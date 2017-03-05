Trump’ın dört tekerli canavarı

Ocak ayında yemin ederek görevinin başına geçen ABD Başkanı Donald Trump’ın arabası süper kahramanları kıskandıracak türden. Trump’ı 30 Mart’tan itibaren taşımaya başlayacak olan 1.2 milyon sterlinlik Canavar lakaplı limuzin, sahip olduğu özelliklerle küçük bir orduya bedel

Olası bir saldırı anında pompalı silahlarla cevap veren, sis bombasıyla düşmanların gözünü kör edip şoför için kaçış imkanı sağlayan, göz yaşartıcı bombaları olan ve olası bir kimyasal silah saldırı sırasında kapıları otomatik olarak kilitlenen bir araba hayal edin... Yani aynı süper kahraman filmlerinde gördüğünüz gibi bir araç...

Yaklaşık 2 SUV büyüklüğündeki, 1.2 milyon sterlinlik bu araç ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump için Cadillac firması tarafından tasarlandı. Sahip olduğu özelliklerden ötürü Trump araca Beast yani Canavar lakabını taktı bile...



CADILLAC'LARIN BABASI

Görev süresince kullanacağı 12 araçlık filonun en iddialı parçası Beast, bilim kurgu filmlerinde yer alan arabalardan farksız. Bombalı saldırıdan ya da füze saldırısından zarar görmeden kurtulabilecek olan arabaya, Beyaz Saray'a teslim edilmeden önceki son testleri yapılıyor.

Amerikan basını, 30 Mart'ta ABD Başkanı'na teslim edilecek olan ve çoktan 'Cadillac'ların babası' ismini taktığı aracın, insanın ağzını açıkta bırakan detaylarını her gün parça parça sayfalarında yer veriyor. Gece görüş sistemli kameralarla donatılan arabanın içinde bulunan oksijen deposu sayesinde içeride bulunanlar günlerce dışarı çıkmadan hayatta kalabiliyor.

Trump'ın selefi Barack Obama da bu arabanın benzeri bir araba kullanmıştı. Ancak Obama'nın arabası, bu araca göre daha az gelişmiş bir model.



Çeviren: İDİL DEMİREL



