Onlarla hep mücadele edeceğim

Faslı Imane Elbani ile olan evliliği günlerce konuşuldu. Ama yetmedi sonrasında Kim Milyoner Olmak İster?’deki sunuculuğu eleştirilmeye başlandı. Murat Yıldırım yıllardır oyuncu olarak kah ekranda kah beyazperdede ama hiç bu kadar üzerine gelinmemişti.

Yıllar önce Güz Sancısı'nın setinde tanışmıştık Murat Yıldırım'la. Ama set ortamında çok da muhabbet edememiştik. Lakin saatler süren çekimlerde (zor bir sahneydi ve hava da soğuktu) ufacık bir kaprisini görmemiştim. İşini de çok ciddiye alıyordu.

Yıllar içinde filmlerini de izledim, göz ucuyla olsa da oynadığı dizileri de. Oyunculuk kumaşı iyiydi. Yıllar içinde o kumaşı birçok insan gördü. Rol aldığı diziler fenomen oldu. Filmleri seyirci tarafından ilgi gördü. Mühendis kökenli olsa da mesleğinde sağlam adımlarla yürüdü...

Fakat Murat Yıldırım, birkaç ay önce Faslı Imane Elbani ile olan aşkı ve evliliği ile gündeme geldi. Şaşırmıştım. İnsan evlenir, nedir bu olayın bu kadar büyütülmesinin sebebi?.. Ama galiba benim gibi düşünenler azınlıkta.

Sonra atv'nin iddialı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?'de sunuculuğu Selçuk Yöntem'den devraldı. Her hafta evimize konuk olmaya başladı. Fakat sunuculuğuyla ilgili kimi eleştiriler de arka arkaya geldi. Bu eleştirileri de pek anlayamadım. Neticede o yarışmacı yararına nokta atışı yardımlar da yapıyordu.

Bu hafta vizyona giren Ahmet Katıksız'ın yönettiği Sonsuz Aşk filmi vesilesiyle Wyndham Grand'da buluştuk. Otelde onu gören özellikle yabancı turistler 'Aaa Murat' deyip fotoğraf çektirmek istiyordu. Kimseyi kırmıyordu o da.

Fahriye Evcen ile başrolde oynadığı Sonsuz Aşk'ta başarılı, erken yaşta profesör olan bir beyin cerrahını canlandırıyordu. Genç yaşta başarılı olma durumu Murat Yıldırım'ın yabancı olduğu bir durum değil. Şu an 38 yaşında ama 2000'lerden bu yana oyunculuk yapıyor. Meğer doktorları da iyi tanırmış. Arkadaşları varmış. Bu noktadan girdik söyleşiye sonrası da çorap söküğü gibi geldi...

- Gerçek hayatta doktorlarla aranız nasıl?

- İyidir. Çünkü en yakın arkadaşlarım doktor. Tanıdığım, bildiğim bir meslek. Ama bir doktor şöyle olmalı, böyle olmamalı diyemem. Zaten bir şeyi kalıba sokmayı da hiçbir zaman sevmedim. Ama oynadığım doktor karakteri, beyin cerrahı olduğu için bazı teknikleri öğrenmem gerekiyordu. Bu konuda da sağ olsun Murat Aksoy bana yardımcı oldu. Ameliyata girmeme izin verdi.

- Nasıl bir deneyimdi?

- İlk 15 dakikası kötü geçti. Sonra alıştım. Doktorları daha iyi anladım bu sayede. Ameliyathaneye stresin girmemesi gerekiyormuş. Zaten onlar ne yapmaları gerektiğini iyi biliyorlar. Bir noktadan sonra bir iş gibi izledim, duygularımı bir kenara bıraktım. Daha çok doktoru gözlemledim, hastayı izlemeyi bıraktım. O zaman biraz daha rahat oldu benim için.

- Sonsuz Aşk adı üstünde bir aşk filmi. Siz de yakın zamanda evlendiniz. Evlilikle gündemde olmak ve bunun üstesinden gelmek, nasıl gelişti süreç?

