

Kafan da vücudun kadar iyi olmalı

3 Haziran 1931 doğumlu model "Yaş benim için bir şey ifade etmiyor. Umarım 100 yaşıma kadar yaşarım ve ayağımda stilettolarla bu hayata gözlerimi kaparım" diyor. 13 yaşında otobüste giderken keşfedilen Carmen 15 yaşında Vogue ile çalışmaya başlıyor. 70 yıllık kariyeri boyunca defalarca dergilere kapak oldu, onlarca güzellik firmasının da tanıtımını yaptı. İki önemli güzellik sırrı var Carmen'in: İyi uyku ve yüzmek... Estetik ameliyatlarınsa güzellik için yeterli olmadığı kanısında. "Kafan da vücudun kadar iyi olmalı" diyor. Guiness Rekorlar Kitabı'na da giren Carmen, Salvador Dali'nin de ilham perisiydi.



Daphne Selfe (87)

Kollarımdaki lekeleri saklıyorum

Covent Garden'daki en iyi mankenlik ajanslarından içeri girdiğinizde karşınıza Amber Le Bon, Bar Rafelli, Noemie Lenoir gibi isimlerin dev posterleri karşınıza çıkıyor. Aralarından bir tanesi var ki hemen fark ediliyor. Gri saçlar, çıkık elmacık kemikler, muhteşem bakan gözler... 87 yaşındaki Daphne Selfe'den bahsediyorum. Hiç estetik yaptırmadığını ve botoksa karşı olduğunu sık sık vurgulayan Daphne dört yıl önce Daily Mail gazetesine verdiği röportajda kollarındaki lekeleri saklamak için uzun kollu kıyafetler giydiğini söyledi. 1949 yılında mankenliğe 63 kilo başlayan Selfe vücut ölçülerini de hâlâ koruyor. "Estetik ameliyatlara harcayacak param yok" diyor ve güzelliğinin önemli derecede genlerle alakalı olduğunu düşünüyor. 49'lı yaşlarında beyaz saçları çıkmaya başlayan model saçlarını boyamayı bırakmış. Ama makyaj malzemeleriyle arası çok iyi. "Bazı arkadaşlarım makyaj malzemesine dokunmuyor. Oysa her yaşta güzel görünmemiz gerekiyor" diyor. 61, 57 ve 54 yaşında üç çocuk annesi olan Selfe doğumlardan kısa süre sonra formuna kavuştuğunu söylüyor.



China Machado (86)

Akşamüstü uykusu önemli

"Hayatımda hiç diyet ya da spor yapmadım" diyor dünyanın en güzel kadınlarından biri olan China Machado. "Hepsi genetik" diye de ekliyor. "Güzelliği kafanıza takmamalısınız. Takarsanız her gün yeni bir şey daha bulursunuz. O zaman da bittiniz demektir. Yüzüme yaptırabileceğim birçok şey vardı. Ama başlarsam asla sonu gelmeyecekti" diyor. Hayattaki vazgeçilmezi ve en önemli güzellik sırrı ise akşamüstü uykusu. "Eğer uyuyamazsam da uzanıp iki-üç saat televizyon seyrediyorum. Biliyorsunuz ben bir dinazorum..." diyor.



Jacquie Tajah Murdoch (85)

82 yaşında keşfedildi

Jacquie Tajah Murdoch'ı birçoğunuz dört yıl önceki modadevi Lanvin'in reklam kampanyalarından hatırlayacaktır. Eski bir dansçı olan Tajah Murdoch formunu dans etmeye borçlu olduğunu söylüyor. 82 yaşında yolda yürürken keşfedilen Tajah hiç bir şey için geç olmadığının en güzek kanıtı.



Gitte Lee (81)

Zamanı boşa harcamayın

İngiliz aktör, şarkıcı ve yazar Sir Christopher Frank Lee ile evil olan Gitte Lee şüphesiz her ortamda kendini fark ettirenlerden. "Bir kez manken her zaman mankendir" diyen Lee normal hayatında dahi duruşuna ve yürüyüşüne dikkat ettiğini söylüyor. Yaşlanmanın en kötü tarafının yapacakları için az vaktinin kalması olduğunu söylüyor. "Bu yüzden hızlı davranmak gerekiyor. Zamana karşı yarışıyoruz" diyor. Zamanı boşa harcamamaya ve her anı dolu dolu yaşamaya inanıyor.



Bo Gilbert (100)

Topuksuz ve makyajsız asla!

Geçtiğimiz aylarda 100. yılını kutlayan İngiliz Vogue'da dergiyle yaşıt bir model sayfalarda dikkat çekti. Harvey Nichols markası 100. Yıl şerefine kampanyalarında Bo ismiyle tanınan Majorie Gilbert'ı objektif karşısına geçirmişti. Modanın yaş sınırı tanımadığına dikkat çekmek için yapılan kampanyada Bo'nun seçilme nedeniyse asla topuklu ayakkabısız ve makyajsız sokağa çıkmamasaydı. Hatta Bo tek başınayken bile iyi görünmeye çalıştığını ve standartlarını yüksek tuttuğunu söyledi.



Valerie Pain (75)

Podyuma geri döndü

Valerie Pain de 1960'lı yılların süper star isimlerinden biriydi. 65 yaşında ise modellik kariyerine bıraktığı yerden geri döndü. "75 yaşındayım diye modadan uzak duracak değilim" diyen Pain full time olmasa da ara ara podyumlarda yer alacağını söylüyor.



Veruschka von Lehndorff (77)

Botoksla güzel olunamaz

14 Mayıs 1939 Almanya doğumlu manken profesyonel hayatta Veruschka olarak biliniyor. Aynı zamanda oyunculuk da yapan Veruschka 60'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi. 2011 yılında Londra Moda Haftası'nda Giles Deacon's podyumda yürüyerek hâlâ nasıl güzel kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Güzellik sırrı ise açıktı: Estetik ameliyat ve botoksla güzel olunmaz. Bu sizin içinizde olmalı. Yaş almak beni hiç korkutmadı..."