İşte Türk Seddi

911 kilometrelik sınır hattımızın bulunduğu Suriye’de yaşanan gelişmeler ulusal güvenliğimizi de tehdit etmeye başlayınca kollar sıvandı. Sınırdaki insan ticaretine, kaçak geçişlere, düzensiz göçe son vermek için Şırnak-Cizre ile Hatay-Yayladağ arasındaki Türk Seddi’nin inşasına başlandı. Duvarın Hatay ve Urfa’daki önemli bir bölümü tamamlandı. Antep, Kilis, Mardin ve Şırnak hudut hattında 14 ayrı bölgedeki duvar örme çalışmaları ise devam ediyor. 300 kilometresi tamamlanan güvenlik duvarının kalan 600 kilometresinin de bahar aylarında bitirilmesi bekleniyor

Sınırda alınan güvenlik önlemlerini yerinde görmek için haritada Hatay kıvrımı olarak görülen Hatay-Kilis-Suriye sınırında bulunan Höyük Hudut Karakolu'ndayız. Sol tarafımız Kilis, sağımız Hatay, karşımızda ise PYD/PKK kontrolünde bulunan Suriye'nin Maydan Akbis Köyü var. Sınır hattında güvenlik en üst seviyede, askerler yedi gün 24 saat sınır hattını gözetliyor.

Sınırın bu bölümünde güvenlik duvarı tamamlanmış durumda. Sınır boyunca 2 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda seyyar blokların yan yana dizilmesiyle oluşturulan Türk Seddi düşmana korku verecek cinsten. Beton blokların üstüne ise 30-60 santimetre uzunluğunda jiletli teller çekilmiş durumda. Duvarın hemen altında stabilize yol var. Duvarın arkasında bulunan 300 metrelik bölge ise mayınlı arazi. Mayınlı arazinin bittiği noktada kafes tel adı verilen ikinci bir fiziki güvenlik sistemi var.

Duvar boyunca uzunan güvenlik duvarının belli noktalarına ise gözetleme kuleleri yerleştirilmiş durumda. Her kulede iki asker, dürbünlerle sınır hattını gözetliyor. Gün boyunca zırhlı araçlarla sınır hattına bırakılan devriyeleri eğitimli köpeklerle yeni devriyeler takip ediyor. Sınırın bazı bölgelerinde ise coğrafi şartlara göre beton blokların arkasına hendekler kazılıyor, akordeon engeller konuyor. Fiziki güvenlik önlemlerinin tamamlandığı noktalarda kuş uçurtulmuyor. Askeri kaynaklar, duvar ve diğer fiziki önlemlerin tamamlandığı noktalarda yasa dışı geçişlerin ya da kaçakçılık olaylarının sıfıra indiğini dile getiriyor.



AZEZ-CERBALUS HATTI TAMAMLANIYOR

Azez-Cerablus arasında terör örgütlerinden temizlenen 105 kilometrelik alanın 77 kilometresinde beton duvar tamamlandı. Hat boyunca her biri 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştiriliyor.

24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Azez-Cerablus arasındaki 105 kilometrelik alanı terör örgütlerinden temizledi. Güvenli hale getirilen hattın 77 kilometresine beton duvar örüldü. Kalan 28 kilometrede ise devam eden çalışmaların bahar aylarına kadar tamamlanması bekleniyor. Beton blokların arkasında mayınlı bölge ya da hendek bulunuyor.



KAÇAKÇILIK BİTTİ

Askeri kaynaklar, beton duvarların kaçakçılık ve düzensiz geçişleri büyük oranda engellediğini söylüyor. Gaziantep-Kilis-Hudut Komutanlığı sınırları içerinde 2015'te 2 bin 44 kaçakçılık olayı yaşanırken 2016'da sadece 74 kaçakçılık olayı yaşandı. Beton duvar çalışmalarının tamamlandığı düşünüldüğünde Türkiye-Suriye sınırında alınan güvenlik önlemleri sayesinde kaçakçılık olayının sıfıra ineceği öngörülüyor.

Beton duvar sistemleri düzensiz göç harekelerini de engelledi. Antep-Kilis hudut hattında 2015'te 12 bin 316 düzensiz göç hareketi tespit edilirken bu sayı 2016'da 8 bin 316'ya indi. Bu sınırda yaşanan düzensiz göç hareketlerinin yüzde 45 azaldığı anlamına geliyor.



DÜNYANIN EN UZUN ÜÇÜNCÜ DUVARI

Başta TOKİ olmak üzere farklı firmalar tarafından hazırlanan beton bloklar, 15 ila 20 kilometrelik bölümler halinde Hatay sınırından başlayıp Şırnak hudut hattına kadar 14 ayrı bölgede inşa ediliyor. Türk Seddi olarak da adlandırılan duvar, yaklaşık 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırındaki 3 bin 500 kilometre civarındaki duvarın ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliği taşıyor.

Gaziantep ve Kilis il sınırları içerinde bulunan sınır hattına bugüne kadar 72 kilometrelik modüler beton duvar, 4 kilometrelik sabit duvar, 28 kilometrelik akerdeon engel, 12 kilometrelik kafes tel engeli inşa edildi. 67 gözetleme kulesi dikildi. Sınır hattına 92 kilometrelik stabilize yol inşa edildi, sınırın 74 kilometrelik kısmı aydınlatıldı. 97 kilometrelik kısmında modüler beton duvar ve stabilize yol çalışmaları devam ediyor. 2017 yılı içerisinde 28 gözetleme kulesi daha yapılacak, sınırın 24 kilometrelik kısmı aydınlatılmış olacak.