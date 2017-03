15 Temmuz’da sokaktaydık, Meclis’e de gireriz

16 Nisan’daki anayasa referandumuyla gençlerin siyasete aktif bir şekilde girmesinin de önü açılmak isteniyor. Anayasa değişikliği milletvekili seçilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesini öngörüyor. Günlerdir kamuoyu “18 yaşındaki insandan milletvekili olur mu?” diye tartışıyor. Konuyu muhataplarıyla yani gençlerle konuştuk

Hatırladıkları ilk toplumsal olay ya 1999 depremi ya da 11 Eylül saldırıları.

Onlar 90'lı yıllarda doğdular. Dijital devrimin içinde büyüdüler. 16 Nisan'daki Anayasa referandumu şimdi bu kuşağın siyasete atılmasına da önayak olacak.

Çünkü anayasada değişmesi öngörülen maddelerden biri direkt onlarla ilgili. Eğer referandumdan 'EVET' çıkarsa milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e inecek.

İlk elden '18 yaşında bir genç milletvekili olur mu?' diye hayıflanmalar gelebilir. Ama hatırlatalım Türkiye'de 18-25 yaş aralığında 10.3 milyon genç yaşıyor.

Aslında hedeflenen siyaset başta olmak üzere hayatın her alanında gençlerin önünü açmak. Çünkü Türkiye'nin gençlerin o dinamizmine, heyecanına ihtiyacı var. Ayrıca genç yaşta hayatın çeşitli alanlarında çığır açan birçok örnek var dünyada. Zaten dünyada 113 ülkede seçilme yaşı 18'de başlıyor.

Günlerdir kamuoyunda tartışılan konuyu muhataplarıyla yani 18-25 yaş aralığındaki altı genç ile konuştuk. Çeşitli üniversitelerin siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerinde okuyan gençler seçilme yaşının 18'e indirilmesine sıcak bakıyor. '18 yaşında bir insan milletvekili olur mu tartışmalarını' biraz gereksiz buluyorlar.

Kadir Has Üniversitesi hukuk öğrencisi olan Abdülhamithan Sarıgül'ün gelen eleştirilere ise çarpıcı bir cevabı vardı: "15 Temmuz'da sokağa gençler çıktı demokrasiyi korumak için. Şimdi neden onlar Meclis'e girmesin?"



- Hatırladığınız ilk toplumsal vaka nedir?

- Lâl Kulak: 1999 depremi. Çocuk aklımla olayın büyüklüğünü kavrayamamıştım. Olayın boyutunu daha sonra anladım.

- Furkan Ayaz: Kesinlikle 1999 depremiydi.Yardım çadırlarının olduğunu hatırlıyorum. İkinci olay ise 2001 ekonomik krizi.

- Çağlar Barlas: Bir Zonguldaklı olarak küçükken grizu patlamaları ve maden facialarına şahit oldum.

11 Eylül de hatırladığım büyük çaptaki hadiselerden.

- Melike Metintaş: 11 Eylül'dü. Olayın aile içerisinde uzun uzun konuşulduğunu da hatırlıyorum.

PKK terörünün aktif olduğu dönemlerde çocuktum, terörle büyüdüm diyebilirim. Şehit cenazeleri beni derinden sarsmıştı.

- Abdülhamithan Sarıgül: ABD'nin Irak'ı işgalidir.

Geceleri televizyonlarda Bağdat'ın bombalanması yayınlanırdı.

- Alime Tombak: 11 Eylül saldırılarını hiç unutamıyorum.

Bütün kanallarda izlemiştik.

- 16 Nisan'da Türkiye bir referanduma gidecek.

Önemli maddelerden birisi seçilme yaşının 18'e düşürülmesi.

Siz siyaset alanında, mecliste gençliğin yeteri kadar temsil edildiğini düşünüyor musunuz?

- F.A: Kesinlikle düşünmüyorum. Genç nesil şu an yönetici nesilden çok farklı şeyler talep ediyor.

Onların belki de yaşayıp görmediği, tecrübe etmediği durumları biz deneyimliyoruz şu anda.

- Sizce yaş ortalaması 50 olan bir meclis sizin sorunlarınıza yeteri kadar yer veriyor mu?

- F.A: Pek değil ama onları da suçlayamam.

Çünkü karşınızdaki insanı anlayabilmeniz için bazı şeyleri paylaşmanız, ortak tecrübelere sahip olmanız gerekir. Ama gençlerin dinlenilmesi gerektiği bir gerçek.

- Ç.B: Bu yüzden gençlerin siyasete girmesini önemsiyorum. Çünkü yeni bir soluk getireceklerini düşünüyorum.

- M.M: Gençlerin kesinlikle daha kuvvetli bir temsile ihtiyacı var. Ayrıca gençliği temsil edecek vekilin genç olmasından ziyade nitelikli, kabiliyetli, iletişimi kuvvetli biri olması gerektiğini düşünüyorum.

- A.S: Seçilmiş vekilin gençlere hitap etmesi lazım.

Ancak madem böyle bir şey olmuyor o zaman bizim meclise girmemiz gerekiyor. Siyasete biz her konuya olduğumuz gibi daha meyilliyiz, yapamamamız için bir sebep yok. Siyasetçiler bizi ufaklık yerine koymasın.

