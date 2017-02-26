Haber salın, bu yıl Oscar’lar Aşıklar’ın

Aylardır süren Oscar heyecanı bu gece yarısı itibariyle son bulacak. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 89. Akademi Ödülleri'ni namı diğer Oscar'ları dağıtacak.

Bu yıl üç film; Aşıklar Şehri, Yaşamın Kıyısında ve Ay Işığı ekseninde Oscar ödül heyecanı yaşanıyor. Lakin Aşıklar Şehri açık ara önde. Pazar SABAH'ın geleneksel Oscar Toto'suna katılan 10 kişilik sinema yazarı jürisi En İyi Film Oscar'ını Aşıklar Şehri'nin alacağını düşünüyor. Jürimiz Emma Stone'un bu gece yarısı ilk Oscar'ına kavuşacağından emin. Viola Davis, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Mahershala Ali de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorilerinde heykelciği havaya kaldıracak isimler olacak gibi. Casey Affleck En İyi Erkek Oyuncu dalında favori olsa da Denzel Washington da yarışta. En İyi Yönetmen dalında ise Damien Chazelle ödüle en yakın isim.

Digiturk'te beIN Movies Oscars'tan canlı yayınlanacak tören Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak. Ama öncesinde kırmızı halı seremonisi var.

Oscar finalinde sizlere kılavuz olması için işte Pazar SABAH'ı geleneksel Oscar Toto'su...























