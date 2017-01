Afrika açılımı meyvelerini veriyor

Tarihinde sömürge barındırmayan Türkiye, Batı’nın emperyalist politikalarından bir türlü kurtulamayan Afrika’nın sevgisini kazanıyor. Türkiye’nin hem devlet kurumlarıyla hem de vakıflarıyla son yıllarda gerçekleştirdiği Afrika açılımı, Erdoğan’ın ziyaretinde kendisini bir kez daha gösterdi

2003'te 5,47 milyar dolar olan ticaret hacmi, yıllık 17,5 milyar dolara çıktı.

2009'da Türkiye'nin Afrika'da toplam yedi büyükelçiliği bulunuyordu, günümüzde bu sayı 39'u buldu.

2008'de Türkiye'de 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği mevcutken, 2014'ten beri 32 Afrika ülkesinin Türkiye'de Büyükelçiliği var.

2003'te Türk Hava Yolları, Afrika'da 4 noktaya uçuş gerçekleştirirken 2017 itibariyle THY uçakları Afrika'da 51 noktaya uçuyor.

2005 yılında Türkiye, Afrika Birliği'nin gözlemci üye statüsü verdiği ilk ülke oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Afrika ziyareti, bölge ülkelerinde heyecan ve memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin hem devlet organlarıyla hem de sivil toplum kuruluşlarıyla Afrika'ya yönelik bir atılım sürecine girmesi ve Afrika'nın da bu atılıma karşılık vermesi, Erdoğan'ın ziyaretinde meyvelerini verdi.

Erdoğan'ın gezisi başladığı sıralarda Tanzanyalı yerel bir gazete, "Karibu Erdoğan" yani "Hoş geldin Erdoğan" manşetiyle çıktı. Bir diğer gazete "Türk Cumhurbaşkanı'nın ziyareti iş kapılarını açıyor" başlıklı bir yazı yayımladı.



KURUMLAR KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR

Mozambik merkezli Zitamar haber sitesi "Erdoğan'dan, her yıl ticareti ikiye katlama çağrısı" ifadelerini öne çıkaran bir makale paylaştı. İlk kez bir Türkiye Cumhurabaşkanı'na ev sahipliği yapan Madagaskar'da ise "Erdoğan'ın ziyaret menüsünde hem politika hem de ekonomi var" başlığı dikkat çekti.

Birçok ülke finansal sorunları bahane göstererek Afrika'daki diplomatik temsilciliklerinin kapısına kilit vururken Türkiye, Kara Kıta'daki büyükelçilik sayısını son sekiz yılda 12'den 39'a yükseltti.

Dış ticaret hacmi, Türkiye'den bölgeye giden yardımlar ve iki coğrafya arasındaki temaslar gözle görülür bir artış sergiledi. Kızılay, Yunus Emre, TİKA gibi yardım organizasyonları ve kültürel faaliyet gösteren kurumların yanısıra İHH gibi vakıflar Türkiye'yle Afrika arasında adeta bir köprü kurdu. Bu köprüyü geliştiren önemli etkenlerden biri de Türk Hava Yolları'nın Afrika'daki destinasyon sayısını artırması oldu.

Konuştuğum Dışişleri Bakanlığı kaynakları Afrika ve Türkiye halklarının karşılıklı anlayışının yanısıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerinin de bu ilişkiyi kuvvetlendirdiğini söyledi. Uzmanlara göre Türkiye'nin izlediği 'Afrika sorunlarına Afrika çözümleri' politikası, Türkiye'nin bölgeye bakış açısını gösteren önemli başlıklardan biri. Türkiye'nin emperyalist bir geçmişe sahip olmaması ve bölgeyle ilişkilerini 'her iki tarafın da faydalanacağı işbirliği' temeline oturtması da bağları güçlendiriyor.



"ÇIKAR DEĞİL GÖNÜL BAĞI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Tanzanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada "Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız, ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor" ifadeleriyle adeta Türkiye'nin bölgeye bakış açısını özetlemişti.



FETÖ okulları bitti

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan iyi ilişkileri, FETÖ kurumları konusunda da başarılı adımlar atılmasını sağladı. Somali, Gine, Çad, Sudan, Senegal ve Benin gibi ülkeler, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt verdi ve FETÖ okullarını Maarif Vakfı'na devretme yoluna gitti.



Somali'yle ilişkiler dünyaya örnek oldu

"Türkler Mogadişu'da her yerdeler. Bayrakları da öyle. Bu ziyaretimde Somali bayrağından daha fazla Türk bayrağı gördüm." "Ülkeye güvenli bir mesafeden bakarak yaptıkları işleri Kenya'dan yürütmeyi seçen diğer yabancılardan farklı olarak Erdoğan Mogadişu sokaklarında yürüdü. Takım elbisesi ile. Çelik yelek giymeden. Somalililer halen daha, Erdoğan'ın kir pas içindeki aç çocukları nasıl kucağına aldığını, eşinin toplumda aşağı olarak kabul edilen azınlık klanlarının mensuplarını nasıl öptüğünü anlatıyor."

Bu cümleler, BBC'nin Afrika editörü Mary Harper'ın 2014 sonunda yaptığı Somali ziyareti sonrası yazdığı makaleden alıntı. 2011'deki ziyaretiyle Erdoğan, yaklaşık 20 yıl sonra, Afrika dışından Somali'ye gelen ilk lider oldu. Bu tarihten sonra Somali'ye binlerce ton gıda aktarıldı, hekimler gönderildi, halkın da desteğiyle sokaklardaki çöpler toplandı, başkente yol ve altyapı inşa edildi. Türk Hava Yoları, 20 yıl sonra Mogadişu'ya uzun mesafe uçuş düzenleyen ilk uluslararası firma oldu.

Geçen aylarda Mogadişu'ya giden bir gazeteci arkadaşım da "Türkiye'nin Somali'de attığı cesur ve insancıl adımlar kendini göstermiş. Hem halk, hem yöneticiler Türkiye'ye bir ağabey gözüyle bakıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyu bir Harper cümlesiyle bitireyim: "Eve giden uçağımda şık THY hostesinin ikram ettiği Türk lokumunu yerken dünyanın geri kalanının kırık dökük Mogadişu'da Türklerin yaptıklarından bir şeyler öğrenip öğrenmeyeceğini merak etmekten kendimi alamadım.