- Açıkçası eşime Instagram'da bir kalp gönderdim. İlk o zaman insanların haberi oldu meseleden. O zaman şu yorum yapıldı: "İlişkiler böyle göz önünde yaşanmamalı." İyi de zaten göz önünde yaşamıyorduk. Biz birlikte olalı altı ay olmuştu. Ben de bir fotoğraf daha koydum, merak etmeyin biz ilişkimizi herkesten habersiz yaşadık diye.

- Zor mu böyle şeylerle uğraşmak?

- Açıkçası kötü niyetli, önyargılı insanlarla yaşamak zor. Onlarla mücadele etmeye ömrüm boyunca devam edeceğim. Ama bu sadece bana ve bize özgü bir durum değil. Evren varoldukça iyi enerji ile kötü enerji hep mücadele etmiştir. Biz yokken de böyleydi, bizden sonra da devam edecek. Çizgi filmden tutun, hayvanlar arasındaki ilişkiye kadar bu mücadeleyi her yerde görebilirsiniz. İnsanlar hatta ülkeler arasında bile var. Ha iyi nedir, iyilik nedir diye sorabilirsiniz.

- Sorayım o zaman?

- İyilik iyiliktir, kötülük kötülüktür, değişmez, bu kadar net. Başkaları hakkında önyargılı davranmak, bir şey bilmeden fikir yürütmek kötülüktür. Sadece kendi hatalarını görüp düzeltmeye çalışmak, iyiliktir.

- Nasıl gidiyor evlilik, iki ayrı kültürün insanlarısınız?

- Çok şükür iyi gidiyor. Her gün Allah'a şükrediyorum bana böyle bir eş nasip ettiği için.

- Peki eşiniz Türkiye'ye alışabildi mi?

- İnsan sevdiği zaman her yerde bulunabilir. Bu benim için de onun için de geçerli. Küçücük bir oda olsun yeter. Sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyor. Mesela Bursa'da çekimlere birlikte gittik. Saatlerce otel odasında benim işimin bitmesini bekledi. İnsan sevdiği için her şeyi yapar. Ben de yaparım o da yapar. Yapıyor da zaten. Çünkü biz beraberken çok mutluyuz.

- Filmde mutfakla ilişkisiniz iyi değildi. Evde nasıl?

- Evde o kadar kötü değil. Ama mutfakta iddialı biri değilim.

- Oysa Mardinlisiniz ve Mardin mutfağı iddialıdır.

- Evet, zor bir mutfaktır. Annemin mutfağıdır. Ama ben bu mutfak konusunda şanslıyımdır biraz. Sağ olsun şimdi de eşim yemek yapıyor, ben de ona yardımcı oluyorum.

- Siz salatacısınız galiba?

- Eski makarnacılardan diyeyim.



YARIŞMAYI KENDİM GİBİ SUNMAYA ÇALIŞIYORUM

- Kim Milyoner Olmak İster? programı nasıl gidiyor, alışabildiniz mi?

- İyi gidiyor. Çok keyif alıyorum. İnsanlara yardım etmeye çalışıyorum. Yanlış cevap verecekse ya da çekilmek istiyorken doğru cevap verme ihtimali varsa her seferinde düzelttirdim. Zaten yarışmacı arkadaşlar da teşekkür ediyor bana. Ama tabii bir yere kadar yardımcı olabiliyorsunuz. Sonuçta bir yarışma ve bildiğiniz kadar orada varolabiliyorsunuz.

- Kimi eleştiriler geldi, ne dersiniz onlar için?

- Ya kimi önyargılı insanlar var. Niyetine bakıyorum eleştirinin. İyi niyetli değilse o zaman kaale bile almıyorum.

- O koltukta daha önce Kenan Işık oturdu, sonra da Selçuk Yöntem. Manevi bir ağırlık hissediyor musunuz?

- Tabii hissediyorum. Ama şöyle bir gerçek de var. Bu yarışma dünyada farklı farklı insanların sunduğu bir program. Kimi yarışmayı, yarışmacıların zaaflarıyla oynayarak, kimi karşı tarafın dikkatini dağıtarak, kimi ayaklarını uzatarak sunuyor. İsterseniz şakalı, isterseniz ayakta sunarsınız. İsterseniz de üç saat boyunca sadece oturup sunabilirsiniz. Ben kendim gibi sunabilirim, öyle de sunmaya çalışıyorum.

