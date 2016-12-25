2017’ye damga vuracak 7 icat

Mashable 2016’ya damgasını vuran, 2017’yi değiştirecek teknolojik icatları belirledi. Liste uzun, icatların hepsi faydalı, çevreci ve umut verici. İşte gelecek yılın en iddialı icatları ve kullanım alanları

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Yenilebilir insansız hava aracı

İçi yardım malzemesi ve yiyeceklerle dolu olan Pouncer adlı drone Windhorse Aerospace tarafından, kara yoluyla yardım ulaştırılması zor olduğunda kullanılmak için geliştirildi. Üstelik büyük bir kısmı yenilebilen malzemeden yapılan drone'da sadece gıda malzemesi yok. Felaket hallerinde de kullanılan aracın içinde ateş yapmak için kontraplak bir çerçeve ve çadır yapmak için kullanılabilecek örtüler bulunuyor.

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