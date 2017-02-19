Burada kendimi hissediyorum güvende

Dünyaca ünlü Brezilyalı voleybolcu Thaisa, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı’na beş ay önce transfer oldu. İlk kez ülkesinden uzakta yaşayan sporcu “Türk insanını ve mutfağını hiçbir şeye değişmem” diyor

Eczacıbaşı'nın kıyasıya pazarlıkla takıma kattığı Brezilyalı voleybolcu Thaisa 29 yaşında. İki kez Olimpiyat şampiyonu olan oyuncu beş aydır İstanbul'da yaşıyor. Üstelik Rio'dan transfer ettiğimiz sadece o değil. Radyo programcısı eşi de onunla birlikte taşınmış. Instagram'da 400 bin takipçisi olan Thaisa dövmeleri ve güzelliğiyle sahadaki diğer oyunculardan farklılaşıyor. Yağmurlu bir İstanbul sabahı Thaisa'yla buluşup Türkiye ve kebap sevgisini konuştuk.



- Yazın farklı kulüpler sizin için tabiri caizse savaştı. Siz Türkiye'ye gelmeyi seçtiniz. Nasıl karar verdiniz?

- Brezilya'daki takım arkadaşlarım ve koçumla konuştum. İstanbul hakkında müthiş şeyler söylediler. Buradaki hayatı ve insanları öve öve bitiremediler. Eczacıbaşı'nın büyük bir kulüp olması da kararımı etkiledi.



- Eşiniz nasıl tepki verdi siz "İstanbul'a gidelim mi" diye sorunca?

- "Bu senin için çok iyi bir fırsat, mutlaka gitmelisin. Ben de seninle gelmenin bir yolunu bulmaya çalışacağım" dedi. Sonra da gerçekten İstanbul'a taşınabilmek için çok uğraştı. Eşim radyo programcısı. Uzaktan yayın yapabilmesini sağlayan bir cihaz satın aldı. Programları burada kaydediyor, Brezilya'da yayınlıyor.



- Nasıl tanıştınız?

- Eşim spor programları yapıyor. Bir gün bana bir mesaj geldi. Beni programına konuk etmek istediğini yazıyordu. Programdan sonra "Bir akşam belki yemek yeriz" dedi. "Bekarım, neden olmasın?" dedim. İlk görüştüğümüz gün aramızda bir kıvılcım oldu.



- Evlilik peki?

- Beş aydır beraberdik. Çok önemli bir maç sonrası tüm taraftarların önünde dizlerinin üzerine çöktü, cebinden bir yüzük çıkardı ve "Benimle evlenir misin?" dedi. Çok şaşırdım. Şaşırmakla kalmadım, çok da utandım. Şahane bir andı. Çok romantikti. 3 Mayıs'ta ilk yılımız dolacak.



- Yeni eviniz İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Türk insanını çok seviyorum. Brezilyalılara benziyorsunuz. Bugüne kadar gördüğüm en yardımsever millet Türkler. İngilizce bilmeyenler bile canla başla uğraşıyor beni anlayabilmek için. İnanılmaz gelebilir ama Türkiye'de kendimi Brezilya'dan daha güvende hissediyorum. Sokakta yürürken, markete giderken çok daha rahatım. Rio ya da Sao Paolo'da elinizde cep telefonunuzla yürüyemezsiniz. Arabanızın kurşun geçirmez olması şarttır. Evet Türkiye'de terör saldırıları oluyor ama Brezilya'da tehlike gündelik hayatın içinde, her yerde. Rio'da bir bisiklet için sizi vuruyorlar.



- Ailenizi özlüyor musunuz?

- İlk defa ülkemden uzakta yaşıyorum. Özlüyorum tabii. Özellikle anne ve babamı. Ama en çok abimin oğlunu özlüyorum. İki yaşında. Fakat buraya gelmeye karar verdiğimde kendimi hazırladım.



- Çocuk istiyor musunuz?

- Evet bir gün mutlaka istiyorum.



Manikürsüz maça çıkmam

- Sporculuk erkeksi olmakla özdeşleştiriliyor ama siz sayısız kez en güzel voleybolcular listesine girdiniz. Sahada güzel bir kadın olmak nasıl bir his?

- Bence sahadaki kadın sporcuların hepsi aslında güzel. Ama bazıları süslenip püslenmeyi sevmiyor. Ben makyaj yapmayı, manikürlü olmayı, güzel giyinmeyi seviyorum. Saçımın mükemmel olmasını isterim. Manikürsüz maça çıkmam. Böyle daha iyi hissediyorum. Sporcu olmak feminenlikten uzak olmak anlamına gelmiyor. Maç sırasında terliyoruz, saçımız bozuluyor, bağırıp çağırırken yüzümüzde çirkin bir ifade oluşabiliyor. Erkek gibi olmak istemiyorum. Dişi yanımı seviyorum.



Kebap için ölebilirim

- Türk yemeklerini çok seviyorsunuz bildiğim kadarıyla. En sevdiğiniz yemek ne?

- Kebap için ölebilirim. Yoğurtla eti birlikte yemeniz beni önce çok şaşırttı. Yoğurt kahvaltıda yenen şekerli bir şey bizim kültürde. Ama bayıldım. Zaten genel olarak yemeklerinize bayılıyorum.



- Dikkat etmeniz gerektiği için yiyemiyorsunuzdur.

- Türkiye'ye geldiğim ilk ay kilo aldım. Sonra dikkat etmeye karar verdim.



- Lübnan kökenlisiniz. Belki o yüzden seviyorsunuzdur yemeklerimizi?

Olabilir. Annemin babası Lübnan doğumlu. Ama annem Rio'da doğmuş. Belki de biraz da bu yüzden kendimi bu topraklara ve insanına yakın hissediyorumdur.