- Sunmadan önce yarışmayla ilişkiniz nasıldı; izler, kendinizi sınar mıydınız?

- İzlerdim. Aslında bu yarışma iyi bir sınav oluyor insan için. Zaten hayatta insan kendini sınamak ister. Bazen kendiyle yüzleşmek, bazen başkalarına kendini göstermek için. Ben de denk gelince soruları cevaplayıp cevaplayamadığıma bakardım.

- Nasıldı performansınız?

- Fena değildi diyebilirim. Ama evde joker kullanmıyorsunuz, rahatsınız. Ekran başında öyle değil. Daha heyecanlı. Biraz bilmek, biraz akıl yürütmekle ilgili bir yarışma. Mühendisliğim bu noktada devreye giriyor. Akıl yürütürken, mantık kurarken işime yarıyor.



AKILLA NEFSİ İDARE ETMEK GEREK

- O mühendis bakışı yarışma dışında başka nerelerde işinize yarıyor?

- Hayat bir sınav. Her haliyle. Dengede gitmek gerekiyor. Bir şeye üzülüp kantarın topuzunu kaçırabilirsiniz mesela. O zaman da sorun çıkabilir. Yani hayatın bir matematiği, bir mühendislik yanı var. Bu noktada hayatı algılarken mühendis olmam işime yarıyor işte. Yıllarımı verdim, yarasın bir zahmet.

- Denge derken neyi kastediyorsunuz?

- Hayat bir yandan zor bir yandan da kolay. Akılla nefsi idare etmeye bakıyor.

- Bu çıkarıma ne zaman vardınız?

- İnsanların yol göstericiye ihtiyacı vardır. Kendi kararlarımı kendim veriyorum denir ama insan mutlaka bir şeylerden de etkilenen bir varlık. Bunun için bir şeyi en iyi bilenlerle oturup konuşmak önemlidir. Çünkü insanın her zaman, yol göstericiye aynı zamanda şefkat gösterecek insanlara da ihtiyacı var. Bunun için biri ben tek başıma her şeyimi kendim yapıyorum diyorsa zaten o kişiyi nefsi yönetiyor demektir.

- Peki sizin yol göstericileriniz kimler?

- İşle ilgili olarak menajerim Ayşe Barım. Hayatla ilgili olarak da her zaman Dr. Said Sözühikmet. Yeni kitabı da çıktı. Kitapta da bunlardan bahsediyor. Size bir hayal dünyası sunmuyor. Gerçeklerle nasıl baş etmek gerektiğini anlatıyor. Tembellikle, erteleme hastalığıyla nasıl baş edilir yazıyor. Şiddetle de öneriyorum. Yakın dostumdur Said Bey. Karşılıksız birçok iyiliği dokunmuştur. Çok konuşuruz. Dolayısıyla ondan çok faydalanırım.



YOLUMUZ BELLİ: DEMOKRASİ

-İçine doğduğunuz ve yaşadınız toplumu, ülkeyi çok önemsediğinizi söylüyorsunuz.

- Evet, yaşadığım toplum benim için çok önemli. Çünkü topluma ne verirsen gelip seni buluyor.

- Peki siz nasıl bakıyorsunuz ülkeye, topluma?

- Beni en çok üzen şey, bir konu üzerinde konuşamıyor oluşumuz. Çünkü konuşmaya başlayınca hemen şuculuk, buculuk devreye giriyor. Eskiden insanlar tarafsız konuşabiliyordu. Şimdi herkes taraf olmuş. Eleştir eleştir, herkes eleştirmen olmuş. Eleştiri iki nedenle yapılır. Ya sevdiğiniz bir şeyi, kişiyi düzeltmek için eleştirirsiniz ya da sevmediğiniz birine laf atıp kendinizi tatmin etmek için. Ben de biliyorum ülke meselelerini sabaha kadar konuşmayı. Ki oturunca sabahı bırakın üç yıl bile sürer. Ama konuşmakla işler çözülmüyor. Üretmek, iş yapmak lazım. Bu ülkede olan şu: Birileri iş yapıyor, üretiyor; birileri de sadece oturduğu yerden konuşuyor.

