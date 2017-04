Dünya’nın sonu için 3 senaryo

Dünyamız tam bir yaşam cenneti. Yüksek miktarda su içeriyor, koruyucu manyetik kalkana ve atmosfere sahip, Güneş'e olan uzaklığı nedeniyle sıcaklık uygun seviyede. Ancak modern bilim kesin bir şekilde göstermiştir ki yaşam dediğimiz bu hediye, bir gün kaçınılmaz bir şekilde yok olacaktır.Önceden tek tanrılı dinlerin iddialarına dayanarak bu Dünya'da yaşamın bir gün sona ereceği söylenebilirdi. Örneğin Kuran'ın en önemli mesajlarından biri, bu Dünya'daki yaşamın bir gün sona ereceğidir. Günümüzde ise bunu bilimsel verilere dayanarak da ortaya koymak mümkün. Ama sonun nasıl olacağını tam olarak bilmiyoruz. Bu yazımızda, Dünya'daki yaşamı yok edebilecek muhtemel senaryolardan üçünü kısaca inceleyeceğiz.Önce kaçınılmaz bir senaryo ile başlayalım. Güneş, her yıldız gibi hidrojeni helyuma dönüştürerek ışık ve ısı saçmaktadır. Bu süreç temel yakıt olan hidrojen tükenene kadar devam edecek ve bundan 5,4 milyar yıl sonra yakıt tükendiğinde Güneş, kızıl dev olarak bilinen aşamaya geçecek. Bu aşamada Güneş, o kadar büyüyecektir ki Merkür, Venüs ve muhtemelen Dünya'yı da yutacaktır.Ancak yaşam, daha bu aşamaya gelinmeden bitecektir, zira Güneş'in ısısı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun bir sonucu olarak atmosferdeki karbondioksit oranı düşmeye başlayacak ve 600 milyon yıl sonra bütün ormanlar ve bilinen bitkilerin yüzde 99'u, C3 fotosentezi imkânsızlaşacağı için yok olacaktır. Geri kalan az sayıdaki tür de 200 milyon yıl kadar sonra yok olacaktır. Bitkisiz bir Dünya'da yaşamın devam edebileceği düşünülemez. Gıda sorunu çözülse bile, bitkiler olmadan oksijen seviyesini yaşama uygun seviyede tutmak pek de mümkün gözükmemektedir.Milyonlarca yılları duyup rahatladıysanız hemen acele etmeyin. Güneş'in ölümü ile yaşamın yok olması kesin olsa da yaşam çok daha öncesinde de yok olabilir. Örneğin, bizden önce Dünya'ya hükmeden dinozorları, bundan 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan 10 km çapında bir asteroid yok etmişti.Asteroidler, genellikle yörüngeleri Mars ile Jüpiter arasında olan küçük gök cisimleridir. Birkaç kilometre çapındaki bir asteroid, Dünya genelinde ciddi iklim değişiklikleri, tsunami, yangın gibi doğal felaketleri tetikleyebilir. Ortalama her 500 bin yılda bir, Dünya'ya 1 km çapında asteroidler çarpmaktadır.NASA, yakınımızdaki göktaşlarını izlemeye özen göstermektedir ancak şimdilik, Armageddon filmindeki gibi, büyük bir asteroidi Dünya'ya çarpmadan kesin olarak durdurabilecek bir teknolojimiz yok. Bundan ortalama 1,4 milyon yıl sonra Gliese 710 yıldızı, Güneş Sistemi'nin yakınından geçecek, bu süreçte Dünya'ya çarpacak göktaşlarının sayısı artacak. Yaşamı yok edebilecek bir gökcisminin Dünya'ya çarpma ihtimali de ciddi şekilde yükselecek.Bizi yok olmakla tehdit eden muhtemel sonların, yalnızca Dünya dışından gelebileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Süper volkanlar olarak bilinen büyük volkanların patlamaları da insanlığın varlığını ciddi anlamda tehdit edebilir.Süper volkan patlaması, atmosfere yüksek miktarda volkanik toz ve toksik gaz göndererek önemli iklim değişikliklerine yol açabilir. Bu, volkanik kış olarak bilinen buzul çağına ya da şiddetli bir global ısınmaya yol açabilir. Böyle bir felaket, insanlığı toptan yok etmese bile, çok sayıda insanın ölümüne yol açabilir. Bundan 71.500 yıl önce Endonezya'da gerçekleşen süper volkan patlamasının, o dönemdeki insan nüfusunu birkaç bine indirdiği tahmin ediliyor.Biz, burada muhtemel senaryoların küçük bir kısmını ele aldık. Bilim gazetecisi Alok Jha, konu ile ilgili yazdığı eserinde 50 farklı senaryoya dikkat çekiyor. Hayatın nasıl yok olacağı şimdilik bir muamma olsa da kesin bir gerçek var; bu Dünya'daki yaşam, er ya da geç bitecek.Evren'in ne kadar hızlı genişlediğine dair kuasar gözlemlerine dayanan yeni bir tahmin, hızlanarak genişleme iddiasını destekliyor. Şimdi H0LICOW grubundan bilim insanları, beş uzak kuasarı gözlemledi. Her bir kuasar ile Dünya arasında olan büyük bir galaksi, ışığı mercek gibi büker ve her kuasarın ışığını birden çok görüntüye böler. Her görüntünün ışığı, Dünya'ya doğru farklı bir yol izler, bu nedenle seyahat süreleri de farklılık gösterir. Işığın seyahat süresi de Evren'in ne kadar hızlı genişlediğine bağlı olduğu için, gecikmeler izlenerek