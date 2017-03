Dünyanın dört bir yanından teklif aldım ama ülkemden gitmem

Türkiye ve hatta dünya onu gerçekleştirdiği yüz, kol ve rahim nakilleriyle tanıdı. Prof. Dr. Ömer Özkan, bilim adına gurur duyduğumuz isimlerden... Ama o hep altını çiziyor: "Bu başarının altında bir ekip var" diyor. Eşi Doç. Dr. Özlenen Özkan hem hayat hem de ameliyathane yoldaşı. Onlar hayatlarını hastalarına adamış. Prof. Dr. Ömer Özkan ilklere imza atmış bir cerrah ama tek işi nakil yapmak değil. Yeri geliyor burun estetiği yapıyor, yeri geliyor kopan parmakları dikiyor. Ama gönül işim dediği organ nakillerinin parayla ölçülemeyecek kadar değerli bir mutluluk verdiğini söylüyor

Bir pergel koysak Türkiye'yi çevrelesek tam orta noktada Haymana vardır, işte ben orada doğdum" diye anlatıyor çocukluğunu Prof. Ömer Özkan. Kendini bildiğinden beri doktor olmak istediğinden, üniversite sınavında sadece tıp tercih ettiğinden söz ediyor. Bazı başarılar tesadüf değil galiba diye geçiriyorum içimden... Haymana'dan çıkıp, Hacettepe'de tıp okuyor. Epey de başarılı bir öğrenci. Cerrah olduğunda, kolayı seçmiyor, her vaka onun için yeni bir mücadele alanı, her ameliyat bir tecrübe. Akdeniz Üniversitesi'nde görevli olduğu ilk günden itibaren yıldızı parlak biri. Yaptığı ameliyatlar, kurtardığı hayatlar çevresindeki herkesin dilinde. Tüm Türkiye'nin ilgisini, gerçekleştirdiği kol nakliyle çekiyor. Ardından çıtayı yükseltiyor, yüz nakli yaparak hepimizi sanki bir bilim kurgu filmindeymişiz gibi hissettiriyor. Sonuç olarak Türkiye'nin en çok tanınan cerrahlarından biri artık.

Prof. Dr. Ömer Özkan'la 14 Mart'taki Tıp Bayramı öncesinde randevulaşıyoruz. Antalya'da hava mis gibi. Prof. Ömer Özkan, eşi Doç. Dr. Özlenen Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile güzel bir öğle yemeğinde buluşuyoruz. Onlar birbiriyle tam uyumlu, başarılı bir ekip. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nün başarılarını anlatıyorlar. 1978 yılında Türkiye'nin ilk böbrek naklinden, 2012'de Türkiye'nin ilk yüz nakline uzanan bir başarı grafikleri var. Bu başarıyı dünyaya duyuran isim elbette Prof. Dr. Ömer Özkan... Biz de Prof. Özkan'la hayatını, cerrahlığı, hayat kurtarmayı konuştuk:



- Bir tıp öğrencisi cerrah olmaya hangi noktada karar verir?

- Anatomi dersinde, kadavrayı gördükten sonra karar veriyor insan. Bir şeyleri keserim, biçerim, düzeltirim diye düşünüyorsanız cerrah oluyorsunuz. Günümüzde gelecek vizyonu ve hayallerden ziyade, bölümlerin nöbet sayısı ve yaşanacak yorgunluk tercihleri etkiliyor. Çünkü altı-yedi yıl tıp okuyorsunuz, üstüne dört, beş senelik bir süreç daha var. Gün aşırı nöbetler, uykusuzluk... Bu yorgunluğa gelemeyecekseniz daha rahat dalları yazıyorsunuz. Maalesef günümüzde zor olan dallara tercihler azaldı.



- Siz nasıl birisiniz? Rahatı seviyor musunuz?

- Rahatına düşkün biriyim, rahatı herkes sever. Ama sonuçta gelecekte bir şeyler elde etmek için rahatlık bir kapı değil. Tıp alanında siz almadığınız, uğraşmadığınız sürece size kimse bir şey vermiyor. Gayret etmek lazım, hak etmeniz lazım. Üstelik hak ettiğiniz halde size verilmeyebilir, "En azından çalıştım" demeniz lazım. Durduk yere, "Bunun kaşı gözü iyiymiş, efendi çocukmuş" diye sizi kimse yükseltmez. Yükselseniz de orada yürüyemezsiniz. Nöbetlerinizi tutacaksınız, göreviniz olmayan şeylere de bulaşmanız lazım. İlginç ameliyatları, yurtdışını, kongreleri takip etmeniz lazım.