- 'Konuşmak yerine üretmek gerek' diyorsunuz yani.

- Biz demokrasinin içine doğmuşuz. Başka türlüsü de olmaz. Yol zaten bizi oraya götürüyor. Bence hızlı gitmek gerekiyor. Kavgayla olmaz. Kavga mantıksızlıktır. Herkes yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya çalışırsa biz de demokrasi yolunda hızla gideriz işte. Olay bu.



ELEŞTİRİLERE AÇIK OLMAYI ANNEMDEN ÖĞRENDİM

- Eleştiriye açık bir insan mısınız?

- Açığım. Kendime karşı acımasızımdır. Kendimi yukarıya çekmek adına yaparım bunu. Zaten çevremde sürekli beni pohpohlayan insanlar yoktur. Bilakis beni eleştiren insanlar vardır. Her yaptığım işten sonra fikrine, görgüsüne güvendiğim insanlara sorarım 'nasıl olmuş' diye. Onlar da beni eleştirir. O eleştiriler de beni geliştirir. Zaten insanın böylesi gerçek insanlara ihtiyacı var. Ama bunu yaşamak kolay da değildir. Ama ben yaşıyorum ve bundan da mutluyum.

- Nedir zorluğu?

- Söylenenler nefsinize ağır gelebilir. Nefsiniz hep 'harikasın, süper insansın' gibi sözler duymak ister. Ama zaten bunu duymak isterseniz çevrenizde böyle insanlar toplanır. Yok gerçekleri duymak istiyorsanız, gerçek insanları toplarsınız. Ben gerçek dostlar edinmeyi seçtim.

- Nefsinizi terbiye etmeye ne zaman başladınız?

- Çocukluğumdan beri vardı. Yatağa girdiğim zaman hep günün, hayatın bir muhasebesini yaparım. Bu annemden aldığım bir huydur. O çok vicdanlı bir kadındır.



KÖYLERDE YAŞAMAK BANA ÇOK ŞEY KATTI

- Siz bir söyleşide "Küçükken köyde her gün otobüsü beklerdim" diyorsunuz. O bekleme durumu hayatınıza bir şekilde sirayet etti mi?

- Sabırsız bir çocuktum, her çocuk gibi. Hemen her şey olsun isterdim. Babamın işi nedeniyle köyde yaşayınca akrabalardan ayrı düşmüştük, onlar her gün gelsin isterdim. Ama köylerde yaşamak bana çok şey kattı.

- Nasıl?

- Çocukluğum farklı köylerde geçti. Farklı insanlarla, kültürlerle tanışma fırsatım oldu. Bu zordu ama malum zor olan aynı zamanda güzeldir.

- Erken olgunlaştırdı mı bu sizi?

- Tabii. Çünkü ayrılık yaşarsınız. Ayrılıkla baş etmek kolay değildir. Ama uzun vadede aslında yaşadığınız o tecrübeler büyük bir kazançtır.



SETE GERİLİM KATMAM

- Siz mühendislikten oyunculuğa geçtiniz. Hayat mı çizdi yolu? Yoksa aklınızın bir köşesinde var mıydı?

- Hayat çizdi diyebilirim. İki dizide başrol oynamıştım ama buna rağmen 'Ben oyuncu mu olacağım' diye düşünüyordum. Çünkü okulunda okumamıştım, psikolojik olarak küçüklükten beri bu işe hazırlamamıştım kendimi. Ama yaptıkça alıştım...

- Ne zaman "Oyuncu olacağım, bu işle ilerleyeceğim" dediniz.

- Asi dizisinin ikici sezonunda galiba bu işi yapacağım dedim. Ki ondan önce sinema filminde oynamıştım, birkaç dizi yapmıştım.

- Oynadığınız dizi ya da filmlerde kadın oyuncularla kimyanız tutuyor. Bu kolay bir şey değildir. Ne yapıyorsunuz?

- Sete gerilim katmamaya özen gösteririm. Böyle olunca karşınızdaki oyuncuyla iyi çalışıyorsunuz.