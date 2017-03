Dünya sustu Türkiye el uzattı

Somali, Güney Sudan, Yemen ve Nijerya’da 20 milyon kişi açlıktan ölümle karşı karşıya. Son 30 yılın en tehlikeli kıtlığına müdahale edilmezse bir yıl içinde 1.4 milyon kişi yetersiz beslenmeden dolayını yaşamını yitirecek. Türk Kızılayı dünyanın sessiz kaldığı felakete karşı dev bir kampanya başlattı

İlk önce beden hızla eriyor. Ardından metabolizma işlememeye başlıyor. Çok geçmeden vücut ağırlığının yüzde 18'i kaybediliyor. Hemen akabinde psikolojik çöküntü oluşuyor. Organlar işlevini yitiriyor ve gıdaları sindirme yetisi kaybediliyor. Bu aşamada beslenme tedavisi yapılması gerekiyor. Ancak dışarıdan gıda takviyesi olmayınca organ yetersizliği baş gösteriyor. Ardından acı son: Ölüm. Tıbba göre açlıktan ölüm böyle gerçekleşiyor. Günümüzde 20 milyondan fazla kişi kıtlığa karşı yaşam mücadelesi veriyor. Güney Sudan, Somali, Nijerya ve Yemen'de açlık krizi kapıda. Felaket o kadar büyük ki, hemen müdahale edilmezse dört ülkede 1.4 milyon çocuğun bir yıl içinde ölebileceği söyleniyor. Kıtlığa, azalan yağmurlar ile yaşanan çatışmalar ve uluslararası kamuoyunun yetersiz tepkisi neden oluyor. Daha 2011'de Somali'de 133 bini çocuk olmak üzere 260 bin kişinin yaşamını yitirdiği büyük bir kıtlık yaşanmıştı.



Somali

Afrika Boynuzu'nda bulunan Somali'de ülke nüfusunun yarısı yani 6 milyon 200 bin kişiye acil gıda yardımı ulaştırılması gerekiyor. 25 yıldır iç savaşın bitmediği, Eş Şebab terörünün engellenemediği Somali'de nisan-haziran dönemindeki son yağmur döneminin de kurak geçeceği öngörülüyor. Kuraklık nedeniyle ulusal felaket ilan edilen ülkede son iki hafta içinde 110'dan fazla kişi kıtlıktan yaşamını yitirdi. Altı aylık Hamdi Ahmed bebek sadece 3 kilo 600 gr ağırlığında. İngiltere'de ortalama bir bebeğin doğduğu kiloda yani. Annesi de yeterli oranda beslenemediği için emziremiyor. Mezarların hazır bekletildiği Somali'de Ahmed gibi 363 bin bebek açlıktan ölümle karşı karşıya.



Güney Sudan

Yer altı zenginlikleri ve tarıma elverişli toprakları ile bilinen Güney Sudan'da da kıtlık ilan edildi. Hükümet güçleri ile karşıtları arasındaki etnik çatışmalardan dolayı karamsar bir tablo var. 4.9 milyon kişi acil yardıma muhtaç olduğu ve 1.5 milyon kişinin komşu ülkelere kaçtığı Güney Sudan'da, bitkin vücutları salgın hastalıklara karşı çaresiz kalan 100 binden fazla çocuk her an açlıktan ölebilir. Ülkede ayrıca kuraklık nedeniyle hem gıda fiyatları tavan yaptı hem de çiftçiler işsiz kaldı.



Nijerya

Afrika'nın en zengin ülkesi Nijerya da kıtlıkla boğuşuyor. Ülkede terör örgütü Boko Haram'ın kontrolündeki bölgelerde 14 milyon kişinin acil gıdaya ihtiyacı var. Eğer gerekli müdahaleler yapılmazsa 500 binden fazla çocuk yetersiz beslenmeden ölebilir. Bu çocukların 80 bini için 'yardım ulaşmazsa birkaç ay içinde ölecek' deniliyor.



Yemen

İran destekli Şii milislerle Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun desteklediği hükümetin savaş halinde olduğu Yemen'de durum çok kritik. Ülkedeki 500 bin çocuk her an açlıktan ölebilir. Aslında kıtlık nedeniyle ölüm tehlikesi sadece dört ülkeyle sınırlı değil. Etiyopya, Kenya, Cibuti, Sudan, Uganda ve Burundi'de de benzer tehdit kapıda. 228 bin öğrencinin kuraklık sebebiyle okullarına gidemediği Etiyopya'da 5,6 milyon kişi acil yardıma muhtaç.



Yine devredeyiz

Yardım kuruluşları yaklaşan felaketi son 30 yılın en ölümcül kıtlığı kapıda şeklinde yorumluyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, acil insani yardımlar için önümüzdeki üç hafta içerisinde 4,4 milyar dolara ihtiyaç var. Toplanan miktar 90 milyon dolar. Aslında böylesi büyük bir kıtlık felaketi çok önceden öngörülebiliyor. Dolayısıyla ölümlerin büyük kısmı önlenebilir olarak adlandırılıyor. Ancak Türkiye'nin dışında Afrika'ya yardım eli uzatan ülkelerin sayısı çok oluyor. Türk Kızılayı'nın öncülüğünde 30 ulusal ve uluslararası kuruluş, "Yemen'in, Doğu Afrika'nın, Güney Sudan'ın Umudu Ol" isimli bir yardım kampanyası başlattı.