Birçok erkekten daha iyi şoförüm

Kolombiyalı yarış pilotu Tatiana Calderon 24 yaşında. Formula 1 takımı Sauber tarafından 2017 sezonunun gelişim pilotu olarak seçilen Calderon eğer başarılı olursa Formula 1’de 41 yıl sonra yarışan ilk kadın pilot olacak

Formula 1'de yarışıp şampiyon olma ihtimalini yaşayan sadece bir avuç pilot var. Hele de kadınsanız. Kolombiyalı Tatiana Calderon kadın pilotlar içinde ismini en çok duyduğumuz isim. 24 yaşındaki Kolombiyalı dokuz yaşında ülkesinde kartinge başladı ve 2012'de Avrupa'da çeşitli tek koltuklu serilerde yarıştı. Calderon 2015'te MRF Challenge Formula 2000 kategorisini ikinci tamamladı ve 2016'te GP3 serisine geçti. Formula 1 takımı Sauber tarafından 2017 sezonunun gelişim pilotu olarak seçilen Calderon eğer başarılı olursa en büyük hayalini gerçekleştirip Formula 1'de yarışmaya hak kazanacak Calderon bugünlerde bir yandan başarısının tadını çıkartıyor, diğer yandan her zamankinden daha sıkı çalışıyor. Büyürken hiç bebekle oynamamış olan kadın pilot "Adrenalin, hız ve mücadeleyi seviyorum" diyor, pistte erkeklere toz yutturuyor. Korkusuzca yarışan Claderon'la sohbet edip, başarısının sırrını sorduk.

- Motorsporlarına nasıl başladınız?

- Her şey dokuz yaşımdayken başladı. Kız kardeşim ve ben memleketimiz Kolombiya'da evimizin yakınındaki go kart pistine gittik. O gün içimdeki en büyük tutkuyu bulduğumu hissettim. Ardından ailemi bana bir karting arabası almak için ikna etmeye çalıştım. Neyse ki babam arabalara her zaman çok meraklıydı ve ikimizin de yarışmasına sıcak bakıyordu. Annemi ikna etmek zor oldu ama bir kez ikna olunca bana her zaman koşulsuz desteğini gösterdi. Aileme ne kadar teşekkür etsem az.

- Çocukken arabalar mı oynardınız?

- Bebeklerle hiç işim olmadı. Babamın bunda etkisi büyüktü. Ne zaman iş seyahatine çıksa bana oyuncak araba ve uçaklar getirirdi. Tek bir bebek bile almadı.

- 2017 sezonunda geliştirme pilotu olarak görev yapmak üzere Sauber Formula 1 takımına katıldınız. Ne hissediyorsunuz?

- İnanılmaz mutluyum. Gösterdiğiniz çabayı insanların takdir etmesi çok güzel bir duygu. Bu işe başladığımdan beri hep kendimi geliştirmeye çalıştım. Şimdi karşımda daha ileriye gidebilmek için muhteşem bir fırsat var. Sonunda neler yapabileceğimi gösterebileceğim.

- Mesleğinizin en çok neyini seviyorsunuz?

- Adrenalin, hız ve mücadeleyi seviyorum. Arabayı kullanabilmek için formda kalmanız gerekiyor. Bu uğurda çalışmak da sevdiğim bir yönü.

- Yaptığınız iş cesaret gerektiriyor. Hiç korkuyor musunuz?

- Hiç korkmuyorum. Korksaydım büyük ihtimalle başka bir iş yapıyor olurdum. Yaptığınız işi sevmeniz ve zevk alarak yapmanız gerektiğini düşünüyorum.

- En büyük hedefiniz ne?

- Formula 1'e katılmak en büyük hayalim. Bugün buna bir adım daha yakınım. Bu hedefe ulaşmak için çok çalışmalıyım. Ve elimden gelen ne varsa yapacağım.

- Kadınlar için ayrı bir yarış düzenlenmesi sürekli tartışılan bir konu. Sizin fikriniz ne?

- Bence ayrı yarışmamalıyız. Hayatım boyunca erkeklere karşı mücadele verdim. Ve hiçbir zaman yapamayacağımı düşünmedim. Eşit şekilde yarışabileceğimiz tek spor bu. Neden elimizden bu imkan alınsın ki? Bence gerekli de değil.