Hubble sabiti hesaplanabilir. Bilim insanları, yeni kuasar ölçümünün süpernova sonuçlarıyla uyumlu olduğu açıklandı. (Kaynak: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol: 465, Mart 2017)Yapılan araştırmalar, hafızanın aslında video kaydı gibi çalışmadığını göstermektedir. Yani birçok zaman, geçmişi hatırlarken anılarımızı şimdiki zamanda yeniden oluşturmakta, parçaları bir araya getirmekte ve geçmişi yeniden yapılandırmaktayız. Geçmişin bu ana parçalarını bir araya getirirken, şimdinin koşullarından ve ruh halimizden etkilenerek anılarımızın içeriğini oluşturmaktayız. Zihnimiz, tutarlılık ihtiyacından dolayı, ya geçmişi bugüne ya da bugünü geçmişe benzetme eğilimindedir. (Kaynak: Psychology Today, 21-Mart 2017)John Napier (1550-1617), matematiğin önemli konularından logaritmayı keşfeden İskoç fizikçi ve matematikçidir. Napier, aynı zamanda, ondalık işaretinin yaygınlaşmasını sağlamış ve "Napier'in kemikleri" isimli hesap aletini keşfetmiştir. Napier'in, büyü ve simya ile ilgilendiği de söylenir. Yine söylentilere göre cebinde bir kutu içinde siyah bir örümcek taşır, define avcılığı ile uğraşırdı. Napier'in doğaüstü güçleri olduğunu iddia ettiği siyah bir horozu vardı, bu horozun kendisine yol gösterdiğini iddia ederdi.Aynı zamanda Merchiston Baronu olan Napier, zengin ve sıradışı bir adamdı. Emrinde çalışan çok sayıda adamı vardı. Bu adamların hırsız olup olmadıklarını siyah horozunun bulabileceğini iddia eden Napier, bir hırsızlık vakası olduğu zaman şüpheli ile horozu bir odaya kapatırdı. Kapalı oldukları süre boyunca, şüphelinin horozu okşamasını isterdi. Napier, horoza bakar ve şüphelinin hırsız olup olmadığına karar verirdi. Napier bunu, kaçık bir adam olduğu için yapmıyordu. O, horoza çok az siyah is sürüyordu, hırsızlar horozdan korkup onu okşamadıkları için elleri beyaz kalıyordu, dürüst olanlar ise çekinmeden horozu okşuyorlardı ve fark etmeden ellerini siyaha boyuyorlardı.Her 2 bin çocuktan biri dişli doğmaktadır.Her insan yılda ortalama 3,6 kilo ağırlığında ölü deri parçası atar. Evinizde gördüğünüz toz parçalarının önemli bir kısmı aslında sizin deri parçanızdır. Her gün havaya 20-30 bin civarında deri hücresi bırakıyoruz.Bazı bakteriler, nükleer reaktörlerin soğutma çubuklarında yaşarlar.Merkür gezegeninde gündüz sıcaklık 430 dereceye/celsius'a yükselebilir, gece ise sıcaklık -180 dereceye/celsius'a düşebilir.Penguenlerin hepsinin ömür boyu tek eşle yaşadıkları yanlıştır. Bunun istisnası olan, dönem dönem eş değiştiren penguen türleri de vardır.Deve kuşlarının korktuklarında kafalarını kuma gömdükleri doğru değildir."Doğayı ne kadar çok anlamaya uğraşırsam, Yaratıcı'nın çalışmalarına o kadar çok hayret ediyorum. Bilim, insanları Allah'a yaklaştırıyor."(Louis Pasteur)Ahmet, her bin kişiden birinin kuş gribi olduğu bir gruptan geliyor. Ahmet'e kuş gribi testi uygulanıyor ve test pozitif sonuç veriyor. Testin başarılı olma ihtimali yüzde 95 ise, Ahmet'in gerçekten kuş gribi olma ihtimali nedir?Bir adam nehrin karşısına kanosu ile geçmelidir. Karşıya kendisi ile beraber bir torba buğday, bir tavuk ve bir tilki geçirmelidir. Kano kendisi dışında bunlardan sadece birini almaktadır. Tavukla buğdayı, tavuk buğdayı yiyeceği için yalnız bırakamaz. Benzer şekilde, tavuk ile tilkiyi, tilki tavuğu yiyeceği için yalnız başlarına bırakamaz. Adam, tavuk, tilki ve buğdayı karşıya nasıl geçirmelidir?Not: Cevaplar haftaya Pazar SABAH'taParaları 1'den 6'ya kadar numaralandıralım. 6, elimizdeki gerçek paranın numarası olsun. İlk ölçümde bir kefeye (2,6) diğer kefeye (3,5) konur. İkinci ölçümde bir kefeye (4,6) diğer kefeye (2,5) konur. Eğer iki durumda da terazi dengede ise sahte para 1'dir. Eğer iki ölçümde, farklı kefe ağır basarsa, 2 numaralı para sahtedir. Eğer iki ölçümde de aynı kefe ağır basarsa 5 numaralı para sahtedir. Eğer ilkinde terazi dengede ise ve ikinci ölçümde denge bozuluyorsa 4 numaralı para sahtedir. Eğer ilk ölçümde terazi dengede olmayıp, ikinci ölçümde dengeye geliyorsa sahte para 3 numaralı paradır.Bulmacanın oluşturulduğu ay, Ağustos'tur. Son pazartesi 22-31 arası bir tarihte, ilk perşembe de 1-7 arası bir tarihte olmalıdır. Bu sayılardan 38 elde etmenin tek yolu son pazartesinin ayın 31'i, ilk perşembenin de ayın 7'sine rastlamasıdır. Bunun olabilmesi için ise geçen ay ile şimdiki ayın 31 gün çekmesi gerekir. Bu şartı sağlayan sadece iki ay vardır; bunlar da Temmuz ve Ağustos aylarıdır.