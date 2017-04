Burada evimde gibiyim

Darüşşafaka Doğuş’un Amerikalı koçu David Blatt bizden biri olmuş. Türk çayını seven kebap yiyen dört çocuk babası Blatt, “Türkiye’de evimde gibiyim” diyor

Uzun zamandır aklımdaydı Darüşşafaka Doğuş'un tecrübeli koçu David Blatt'le söyleşi yapmak. Blatt'le Maslak'ta buluşmayı umarken Moskova'da yollarımız kesişti. Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı'nın giyim sponsoru Under Armour'un davetlisi olarak Moskova'daydım. CSKA Moskova maçı öncesi Blatt'la görüşme imkanı buldum. Türkiye ligi ile İstanbul'daki yaşamını konuştuk. Parkenin kenarındakinin aksine oldukça güler yüzlüydü. Dört çocuk babası Blatt de artık bizden biri olmuş; kahve alışkanlığını terk ederek, açık Türk çayına alışmış. Kebabı da çok seviyor. Hatta az da olsa Türkçe konuşuyor.

- Türk basketbol ligi için NBA'den sonra en güçlü ve kaliteli lig diyebilir miyiz?

- Türkiye'de dört takım Euroleague'de dokuz takım uluslararası turnuvalarda oynuyor. Müthiş oyuncular müthiş koçlar var. NBA ve Avrupa ligleri biraz farklı. Ancak NBA'in dışında 'Avrupa'daki en iyi ve en yüksek kalideki lig hangisi?' diye sorarsanız. Türkiye derim. Ben de bu kadar güçlü bir ligin parçası olmaktan çok keyif alıyorum, çok da mutluyum.

- İstanbul'daki Final Four'da Türk takımları karşı karşıya gelebilir mi?

- Euroleague kurallarına göre eşleşmeleri ona göre ayarlıyorlar mı bilemiyorum ama bu bir olasılık. Eğer eşleşmelerden bağımsız olarak bakarsanız yetenek ve beceri olarak bu kesinlikle yüksek olasılığı olan bir durum.

- Türkiye'ye ikinci gelişiniz. Bu kez nasıl buldunuz Türkiye'yi?

- Bu sefer daha çok evde hissettiğim bir dönem. Kulübümüzün yöneticileri beni çok iyi karşıladı. Rahat ettirmek için elinden gelen ortamı hazırladılar. Türkiye'yi bu kez daha iyi tanıyorum. Benim için daha keyifli bir dönem. Türkiye'ye ilk geldiğimde Efes'te de keyif almıştım ama bu kez kendimi daha çok evde hissediyorum.

- Buraya yıldız oyuncu LeBron James'li NBA takımı Cleveland Cavaliers'ten geldiniz. Nasıldı James'le çalışmak?

- NBA'deki oyun hız ve kabiliyet olarak daha üst düzey. Oradaki hava bambaşka. Oyuncuların zorlukları da var kolaylıkları da. Ama bir koç için önemli olan dünyanın her tarafındaki en iyi oyuncularla çalışmak.

- Maç öncesi bir davranışınız, bir alışkanlığınız var mı?

- Batıl inancım yok, dayanağı olmayan inançlar olduğu için ritüellere de inanmam. Ama alışkanlıklara inanırım, önemli olan alışkanlıklardır; çok çalışmak, tutkulu olmak, konsantre olmak, hazır olmak, hırslı olmak. Ayrıca her şeyi doğru yapmayı önemserim. Ancak bu sayede sonuç almak için şansınız doğar.

- Basketbol tarihinde en beğendiğiniz oyuncu kim?

- Boston'da büyüdüm. NBA'in efsanevi pivotu Bill Russell hayranıyım. Benim için ilk sırada o gelir.



AÇIK TÜRK ÇAYINI ÇOK SEVİYORUM

Basketbol işim olduğu için hayatımın büyük bir parçası işim. Ama tabii ki işimin dışında da bir hayatım var. Dünyanın değişik yerlerindeki insanlarla tanışmayı, sohbet etmeyi, okumayı, gezmeyi seviyorum, hayattan keyif alıyorum. Bu ikinci gelişimde, Türk çayı içiyorum, çok seviyorum. Ama açık içiyorum. Kebap yiyorum.