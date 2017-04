Ünlü isimlerin gizemli yaşam koçu Dr. Said Sözühikmet yeni kitabı Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri ile gündemde. Zaten o şahsıyla gündemde olmayı pek sevmiyor. Bu nedenle yüz yüze söyleşi vermiyor, fotoğrafının yayınlanmasını istemiyor. Biz de birçok ünlüye koçluk yapan Dr. Sözühikmet’le konuştuk

Murat Yıldırım, Imani Elbani, Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi, Esra Erol, Ziynet Sali... Liste uzayıp gidiyor. Bu isimler, sosyal medya paylaşımlarında, toplum önündeki konuşmalarında hep bir isme vurgu yapıyor: Dr. Said Sözühikmet. Öyle ki, Murat Yıldırım ve Tolgahan Sayışman evliliklerini kamuoyuna açıkladıklarında ona teşekkür etti. Ünlüler Dr. Said Sözühikmet'i yaşam koçları olarak tanımlıyor. Zor anlarında, kritik dönemeçlerde hayata dair akıl aldıkları isim o. Peki kim bu Dr. Said Sözühikmet? Hiçbir yerde fotoğrafı olmayan, gizli kalmayı tercih eden, bu nedenle söyleşiyi e-mail üzerinden yapan biri... Yeni kitabı Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri vesilesiyle kendisine sorular gönderdik. Hakkında merak edilenleri sorduk:

- Sizinle ilgili merak edilen pek çok şey var ama siz gizemli olmayı tercih ediyorsunuz. Fotoğraf da çektirmiyorsunuz. Bunun özel bir nedeni var mı?

- Bunun özel bir nedeni yok. Gizemli olmayı hiçbir zaman düşünmedim. Halis niyetle düşündüm ve şahsımdan ziyade önyargılar oluşmasın düşüncesiyle fotoğraf çektirmedim. Bu zamanda doğrular yanlış, yanlışlar doğru gibi olmuş. İnsanların şahsımdan çok, doğru olduğunu düşündüğüm hakikatlere değer vermelerini, doğruyu bulmalarını istedim ve bu konuda da kararlıyım.

- Kişisel gelişimle ilgili konular ne zaman hangi vesileyle dikkatinizi çekmeye başlamıştı?

- Kendimi bildim bileli bu konularla ilgiliyim. Küçüklüğümden bu yana yaşam koçumun yardımıyla kendimi geliştirdim ve geliştirmeye devam ediyorum. Aslında tıp doktoruyum.

- Sizin yaşam koçunuz kimdi?

- Vefat etti. Bana yol gösterdi, yaşam koçluğumu yaptı. Bu da bende kalsın.

- Ünlülere yaşam koçluğu yapıyorsunuz, size nasıl ulaşıyorlar? Birbirlerine mi tavsiye ediyorlar, buluşmalarınız hangi ortamlarda oluyor?

- İnsan görüşmek istedikten sonra her yerde görüşebiliyor.

- Son dönemde kişisel gelişim konusu epey popüler. Siz de bir yaşam koçusunuz. Yaşam koçu ne yapar?

- İnsanoğlunun var oluşundan itibaren hayır ve şer, iyi ve kötü mücadelesi günümüze kadar devam etmiştir. Bu yüzden hepimiz bir rehbere ihtiyaç duymaktayız. Yaşam koçu karşısındaki kişiyi eksileriyle artılarıyla çok iyi değerlendirerek onun düşünce yapısını ve nasıl düşündüğünü anlar, tahlil eder, analiz eder, tanır. Kişiliğine ve çalıştığı mesleğine göre kişileri analiz eder ve kişiye eksilerini gösterip onları artıya çevirmesini sağlayarak hayatta başarılı, mutlu, huzurlu ve pozitif olmasına yardımcı olur.



EMPATİYİ SEMPATİ İLE KARIŞTIRIYORUZ

- Mutsuz insan sayısı mı çok, insanlar bir arayışta mı?

- İnsan tam manasıyla mutlu olamaz. İnsan fıtratı yani yaradılışı gereği mutluluk arayışı hiçbir zaman bitmeyecektir. Teknolojinin çok ileri derecede geliştiği bu çağda insanlar tüketerek ve eğlenceye dayalı hayat tarzını tercih ettiğinden dolayı bencillik oluşur ve tek başına kalır. Bu da gerçek tam bir mutluluk değil geçici bir mutluluk sağlar. Psikolojik ve sosyal problemler ortaya çıkmış olur. Toplumun çoğunluğu mutluluğu yanlış yerlerde aradığından mutsuzluğu yaşar.

