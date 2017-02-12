İslam kültürüne savaş başlatıldı

Macaristan’da Asotthalom isimli kasaba kapılarını Müslümanlara tamamen kapattı. Müslüman kıyafetleri giymek, ezan okumak, cami yapmak yasaklandı

Göçmenler dünyanın ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı uygulamak ve Meksika sınırına duvar örmek istemesiyle birlikte tartışmalar yeniden alevlendi. Trump'a karşı haklı tepkiler kısa süre içinde çığ gibi büyüdü. Ancak göçmenleri zor durumda bırakan tek ülkenin ABD olmadığını hatırlamakta fayda var.

Avrupa'nın dört bir yanında onlarca göçmen karşıtı karar alınmaya devam ediyor. Aşırı sağın ve göçmenlere yönelik saldırıların hızla yükseldiği Avrupa'daki son duruma bakmadan önce Macaristan'daki "beyaz ütopya" kasabasından bahsedelim.

Ülkenin başkenti Budapeşte'ye iki saat uzaklıktaki Asotthalom isimli kasaba kapılarını Müslümanlara tamamen kapattıklarını açıkladı. BBC'nin haberine göre ülkenin güneyinde kasabada Müslüman kıyafetleri giymek, ezan okumak, cami yapmak yasaklandı.



ÜLKELERE YAYILACAK

Aldıkları kararı "İslam kültürüne karşı savaş" olarak tanımlayan Asotthalom Belediye Başkanı Laszlo Toroczkai, "Kapılarımız sadece Batı Avrupa'dan gelenlere açık. Bu kişiler tıpkı bizim gibi İslam kültürünün yayılmasından rahatsız olan kişiler olacak. Bizim başlattığımız bu uygulamanın Avrupa'daki diğer kentlere de örnek olacağını ve başka yerlere de yayılacağını düşünüyorum. Eğer buraya Müslümanlar gelirlerse Hıristiyan topluma entegre olamayacaklar. Avrupa'nın Avrupalıya, Asya'nın Asyalıya, Afrika'nın Afrikalılara ait olduğunu düşünüyorum" şeklinde ırkçı kararlarını savundu.

Sadece iki Müslüman'ın yaşadığı kasabaya başka Müslümanların girmesini engellemek için belediye tarafından finansa edilen kişiler, gece-gündüz sınır devriyesi atıyor. Tapınak Şövalyeleri'ne ait Facebook sayfasından 'Beyaz Avrupalılara' ev almaları için reklamları yapılan kasabanın "Avrupa'nın İslam karşısında yok oluşunu engelleyeceği" iddia ediliyor.

Gelin şimdi de Avrupa'nın dört bir yanında göçmenlerin çektiği sıkıntılara kısaca bir göz atalım.



Irkçılık yayılıyor

AB'ye üye ülkeler, planlanan 160 bin mülteciden sadece 15 binini güvenli yerlere yerleştirdi.

AB ülkeleri 2016'da 11 bin sığınmacıyı sınır dışı etti.

Chatham House tarafından 10 büyük Avrupa ülkesinde 10 binden fazla kişi üzerine bir anket yapıldı. Sonuçlara göre ankete katılanların yüzde 55'i Trump gibi, Müslüman ülkelerden göçün tamamen durdurulmasından yana.

Irkçı paramiliter gruplar Avrupa genelinde yayılıyor. Bulgaristan ve birçok ülkede 'gönüllüler' sınırları geçmek isteyen göçmenlere saldırıyor.

Birleşmiş Milletler Yunanistan'daki 60 bin sığınmacının 'acınası' halde yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

Sırbistan'daki 8 bin mülteci -17'leri bulan soğuk havalarda derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.