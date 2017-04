Silikon Vadisi’nde güzel yatırım

Teknolojiyle uğraştıkları, ders çalıştıkları, kafalarını kitaptan kaldırmadıkları için sınıf arkadaşlarının alay konusu olan çocuklar büyüdü ve teknolojinin hızlı gelişimi sayesinde kısa süre içinde milyonerler hatta milyarderler ligine çıktı. Tabii bu parlak yaşamların kimilerinin radarına girmesi kaçınılmazdı. Aslında olaya sadece kadınlar açısından da bakmak haksızlık. Kadınlar her ne kadar kendilerine güvenli bir gelecek ve gel-git'lerden uzak bir hayat arıyorlarsa, Silikon Vadisi'nin yıldızları da hayatlarının eksik parçasını tamamlamak istiyor. O da, başarılı, kariyerini yapmış, parasını kazanan, güzel bir hayat arkadaşına kavuşmak.İngiliz Sun gazetesi Hollywood ve podyumların ünlü isimlerinin son dönemde teknoloji patronlarıyla birlikte olması hakkında şöyle bir yorumda bulundu: "Tabii ki bu genç erkeklerin servetleri ciddi bir etken. Ancak bu adamların belirli bir yaşam düzeni var. Çoğu iyi ailelerden geliyor ve iyi bir eğitim almış. Evlerinde zaman geçirmeyi, yakın arkadaşlarıyla olmayı seven normal erkekler. Çalışkanlar. Model ve aktrislerin bir dönem peşinden koştuğu gel-gitli bir hayatı olan oyuncular ve şarkıcılar gibi değiller. Uyuşturucu ya da alkol bağımlılıkları yok. Psikolojik olarak sağlamlar. Çok yokluktan gelmedikleri için gelen parayla kendilerini kaybetmiyorlar. Bunlar da kadınların tercihinde önemli oluyor."İngiliz model Lily Cole'ün kalbini çalan ve 2012 yılından bu yana hayatında bulunan isim Kwame Ferreira. Kwamecorp isimli teknoloji şirketinin kurucusu olan ve sayısız teknoloji şirketinin yatırımcısı olan Ferreira ve Cole'ün bir kız çocukları bulunuyor.Hollywood'un son dönemdeki en başarılı ve dikkat çekici isimlerinden Emma Watson, yaklaşık iki yıldır Medallia isimli teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerinden William Mack Knight ile birlikte. Princeton Üniversitesi'nden mezun olan ve Columbia Üniversitesi'nde master yapan 35 yaşındaki Knight, kısa süre önce güzel kız arkadaşını ailesiyle tanıştırdı. İkilinin kısa süre içinde evleneceği konuşuluyor.Victoria's Secret mankenlerinden Miranda Kerr, Orlando Bloom'dan boşandıktan sonra kalbini Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'e kaptırmıştı. Birlikte yaşamaya başlayan çift, temmuz ayında da evlilik kararı aldıklarını açıklamıştı.Rus manken Anne Vyalitsyna, Maroon 5'ın yakışıklı solisti Adam Levine'den ayrıldıktan sonra gönlünü Yahoo'nun üst düzey yöneticilerinden Adam Cahan'a kaptırdı. Bir kız çocukları olan çift, kısa süre önce de nişanlandıklarını açıkladı. İlk kurduğu cep telefonu uygulamasını sadece üç ay içinde 30 milyon dolara satan Cahan, teknoloji dünyasının iddialı isimleri arasında.Teknoloji dünyasının en havalı şirketlerinden biri olan otomotiv devi Tesla'nın kurucularından Elon Musk ile bir süredir birlikte olan Amber Heard, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşarak sonunda ilişkisini gözler önünde yaşamaya başladı. Her ikisini de tanıyanlar evlilik kararının çok geç kalmadan alınacağı görüşünde.