- Rahatı değil de uğraşmayı tercih ettiniz yani...

- Cümle "Ben çok uğraştım" gibi algılanmasın ama bir şeyleri elde etmek için uğraşmanız gerekir. Babadan kalan miras gibi değil bu iş. Anne babanız profesördür, size profesörlüğü miras bırakamaz. Profesörlük de çok ayrıcalık değil artık, herkes olabiliyor. Onun için de seçkin ve ayrıcalıklı olmak gerekiyor. Seçkin olduğumu iddia etmiyorum ama farklı olmak için yorulmak gerekiyor.



- Türkiye'nin en çok tanınan hekimlerinden birisiniz. Gurur kaynağı oldunuz bizim için... Bu bir doktorun egosunu okşar mı?

- Türkiye'de bir işin ilkini yapmak diye bir hedefiniz olur ama hayatınız boyunca tüm vizyonunuz bu olamaz. Biz Türkiye'de ilk kol naklini 2010 yılında yaptığımızda, Antalya'yı herkes turizm merkezi olarak tanırken, Akdeniz Üniversitesi zaten Avrupa'nın en iyi organ nakli merkezlerinden biriydi. Yoksa biz tesadüfen böyle bir başarı elde etmedik. Ondan önce de kendi mesleğimizle ilgili çok çabamız oldu. Elbette nakiller bize çok şey kattı ama öncesinde buranın hazırlığı çok iyiydi. Ama her gün nakil yapılmıyor, bunun dışında bu ülkenin insanlarına farklı hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Sadece nakillerle bu noktaya geldiğimi düşünmüyorum. O çok önemliydi, hedeflerimden biriydi ama yolculuk bitmez.



- Kariyerinizde nakil konusuna yoğunlaşmış görünüyorsunuz ama farklı bir gerçek var değil mi?

- Öyle görünüyor ama işimizin yarısında estetik cerrahi ve rekonstrüktif cerrahi ile uğraşıyoruz. Herkes güzel görünmek ister, bazı insanlar da normal görünmek ister. Biri ya çok güzeldir, çok yakışıklıdır ya da deformedir. Yanığı vardır, ağzı açılamıyordur, tümörü vardır, trafik kazası hasarı vardır. Bu insanlar da, bu kusurlarından kurtulmak ister. Bu da bizim işimiz. Tıpta en önemli görev önce insanı yaşatmaktır, ardından onun fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesini sağlayacaksın. Yani tuvalete gitmesi, yemeğini yiyebilmesi, dokunması, tutabilmesi... Bunları da sağladıktan sonra diğerlerinden farklı görünmesin, normal görünsün diye uğraşırız. Nakiller başlı başına büyük ameliyatlardır ama buradaki önem o ameliyatın bu ülkede yapılabiliyor olması! Bu ilaçlar devlet tarafından sağlanabiliyor, bu organizasyon bu ülkede yapılabiliyor.



- Dünyanın dört bir yanından teklif almışsınızdır? Neden Türkiye'de kalmayı tercih ettiniz?

- Uzakdoğu'dan ve Amerika'dan teklif aldım. Hâlâ gidebilirim ama gitmem. Memnunum burada olmaktan. Burası benim ülkem, birinci sınıf vatandaşım. Her zaman sıkıntılar, krizler olur ama burası bizim ülkemiz. İnşallah her krizden de biz kuvvetli biçimde çıkarız. En az birkaç kriz gördüm, şimdi de yaşıyoruz. Bundan da gayet iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Çıkmasak bile ülkemizde bununla mücadele etmesini öğreneceğiz. Başka ülkeye gidip de, hele bu yaştan sonra kendimi anlatacak halim yok. Yurtdışında da bulundum, o sırada çok iyi bir teklif de aldım ama Türkiye başka. Kendi ülkeme hizmet vermekten daha güzel bir şey yok. Amerika'da olsanız ne olacak? Edilecek en ufak laf moralinizi bozacak. İşinizi iyi yapıyorsanız, değer görüyorsunuz burada. Cerrah olarak da her imkanım var ülkemde. Yaşanabilecek en güzel coğrafyada yaşıyoruz. Bu kadar hoşgörülü insanı bir arada bulamazsınız. Kaç yıldır terörle uğraşıyoruz, insanlar birbirine hâlâ hoşgörülü. En büyük avantajımız bu. Bu hoşgörü ne İran'da, ne Irak'ta, ne Amerika'da vardır... Amerika'da bu kadar çatışma olsun zencilerle beyazlar arasında, beş sene sonra ne hale gelir orası... Değerini bilelim ülkemizin!