- A.T: Giderek gençlerin, siyasetçilerin politikalarında öne çıktığı görülüyor. Bursların arttırılması, sportif faaliyetlerin desteklenmesi akla gelen ilk örneklerden.

Mecliste gençliğin temsili arttığında daha da iyi bir döneme girilecektir şüphesiz.

- L.K: Eğer bizler meclise girersek sorunlarımız daha çok gündeme gelebilir, daha iyi anlaşılabiliriz.



Furkan ayaz (23) Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü



Demokrasi bilincimiz önceki kuşağa göre çok daha yüksek

- 15 Temmuz gecesi bir darbe girişimi yaşadık. Sokağa çıkan genç nüfusun sayısı da fazlaydı. 15 Temmuz gecesinde neler hissettiniz? Bu süreçte gençlerin en ön saflarda yer almış olmaları onlara siyasette de temsil hakkı getirmez mi?

- F.A: Kendimi ilk defa evimde güvensiz hissettim. Bundan önceki darbeleri hep sağdan soldan okuduk, analizini yaptık, sınavlarda yazdık ama bununla yüzleşmek inanılmaz bir duygu. Gençler bu süreçte çok etkili oldu. Canını tehlikeye atmanın çok büyük bir fedakârlık örneği olduğunu düşünüyorum. Gençlerin demokrasi bilinci önceki jenerasyonlara göre çok daha yüksek, bu yüzden de siyasette aktif olarak yer almalılar. Türk gençliği evde oturup bilgisayar oynamıyor sadece, bu ezberleri çoktan geçtiğimizi düşünüyorum.

- A.T: Bir an televizyonlarda izlediğimiz Suriye'de Irak'ta olan savaşın kısa bir kesitine canlı şahit olduğumu hissettim. 15 Temmuz sürecinde tıpkı her harekette olduğu gibi en ön safhada gençler yer aldı.

- A.S: İlk aklıma gelen Mısır'daki Tahrir Meydanı'nda yaşanan olaylardı. Verdiğim ilk tepki "Zalimin zulmüne rıza mı gösterelim?" oldu. Gençsiniz, gözü karasınız dışarıya çıkıyorsunuz elbet. 15 Temmuz'da gençler çıktı demokrasiyi korumak için. Şimdi neden onlar Meclis'e girmesin?

- Ç.B: Hayatımın en kötü gecesiydi. Birliktelik bilincinin oluşması gerektiğini düşünüyorum ve bunu sağlayacak da yeni nesil. Ötekileştirmeden, tek bir bilinç oluşturarak bunu başarabiliriz. Bu süreçte aktif rol alan genç nesil bizi siyasal alanda da temsil etmeli.



Çağlar Barlas (24) Yeditepe Üniversitesi, Grafik Tasarımı Bölümü



Deneyiminiz yok diyorlar

- Peki sosyal ortamlarda ve iş hayatında gençlere yeterince şans veriliyor mu?

- Ç.B: Mesela bir reklam ajansında staj yapmak istesem deneyimim olmadığı söyleniyor. Bu imkanı bana tanımazsan, diğer şirketler de tanımazsa ben zaten belli bir noktaya gelemem ve senin kriterlerini karşılayamam.

- L.K: Eskiden "Sen gençsin, yapamazsın" denilirken şimdi genç kelimesinin yerini tecrübesiz aldı. Bize imkân tanımıyorlar.

- F.A: Önceki jenerasyonlar biraz gelenekçi. Hatta şöyle bir laf vardır "Başımıza icat çıkarma" diye. Açıkçası destek verildiğinde de gençlerin daha başarılı olacağına inanıyorum.



Melike Metintaş (22) İstanbul Şehir Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü



Belli kalıplarla düşünüyorlar

- Önceki jenerasyonlar tarafından anlaşılmadığınızı düşünüyor musunuz?

- M.M: Bir kuşak çatışması var evet, ama bu bilgisizlikten kaynaklanmıyor. Bizden önceki kuşak da ciddi anlamda okuyan kimselerdi. Biz sosyal medyada çokça bilgi kirliliği ile karşılaşırken onların zamanında hür bilgiye daha rahat ulaştıkları ortada. Onlar daha kötü günlerden iyi zamanlara geldik diye bakarken ben daha eleştirel olabiliyorum. Açıkçası geçmişten gelen birtakım kalıplar ve şekillendirmeler hâlâ mevcut.

- A.S: Teknoloji bu kadar içimize girmeden önce insanlar hep babadan dededen aktarılan tecrübelere göre yol alıyorlardı. Şimdi ise babanız telefonunda bir sorun yaşıyor ve çözüm için sizden yardım istiyor. Dolayısıyla sanki o tecrübe aktarımı günümüzde tam tersine dönmüş, çocuktan büyüğe doğru bir hal almış gibi teknoloji vesilesiyle.