- Dengeli hayat ile ilgili vurgularınız dikkat çekiyor. Dengeli bir hayat neden önemli? Bunu sağlamak için neler yapmak gerekir?

- Bu sorunuz için çok memnun oldum, çok önemli ve mühim bir soru. Dengeli hayat kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmasını gerektirir. Yani kişi bireyselliği (bencilliği), hazcılık (sürekli tatmin olma isteği), şan şöhret isteği, gösterişi bırakarak yani bu kötü duyguları eşine, çocuklarına, iş ve sosyal arkadaşlarına yansıtmayacak. Vicdanlı ve dürüst davranacak, arkadaşının başarısını kendi başarısından önemli görecek, hak edenlere fedakarlık yapacak ve dengeyi sağlayacak.

- Empati ve sempati konusunda tespitleriniz ilginç. Türk insanının bu konudaki yaklaşımını anlatmışsınız kitabınızda. Nerede eksiklikler var?

- İyi niyet empatiye dayanır. Empati ise iyi düşünmeyi ve iyilik yapmayı gerektirir. Günümüzün en önemli sorunlarından biri, kişilerin yeteri kadar empati yapmaması, başkalarını anlamaya çalışmamasıdır. O yüzden de dillerden düşmeyen 'kimse beni anlamıyor' sözü çok tanıdık gelecektir. Empati yapmayan insana, yokluk, kıskançlık, bencillik, kibir gibi kötü duygular uzun vadede öldürücü zehir tesiri yapar. Bizim toplumumuz çok duygusal ve çok nezih bir toplumdur. Acıma duygusu olan, vatanını çok içten seven bir toplum olduğumuzdan empatiyi ve sempatiyi karıştırırız. Örneğin dizideki bir oyuncu ağladığı zaman onunla birlikte kolayca ağlarız ya da hiç tanımadığımız birisi gelse yaşadığı çilelerden bahsetse oturup onunla beraber ağlarız. Yaptığımız sadece onun duygularına eşlik etmek olduğundan onun bu durumdan kurtulmasına yardımcı olamayız. Bu durum sempatidir.

- Kim ümitsiz vakadır size göre?

- Önyargılı, dinlemeyen, konuşmayan, hatasını kabul etmeyen, kendisine karışılmasını istemeyen, düzeni disiplin olarak algılayan kişi...

- İş ilişkisi de en az özel ilişkilerimiz kadar önemli bir başlık. İşte başarı hayatta başarıyı getiriyor mu?

- İşteki başarı hayatta başarıyı getirir tabii ki, ama işteki başarısızlıklar da hayatımızı olumsuz yönde etkiler.



ÖZGÜVENİN DENGELİSİ İYİDİR

- Özgüvenin azı mı fazlası mı?

- Özgüvenin kişide dengede olması gerekir. Özgüveni olamayan her meseleye karamsar bakar, kötümserdir; bu da başarısızlığa sebep olur. Eleştirilmekten hoşlanmamaya, çekingen olmaya sebep olur bu yüzden de başarısızlığa mahkumdur. Tam tersi aşırı özgüveni olanlar da hayatlarının sınırlandırılmasını istemezler. Narsist olurlar. Kimseden yardım istemezler. Kendilerinde hiç hata görmezler. Dengeli özgüveni olan önerilere ve yardıma açıktır. Bir konu hakkında başarısız olsa dahi onun için son değildir hatta onu tecrübe olarak görür. Hayatında çözümler olarak görür ve her meselenin bir çözümü olduğunu düşünür.



TEMBELLİK BİR HASTALIK MI?

- İnsan bir şey yapmadıkça buna alışır mı? tembel bir danışanınıza ne önerirsiniz?

- Günümüzde tembelliği hareketsizlik olarak tanımlarlar. Aslında tembellik, hareketsizlik olduğu gibi, aynı zamanda üretkenliğe yönelik çalışma isteğinin olmaması demektir. Bu kişilik durumundan çıkamadığımızda, çok ciddi psikolojik hastalıklara sebep olur. Çalıştığı işi beğenmemeye ve her gün şikayet etmeye başlar. İşte verimlilikte düşme, ilişkilerde bozulma, en önemlisi yapması gereken işleri bırakıp başka işlerle meşgul olma gibi tavırlar sergiler.



HUZURU BULMANIN FORMÜLÜ

- Huzur herkesin peşinde olduğu bir kavram. Huzuru bulmanın bir formülü var mı?

- Zaten bu sorunun cevabı bütün kitabı kapsıyor o yüzden kitabı bütün okurlarıma çok dikkatli bir şekilde okumasını tavsiye ediyorum.