- Genellikle kadınların kötü şoförler olduğu düşünülür. Ama siz araba kullanarak hayatınızı kazanıyorsunuz. Günlük hayatınızda nasıl bir sürücüsünüz?

- Bence bu erkekler tarafından yaratılmış tamamen yanlış bir yargı. Benden kötü erkek şoförler de gördüm. Her gün araba kullanıyorum, günlük hayatta araba kullanmanın tek zorluğu istediğim hıza çıkamamak. (Gülüyor)

-Yarışmakla günlük hayatta araba kullanmak arasında ne gibi farklar var?

- Ceza yememek için elbette daha yavaş olmalısınız. Onun dışında araba kullanmak çok da farklı değil. gerekirse



LASTİK DE DEĞİŞTİRİRİM



- Arabalardan anlar mısınız? Mesela lastik değiştirebilir misiniz?

- Bir yarışçı olarak arabalardan anlamak zorundayım. Hiç lastik değiştirmedim ama gerekirse yapabilirim.

- Atlattığınız en büyük tehlike ne?

- ABD'de yarışıyordum. Bir hata yaptım ve duvara tosladım. Kafamdan yaralandım. Çok önemli bir kaza değildi, ucuz atlattım.

- Hiç Türkiye'ye geldiniz mi?

- Maalesef gelemedim. Ama çok istiyorum. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla şahane bir ülkeniz var. İlk fırsatta gelmek ve balonla gezmek istiyorum.



KADIN YARIŞÇILAR KÜÇÜMSENİYOR



- Motorsporlarıyla uğraşan bir kadın olmanın avantaj ve dezavantajları neler?

- Ciddiye alınmakla ilgili bir sıkıntınız oluyor. Her seferinde kendinizi ispat etmeniz gerekiyor. Orada yarışmak için bulunduğunuzu hatırlatmak zorunda kalıyorsunuz. Çoğu zaman mühendisler arabayla ilgili uyarılarınızı dikkate almıyor. Bilgi ve deneyiminize güvenmiyor. Rakiplerinizin de saygısını kazanmanız gerekiyor. Rakipler kadınları küçümseme eğiliminde oluyor bazen. Fiziksel olarak da erkeklerden farklıyız. Yaklaşık yüzde 30 daha az kasımız var. Bu da araba kullanmayı bazen zorlaştırıyor. Kadın olmanın avantajları da var. Genellikle yarışan tek kadın ben olduğum için sponsor bulmam da kolay oluyor. Erkeklere göre g kuvvetine daha dayanıklıyız. Formula'da yarıştığım zaman bunu ispatlayacağım.

- Erkeklerin hakim olduğu bir alanda yarışırken zorlanıyor musunuz?

- Erkek egemen bir sporda başarılı bir kadın olmak hiç kolay değil. Ailem ve arkadaşlarım bana hep destek oldu. Erkeklerle aynı haklara sahip olmamız gerektiği muhakkak. Erkek pilotlar genellikle bize saygı duymuyor. O saygıyı kazanmanız gerekiyor. Böylece sizi rakip görmeye başlıyorlar.



HER GÜN DÖRT SAAT SPOR YAPARIM



- Spor ve beslenme sizin için önemli. Nelere dikkat ediyorsunuz?

- Çok spor yapıyorum. Genellikle günde üç ya da dört saat... Genellikle kış aylarında daha ağır spor yapıyoruz çünkü yarışmıyoruz. Beslenmeyle ilgili çok katı kurallarım yok. Abur cuburdan uzak dururum, sağlıklı proteinler tüketirim, üç saatte bir yemek yemeye çalışırım. Yarış öncesi çok erken kalkarım. Arabaya binmeden önce iyice ısınırım. Konsantre olurum.

- Size ne ilham verir?

- Ben daha gençken çok fazla kadın yarışçı yoktu. Bir Kolombiyalı olarak Juan Pablo Montoya'yı hep takip ettim. Bence gelmiş geçmiş en iyi yarışçılardan biri o. Neredeyse tüm madalyaları topladı ve hâlâ hızlı. Onun başarılarına imreniyorum.