- Ç.B: Meselenin coğrafi boyutu olduğunu düşünüyorum. Aynı aileden olan ama bir kısmı Batı Karadeniz tarafında bir kısmı yurtdışında yaşamış bireylerin bile olaylara bakış açısının çok farklı olduğunu gördüm. Sonuçta bu çatışma ortamından yeni fikirler çıktığı takdirde bu herkesin yararına olacaktır.

- L.K: Ben bizim kuşağımızın ardımızda kalan ve önümüzde gelen kuşak arasında bir köprü vazifesi kuracağını düşünüyorum.



Abdülhamithan Sarıgül (20) Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Bölümü



Önceki nesil garantici

- Peki, bu kuşak çatışmasını evinizde, okulunuzda veya toplumun herhangi bir kesiminde birebir hissettiğiniz, sırf yaşınızdan ötürü kendinizi anlatamadığınız oluyor mu?

- M.M: Babamla ekonomi, siyaset üzerine sohbet edip fikirlerimi söylerken bazı zamanlar "Onu boşver bak burada tarih var" diyebiliyor. Onun algısı ve önceliği benden farklı. Ben günceli konuşmak isterken babam hep geçmişe atıf yapmamı istiyor.

- F.A: 'Yurtdışına yüksek lisans yapmaya gideceğim' dediğimde 'Ne işin var orada, otur oturduğun yerde' gibi cevaplar alıyorum. 23 yaşında bir öğrenci olarak yurtdışına çıktığım zaman bunun bana bir katkı sağlayacağından eminim.

Ama açıkçası insanlar daha kapalılar bu fikirlere.

- Motivasyonunuz kırılıyor mu böyle anlarda?

- F.A: Aksine, birisi bir şeyleri yapma dediğinde yapasım geliyor.

- L.K: Bu benim hayatım neticede, başkalarının karar vermesine müsaade etmedim.

- A.S: Bizden önceki kuşak çok garantici iş yapmaya çalışıyor. Meslek edinme hususunda 'Memur ol, sigortan olsun' anlayışı hâlâ en geçerli düşünce. Ama biz çok farklı şeyler yapmak istiyoruz.

Çünkü onlar kadar ekonomik sıkıntılar yaşamadık.

O süreçlerde hiç bulunmadık, dolayısıyla dünyaya daha kolay ayak uydurabildik. Dünyadaki diğer gençler neler yapıyorsa biz de aynılarını yapıp kabuğumuzu kırmak istiyoruz. Bizim nesil de neticede ne yapmak istiyorsa yapıyor.

- Ç. B: Çok fazla insana karşı kendini ifade etme zorunluluğu insanı bir noktada yoruyor elbette.



Alime tombak (23) Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji



Şartlar uygun olursa siyasete girerim

- Uygun koşullar oluşursa siyasete atılmayı düşünür müsünüz?

Atıldığınızda da gençlikle alakalı ne yaparsınız?

- A.S: Tabii ki siyasete atılmayı düşünürüm. İlk eğileceğim nokta eğitim olur. Ezberci sistemden çıktık denilse de hâlâ her dersi görüp, her şeyi bilmeniz isteniyor. Gençlerin sırtlarındaki yükün hafifletilmesi lazım. İtalya'daki gençler bizim lisede aldığımız organik kimya dersini üniversitede görüyor. Alternatif sporlara da yöneltirdim. İyi yetişmemiz için en önemli faktörler eğitim ve spor.

- A.T: Uygun koşullar sağlanırsa kesinlikle politikaya atılır ve milletvekili olmak isterim. Çünkü "Bu nasıl yapılmaz? Bu nasıl düşünülmez?" dediğim zamanlar çok oluyor.

- M.M: Siyasete girmeyi düşünmem. Daha kırk fırın ekmek yemem lazım.

- Ç.B: Siyaset bana göre değil ben çok duygusal bir adamım. "Tamam senin de gönlün olsun.

Tamam senin de istediğini yapacağım"' dersem ülke kalmaz ortalıkta, kaos içinde sürükleniriz.

- F.A: Atılırım.

- L.K: Siyasete girmeyi düşünmüyorum. Akademisyen olmak istiyorum.



LÂl Kulak (22) Kadir Has Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü



Meclis bizimle renklenir

- Gençlerin mizahına, dinamikliğine siyasetin, toplumun ihtiyacı var mı?

- F.A: Meclise ve diğer kurumlara renk lazım. Kimse kavga olmadıkça Meclis TV'yi izlemiyor çünkü çok sıkıcı. Gençliğin dinamizmine ihtiyaç var.

- L.K: Kesinlikle bir hareketliliğe ve renkliliğe ihtiyaç var. Meclis inanılmaz sıkıcı.

- Ç.B: Kesinlikle. Gençlerin olduğu ortamda mizah dozu artacak ve yüzler daha çok gülecek.

- M.M: Türkiye'den bir siyasetçinin bir talk showa, bir komedi programına çıkıp gülmesini eğlenmesini çok isterim. Var olan liderler ve temsilciler de bunu yapabilir ve gençlerle diyaloğa girebilir.

- A.T: Meclisteki söylemler ve gergin ortam yeri geliyor topluma da nüfuz ediyor. Gençlerin en azından bu konuda farkındalık yaratacağını ve yeni bir soluk olacaklarını düşünüyorum.