TEK KAÇAMAĞIMIZ TIP KONGRELERİ

- Eşiniz Doç. Dr. Özlenen Özkan ekibinizde yer alan cerrahlardar biri. Hem ameliyathanede hem de evde yoldaş olmak nasıl bir his?

- İşiniz yoğun olduğu için farkına varmıyorsunuz aslında bu durumun. Rutin işlerde, eşlerin bir arada olması dezavantajlı gibi görünür ama bizim gibi yoğun işlerde avantaj haline geçiyor. Sonuçta eve gittiğinizde derdinizi anlayan biri var, dertleştiğiniz kişi aynı sıkıntıları paylaşan biri.



- Eşinizle evde sohbetleriniz hangi konuda yoğunlaşır? İşi işte bırakabiliyor musunuz?

- Eve gittiğimizde işi işte bıraktığımızı söyleyemem. Sohbetlerimizin yüzde 70'i yaptığımız operasyonlar, o gün hastalarla ilgili yaşadıklarımız oluyor.



- Aynı anda izne çıkmanız mümkün olabiliyor mu?

- Onu ayarlamaya çalışıyoruz ama beceremiyoruz. Aynı anda izne çıkamadığımız için izne çıkmamayı tercih ettik. Bizim iznimiz aynı anda katıldığımız kongreler oluyor. Çünkü riskli ameliyatları arkamızda bırakıp ikimizin de ortadan kaybolması mümkün olmuyor. İki kızımız var, çocuklar da olunca ayrı ayrı tatile gitmek de olmuyor...



- Eşiniz öğrencinizdi, iyi bir çırak mıydı?

- Ortalamanın üzerinde bir çıraktı. Şimdi çok iyiydi dersem tarafsız olarak algılanmam (gülüyor).



TIP KUDRETLİ BİR İŞ

- Size tedavideki hangi aşama daha çok keyif veriyor?

- Hastayı yaşattım mı? Çok şükür hastada sorun yok, kanama yok, ameliyattan başarılı çıktı, haliyle keyfim yerinde. Yemek yiyebilmesini sağladım, göz kapakları görünüyor, yine keyfim yerinde. Eeee biraz daha güzel görünmesini sağladım, estetiğini düzelttim, yine keyfim yerinde... Her aşama ayrı bir keyif benim için.



- Sizin hayat rutininiz bu ama bizim gibi işin içinde olmayanlar için kudretli bir iş bu, yüz nakli, kol nakli, bacak nakli...

- Tıp kendi başına kudretli bir iş. Başınız ağrıdığında o ağrının kesilmediğini düşünsenize... Riskli ameliyatlar yapıyoruz. Rutine binse de değerlidir. Şu anda bir vücudu orijinal gibi tamamen yerine getirme gibi bir imkanımız yok. Belki yıllar sonra organ üretmeye başlayacağız. Rejeneratif tıp gelecek. Kök hücre devreye girecek ve doku mühendisliğiyle beraber organlarınız üretilecek ve kaybettiğiniz organları elde edeceğiz ve kullanacağız. Yapılabileceğine inanıyorum. Bizim yapacağımızı iddia etmiyorum ama imkanı olan herkes uğraşmak istiyordur. Ama gelecekte bu işlerin başlangıcı bizim yaptığımız işler olacak.



- Masada yatanı bir insan olarak mı algılıyorsunuz?

- Kesinlikle insan olarak algılıyorum. Bir aracın farını değiştirmiyorum elbette. Ama çok fazla duygularımı katmamam gerekiyor. "Vah vah, tümör olmuş" diye bir hale girmiyorum. Üzülüyorum elbette, hele çocuksa çok çok üzülüyorum. Empati ayrı sempati ayrı. Bunları karıştırmamak lazım. Mutlaka hastayla birlikte üzülürüm. Ama bir hastanın üç ay ömrü kaldığını gördüğümde, o hastayla beraber yıkılmıyorum. Onu nasıl rahat ettiririm diye düşünüyorum.



DOĞUŞTAN HOCA OLANLARI HİÇ SEVMEM

- Dediğim dedik bir cerrah mısınız?

