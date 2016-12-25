2017’ye damga vuracak 7 icat

Mashable 2016’ya damgasını vuran, 2017’yi değiştirecek teknolojik icatları belirledi. Liste uzun, icatların hepsi faydalı, çevreci ve umut verici. İşte gelecek yılın en iddialı icatları ve kullanım alanları
1
Yenilebilir insansız hava aracı
İçi yardım malzemesi ve yiyeceklerle dolu olan Pouncer adlı drone Windhorse Aerospace tarafından, kara yoluyla yardım ulaştırılması zor olduğunda kullanılmak için geliştirildi. Üstelik büyük bir kısmı yenilebilen malzemeden yapılan drone'da sadece gıda malzemesi yok. Felaket hallerinde de kullanılan aracın içinde ateş yapmak için kontraplak bir çerçeve ve çadır yapmak için kullanılabilecek örtüler bulunuyor.
NEDEN İCAT EDİLDİĞİ BİLİNMEYEN BAZI İCATLAR
2
Kişiye özel protez
Bir bacak protezinin üretilmesi normalde haftalar süren uzun ve pahalı bir işlem. Bugün dünyada engellilerin yüzde 80'inin protezi yok. Alman şirket AMPARO tarafından geliştirilen yeni protez ise birkaç saat içinde kişiye özel üretilebiliyor. Proje haziranda Amerikan Makine Mühendisleri İcat Konseyi'nden ödül aldı.
3
Biberon kullanamayan bebekler için süt kabı
Maliyeti sadece 1 dolar olan bu beslenme kabı, haznezinde bulunan sütü, bebeğin ağzına sığabilecek küçük kısma aktarıyor. Nifty cup (akıllı kap) adı verilen icat sayesinde annesini ememeyen bebekler beslenebiliyor.
4
Sağırlara tehlikeyi haber veren alarm
Amerikan Furenexo adlı şirket sağırların yüksek sesleri farketmesini sağlayan bir cihaz icat etti. SoundSense adını taşıyan bu cihaz siren ve araba kornalarını titreşimle kullanıcıya haber veriyor. Cihazın satış fiyatı 30 dolar olacak.
5
Açık araziye uygun tekerlekli sandalye
SafariSeat adı verilen üç tekerlekli sandalye, gelişmemiş ülkelerde yaşayan engelli kişiler için tasarlandı. Beton ya da asfalt yolları bulunmayan bölgelerde kullanılması planlanan sandalye eski bisiklet parçaları kullanılarak üretildi. Elle kontrol edilebilen sandalyenin üretimine 2017'de Kenya'da başlanacak.
6
iPhone parçalama robotu
Kullanım ömrü tükenmiş iPhone'ların tüm parçalarını, yeniden kullanılmak üzere tek tek parçalayan Liam adlı robot, böylece yeni cihazların üretilmesi için eski parçalardan yararlanılmasını sağlıyor. Apple tarafından yaratılan bu 29 kollu robot bir telefonu 11 saniyede parçalayabiliyor.
7
Otistiklerle sohbet eden oyuncak
Leka adlı bu yuvarlak sevimli cihaz, müzik çalıyor, konuşuyor, ışıkları yanıp sönüyor ve titreşiyor. Böylece yalnız başına vakit geçirmesi çok zor olan otizmli çocukların sosyalleşmesine yardımcı oluyor. Özel çocukların sosyal ortamlarda daha aktif rol almalarını sağlamayı amaçlayan cihazı kişiselleştirmek mümkün.