Bu müzeyi gezmek için cesaret gerek

Müze denince akla paha biçilmez parçalar, nadir sanat eserleri gelir. Oysa ABD’nin Boston eyaletindeki bir müzede sadece kötü sanat eserleri sergileniyor. Museum of Bad Arts (Kötü Sanat Eserleri Müzesi) bugün 600’den fazla “çirkin” esere ev sahipliği yapıyor

Her şey antika dükkanı sahibi Scott Wilson'ın Boston'ın Roslindale mahallesinde bir çöp kutusunda Lucy in the Field with Flowers adıyla anılacak tabloyu fark etmesiyle başladı. Wilson aslında tablonun sadece çerçevesiyle ilgilenmişti ama yanına alıp arkadaşı Jerry Reilly'ye gösterdiğinde, Reilly hem çerçeveyi hem de tabloyu satın almak istediğini söyledi.

Daha sonra eşi Marie Jackson ile paylaştığı evinde tabloyu sergileyerek, ziyaret eden arkadaşlarından bu tip 'kötü sanat' eserlerini gördüklerinde Wilson'a haber vermelerini rica etti. Wilson benzer şekilde 'hoş' bir tablo bulup Reilly'ye götürünce, bir koleksiyona başlamaya karar verdiler.

Bugün bit pazarı, ikinci el dükkanları ve çöp kutularından kalıcı müze koleksiyonuna seçilen eserler ve ziyaretçiler eve sığmaz halde. 1994'te kurulan müze sanatın en kötüsünü kitlelerle buluşturmayı amaçlayan dünyadaki tek sanat kurumu. Massachusetts'te üç galerisi bulunan müzede tek seferde 70 kadar eser sergilenebiliyor. Müzenin koleksiyonu ise toplamda 600 parçadan oluşuyor.

çocuk resmi yok

Müze müdürü Michael Frank "Bizim eserlerde baktığımız şey, sanatsal bir ifade ortaya koymak için yaratılmış olmaları ama açık bir şekilde görülüyor ki bazı şeyler yolunda gitmemiş." diyor. Müzenin kurucu ortaklarından Marie Jackson ise kendilerine gelen her 10 eserden 9'unun yeterince kötü olmadığı için koleksiyona seçilmediğini söylüyor.

Çocukların yaptığı resimler ve fabrikasyon turistik parçalar müzeye kabul edilmiyor. İsteyen kişiler müzeyi bağışlarıyla destekliyor. Sanatçıların kendi eserlerini de bağışlayabildiği müzenin koleksiyonu Google Open Gallery'den de gezilebiliyor.



Müzelik eseriniz varsa

Bugünlerde kuruluşunun 22. yılında olan müze ara ara eser bağışı kabul ediyor. Eğer siz de dünyanın en kötü resimlerini ya da heykellerini yaptığınızı, en kötü fotoğraflarını çektiğinizi düşünüyorsanız, MOBA ile iletişime geçebilirsiniz. Böylelikle "sanat eserleriniz" uluslararası bir müzede sergilenme şansı yakalayabilir.



İki hırsızlık oldu

Sloganı 'Art too bad too be ignored' (Görmezden gelinemeyecek kadar kötü sanat) olan müze, iki ayrı hırsızlık vakasına sahne oldu. 1996'da yine çöpte bulunan Eileen çalındı. Müze resim için 6 buçuk dolarlık bir ödül kondu, sonra ödül 36 dolara çıkarıldı. Hırsızlıktan 10 yıl sonra resim için 5 bin dolar talep eden bir fidye notu gönderildi, fidye verilmemesine rağmen tablo geri verildi. Bu da ancak kötü sanat müzesine yakışacak kadar tuhaf bir hikaye.







Bir antika koleksiyoneri olan Scott Wilson'ın bugünlerde ikonik bir esere dönüşen Lucy in the Field with Flowers tablosuna rastlamasıyla ortaya çıkan kötü sanat müzesi kurma fikri, arkadaşlarının Wilson'ı cesaretlendirmesiyle üç ayrı galeride hizmet veren büyük bir müzeye dönüştü.