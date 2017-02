Güle oynaya ünlü oldular

Onların tutkusu bilgisayar oyunlarıydı. Ardından canlı yayıncılık başladı, sanal âlemin fenomeni oldular. Kimi zaman güldürüyor, kimi zaman dert dinliyorlar. Her birinin yüz binlerce takipçisi, azımsanmayacak gelirleri var. İşte Twitch’in fenomenleri...

Ahmet Sonuç (Jahrein), Ferit Karakaya (Wtcn) Duygu Köseoğlu (Duygubie)... Onlar oyun dünyasının en tanınan isimlerinden. Dünyanın farklı yerlerinden bilgisayar oyuncularının canlı yayın yaptığı internet sitesi Twitch. tv üzerinden oyun oynayıp izleyicilerine taktik veriyor, canlı yayın esnasında komedyen gibi hareket ediyorlar. Yayınlar canlı olduğu için izleyicilerin de tepkileri anlık. Yeri geliyor dertlerini anlatıyor, yeri geliyor dert dinliyorlar. Sokağa çıktıklarında hayranları onları rahat bırakmıyor. Üstelik severek yaptıkları bu işten gelir de elde ediyorlar. Oyuncular iki şekilde para kazanıyor. Eğer insanlar sizin oyun oynayış tarzınızı beğenirse size bağış yapabiliyor. 5 bin takipçiye ulaştığınızda siteye ortaklık başvurusu yapabiliyorsunuz. Böylece aboneler üzerinden gelir elde edebiliyorsunuz.



DUYGU KÖSEOĞLU (DUYGUBİE)

Oyunu yaşıyorum

Duygu Köseoğlu (Duygubie) hem YouTube hem Twitch yayıncısı. Şu an Twitch'te 228 bin, YouTube'da 490 bin takipçisi var.

- Sizin serüveniniz nasıl başladı?

- 2013'te oyun oynarken canlı yayın yapılabildiğini keşfedince yayın hayatım başladı. Sonra daha fazla insana ulaşıp bir şeyler yapabilme hissi devam etmemi sağladı. İnsanlarla arkadaş, dost, kardeş gibi olduk.

- Bu nasıl bir ilişki?

- Oyunu yaşayarak oynuyorum. Bir şeyler paylaşıyoruz. Beni örnek aldıklarını söyleyen takipçilerim var.

- Bu işte çok fazla kadın yok değil mi?

- Çok fazla kadın yok. Çok olmasını isterdim. Oynayan kadınlar var ama canlı yayın yapan pek yok.

- Korkuluyor mu?

- Biraz çekiniliyor bence. Oysa kızlar da oynayabilir erkekler de... Takipçilerimin yarısı erkek, yarısı kadın.

- Yaşamınızı nasıl değiştirdi yayıncılık? Sokakta neler yaşıyorsunuz?

- Sekiz-dokuz saat oyun oynuyorum. Tek başına oyun oynamakla yayın yapmak arasında hiçbir fark yok. Takipçilerimi çok seviyorum. Sokakta fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Küçük tatlı kızlar... O kızları görünce çok seviniyorum. Canlı yayıncılık için disiplinli olmak gerekiyor



AHMET SONUÇ (JAHREİN)

Buranın muhtarıyım

Ahmet Sonuç (Jahrein) çocuk yaşlarında uluslararası oyuncu olmuş. Almanya'da üniversite okurken online yayıncılıkla tanışmış. YouTube'a videolar çekerek başlamış işe. Şu an Polonya'da dünya çapında oyunlar satan bir firmada çalışıyor. Beş yıldır Twitch'te canlı yayıncılık yapıyor. Oyunlara verdiği komik tepkiler sayesinde fenomenler arasında.

- Bu âlemin starı oldunuz...

- Evet, öyle görünüyor. Anlık izlenme olarak 15- 18 bin ile en yüksek izlenme oranı benim. Takipçim 500-600 bin civarı.

- Yayında nasıl bir psikolojiniz oluyor?

- Canlı yayınlarda gündelik hayattaki Ahmet değilim. Her insan gibi inişleri çıkışları olan bir insanım, ama yayına başladığım zaman bir şalter atıyor ve Jahrein oluyorum. Çünkü izleyici üzgün olmayan, sevecen, esprili, insanlarla çok konuşabilen bir karakter izlemek istiyor. Ben de o karakter olmak istiyorum. Böylece deşarj oluyorum.

- Sizce oyun oynadığınız için mi takip ediliyorsunuz?

- Yayıncı olmak için çok iyi bir oyuncu olmak lazım. Oyunculuk için artık yaşlıyım. Reflekslerim eskiden daha iyiydi. İnsanlar daha çok rol yapabildiğim için beni seviyor. Ben daha çok komedyenim. Bu alemin Türkiye muhtarıyım. Sadece Türkçe yayın yapmama rağmen dünyada ilk dörde girdiğim zamanlar oldu. Bu büyük başarı.



FERİT KARAKAYA (WTCN)

Azim, yetenek ve hırs lazım

Ferit Karakaya (Wtcn) profesyonel oyuncu. Zamanında HWA League of Legends takımının kaptanı olan Karakaya'nın ulusal turnuvada şampiyonluğu var. Şu an 230 bin takipçisi var.

- Sizi ayırt eden özellikler neler?

- En büyük özelliğim içten olmam. Dertli ve efkârlıysam bunu canlı yayına yansıtıyorum. Oyun oynayıp dertleşiyoruz. Bazen onlardan tavsiye istiyorum. Fikir alışverişi yapılabilen mükemmel bir ortam.

- Nasıl tanımlıyorsunuz kendinizi?

- Arkadaşımla oyun oynama halimi yayına yansıtıyorum, zevk alıyorum. Zevk alınca izleyici de zevk alıyor. Sırf arkadaşlar arasındaki muhabbet ve makara için bile izleyenler var. Yayıncılığın benim için stand up tarafı da var; eğlendirmek en büyük kısmı. Dertli, olduğum zamanlarda o samimiyeti hissettirmek de önemli. 18-24 yaş arası bir kitlem var. Ben sitenin ciddi ve emektar oyuncusuyum.