- Doğrularım var. Kararımı da çabuk veririm. Verdiğim kararların yanlış olmadığını bildiğim için daha rahatım. Etrafımdakiler de güvenir bana. Tıpta liyakat olmalı. Mutlaka çıraklık yapılmalı. Doğuştan hoca olanları hiç sevmem! Bir yerden gelip, her şeyi bilenleri hiç sevmem! Eğitime gelmiştir ama bana bir şeyler göstermeye çalışıyordur, hiç sevmem! Çok şey bilen buraya gelmesin. Biz oraya gider onlardan öğreniriz. Hacettepe'den, köklü bir tıp fakültesinden mezunum. Orada biz böyle gördük. Daha yeni mezun olup, mecburi hizmeti bile yeni bitirmiş ama çok şey bilen insanlardan baştan itibaren rahatsız oluyorum. Bu da günümüzün yeni hastalığı. Fazla özgüven. Ben de bu yollardan geçtim. Çok vaka yaparak bu hale geldim. Yeni mezun olduğum dönemlerde bir hocam vardı, zorlu bir ameliyat yaptıracaktı bana, "Sen bu ameliyatı yaptın mı?" diye sordu. Sadece evet ya da hayır demem gerekiyordu. "Beş tane yaptım" dedim. "O zaman sen çok yapmışsın" deyip yaptırmadı. Cezamı aldım. Küstahlık, ukalalık yapmaya gerek yok. Bu kişilik eğitimidir aynı zamanda. Bir yere gittiğinizde kendinizi ispat etmek için küstahlık yapıyorsanız, üstünüzdeki insanı da irrite edersiniz. Özgüveni olan insan bir şeyi ispat etmeye çalışmaz.



KOL NAKLİNİ YAPTIK, ÇORBA İÇMEYE GİTTİK

- Yıllar önce ilk olarak kol nakli yaptınız. Naklin bir gece öncesi nasıldı?

- Çok ağırdı. Türkiye'de mevzuat yoktu, onu almak için çok uğraşıyorduk. Onun öncesinde bize özel izin verileceğinin sözü verilmişti. Bakanlık sağ olsun, Akdeniz Üniversitesi'nin onlar için yeri ayrıdır. Biz de sunumlarımızı yapmıştık ama bir türlü mevzuat hazırlanamamıştı. Hastaya uygun donör çıkınca ki, çok uzaktaydı, Aydın'da... Çok uğraşarak özel izin aldık. Bakanlığın Organ Nakli Dairesi'ne teşekkür etmek gerekiyor, onlar da en az bizim kadar uğraşıyorlar. Uzaktaki bir merkezi koordine etmeye çalışıyoruz, kendimiz hazırlanıyoruz. İzinlerle uğraşıyoruz, bir taraftan da donörün ailesini ikna etme derdindeyiz. Tüm bunlar saatler içinde yapılmalı.



- Aileyi ikna etmek de zor olmuştur...

- Düşünsenize Türkiye'de ilk defa bir kol nakli ameliyatı yapılacak. Aileye diyorsunuz ki, "Hastanız öldü, beyin ölümü gerçekleşti. Allah rahmet eylesin, organlarını bağışlamışsınız, sağolasınız. Bir de kolunu alacağız." "Ne yapacaksınız?" diyor haliyle... Normalde biz asla donör ailesiyle temas etmeyiz, iletişime girmeyiz ama burada bir ilk söz konusuydu. Onlara anlatmamız gerekiyordu. Kolu ne yapacağız, birine üçüncü kol mu yapacağız bilemiyordu insanlar... Düşünsenize Anadolulu bir ailesiniz, biri gelmiş ölen yakınınızın kolunu istiyor, yüzünü istiyor. Böbrek değil, karaciğer değil... Kol naklinin yapılacağı kişi çocuktu ve onun fotoğraflarını gösterdik donörün ailesine. Ve hemen verdiler. Biz buradan organ nakli ekibiyle birlikte atladık gittik ve aldık kolu. Bir gün önce donör çıktı ama tüm bu organizasyon, 24 saat sonrasını buldu. Aydın'a helikopterle gittik, devletin imkanlarıyla eskort eşliğinde hızlıca döndük. Ameliyatımızı bitirdik, hastayı yoğun bakıma teslim ettik. Doç. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ferit Demirkan'la çorba içmeye gittik... Cuma 16:30 başladı süreç, pazar sabah bitti. Uykusuz. Ama değdi. O kadar uğraşıp boşa çıksaydı üzülürdüm.



- Ameliyattan çıktıktan sonraki hissinizi nasıl tarif edersiniz?

- Yolunda gittiyse her şey, mükemmel! Kol çalışmıyorsa, berbat! Bitiyorsunuz! Düşünün doku naklediyoruz, atardamarı çalışmıyor. Hasta kötü. Bitiyorsunuz. Kendi kolum çalışmasa o kadar kötü hissederim! İyi sonuç elde etmek kadar tatmin edici bir şey yok. Yaptığımız şeyler riskli işler ama birinin de bunları yapması, elini taşın altına koyması lazım.



BİZİM MESLEKTE ESTETİKTEN PARA KAZANILIR

- Sizi en çok etkileyen vakanız hangisi?

- İki ayrı çocuğun hikayesi beni çok etkiledi. İki hikaye de birbirine çok benziyor. Biri asansörde kolunu kürek kemiğinden kaptırmıştı. Diğeri de traktöre kaptırmıştı... Normalde bir yetişkin olsa bu kol takılamaz. Çalışması da çok zordur. Ama çocuklarda takılır. Ama bir yandan bu çocukta hayati tehlike de vardı. Organı kaybetmişti, esktra travmaları vardı. Bir yandan çocuk hayatını kaybetmesin diye uğraşırken diğer yandan kolunu da takmaya çalıştık. Bir sürü risk vardı, kolu takardık hasta ölebilirdi, hasta ölmezdi kol çalışmazdı... Çok şükür bu çocuklar iyileşti, kolları da çok güzel çalışıyor. En az nakiller kadar zevk veren ameliyatlardı. Zor ameliyatlar bunlar, çünkü neredeyse ölmek üzere iki çocuk... Ekibimiz harika çalışmıştı.



- Bunlar zor vakalar, bunun dışında estetik de sizin için keyif veren başlıklardan mı?

- Düşünün genç bir kadınsınız. Meme kanseri oldunuz Allah göstermesin. Onun yerine koymak için uğraştığınızda hasta bir noktadan sonra kanserini bile unutacak hale geliyor. Memesinin yerine konmasına odaklanıyor. O hasta da mutlu, hekim de... Bazıları kolu yokken dert etmez ayağıyla yazmaya çalışır. Bazıları burun ameliyatı olur, burnunun yüksekte ya da alçakta olmasına takılır. Botoksun etkisinden şikayet eder...



- Kızıyor musunuz böyle kaprislere?

- Kızmıyorum. Hasta geldiğinde aslında sorun kafasındaki sıkıntının gitmesi, botoks bahane. Hasta mutsuz gidince üzülüyorum.



- Yüz nakli gibi önemli operasyonlara imza attıktan sonra estetik burun operasyonu yapmaya sinir oluyor musunuz?

- Hiç olmuyorum. Ben yüz naklinden para mı kazanıyorum? Burun operasyonu yapmasam, maddi anlamda tatmin olmadığım için yüz nakli yapacak morali nasıl bulurum? Çok şükür devletimiz bize bir şeyler veriyor ama bizim meslekte estetik cerrahiden para kazanıyorsunuz. Çok da seviyorum...



İŞİNİZ YOLUYLA İYİLİK YAPABİLMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

- Aslında estetik operasyonlardan para kazanıyorsunuz...

- Ama organ nakillerini de birilerinin yapması gerekiyor. Bu benim gönül işim, çok severek yapıyorum. Bir şeyler başarmak çok keyifli bir his. Ameliyattan çıktım bir çocuğun parmağını yerine diktim, o ailenin mutluluğunu düşünün. Bir süre sonra size "Allah razı olsun" diye gelmiş insanları düşünün. Bunların hazzı çok farklı. Bizim işimizde bize küfür edenden çok minnet duyan insanlar var. İyi anılmak kadar değerli bir şey yok. Herkes iyilik yapmak ister. İşiniz yoluyla iyilik yapabilmek çok harika bir his.



- Ameliyathanede rutinleriniz var mı?

- Kervan yolda düzülür. Ameliyathanede o an nasıl rahat hissediyorsam onu yaparım. Bazen müzik açarım, bazen sinir olurum müziği kapattırırım. Işık çok gelir bazen kapattırırım. Bazen açtırırım. Bazen de ortalığı kan götürür hiçbir şeyi fark etmem. Ameliyatın zorluğu ve benim ruh halimle ilgili bir durum. Bir keresinde Kızılay'da bir olay olmuştu, genç bir kadın polis memurunu getirdiler acile... Hastanın bilinci kapalı, tansiyon alınamıyor, acil bir halde ameliyathaneye aldık. Kurşun karından geçmiş. Anestezi alana kadar hastanın kalbi durdu. Hiçbir hazırlık yok, ne sterilizasyon, ne el... Kanın attığını gördüm. İki dikiş attık, acil müdahale. İki gün sonra hastayı taburcu ettik. Üç dakikalık gecikme o hastayı öldürürdü. Şimdi sağlıklı çok şükür. Böyle bir noktada, ne rutini? Bakın bu iş kutsal, organizasyon çok önemli. Orada bekleyeyim de, kan sonucu çıksın... Ameliyathane hazır olsun diye durarak olmuyor bu iş.