Antarktika’dan buzdağı taşıyacaklar

Ortadoğu'nun en önemli ekonomi merkezlerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu sıralar sıra dışı bir proje ile dünyanın gündeminde. Yedi emirlikten oluşan 8.1 milyon nüfuslu ülke, kendi sınırları içine Antarktika'dan buzdağı getirmeye hazırlanıyor.Projenin arkasında BAE merkezli Ulusal Danışma Bürosu var. Hafta içerisinde videolu bir tanıtımla anons edilen plan kapsamında Antarktika'da bulunan Heard Adası çevresinden dev buz kütleleri, ülkenin Füceyre emirliğinde sahile getirilecek. 1 yıl sürmesi beklenen 12 bin kilometrelik zorlu yolculuk boyunca gemilerle çekilecek olan buzullar, Füceyre Limanı açığına konuşlandırılacak. Özel bir zemin üzerine yerleştirilerek oluşturulacak buzdağı sayesinde bölgeye milyonlarca turistin gelmesi bekleniyor.Ancak yapılan açıklamalara göre projenin arkasındaki ana hedef turizm değil. Asıl amaç dünyada su kıtlığının en çok yaşandığı ülkelerden biri olan BAE'yi bu dertten kurtarmak. Dev buz kütleleri içme suyuna dönüştürülecek. Buzdağının zamanla sıcak havayla eriyerek çevresinde kurulacak su tesislerini doldurması bekleniyor. Buz kütlesinden 20 milyar litrelik su elde edileceğini belirten yetkililer, "Bu orandaki su, 1 milyon kişiye beş yıl boyunca yeter. Aynı zamanda dünyanın en temiz suyu olacak" diyor. 2018'de hayata geçirilecek olan proje ile ayrıca çöllerin yeşil alana dönüştürüleceği kaydedildi.12 bin kilometrelik yolculuk sonrasında BAE'ye gelecek buz kütlesinden 20 milyar litrelik su elde edilecek.Bir diğer çılgın proje de Avrupa'da hayata geçirilmek isteniyor. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan 7.7 milyon nüfuslu İsviçre, 'küresel ısınmaya meydan okuyan plan' olarak tanıtılan proje kapsamında ülke ekonomisinin bel kemiği olan turistleri elinde tutmak istiyor. Yetkililer, kayak turizmi kapsamında ziyaretçi akınına uğrayan ancak iklim değişikliğine bağlı olarak her yıl 40 metre çekilen Morteratsch Buzul Vadisi'ni yapay karlarla doldurmak istiyor.Aralık 2016'nın 1834'ten bu yana en az yağışın oluştuğu dönem olduğunu belirten yetkililer, "Eğer mücadele etmezsek küresel ısınma bizi yenecek" diyor. Hollanda merkezli Utrecht Üniversitesi liderliğinde geliştirilen proje kapsamında 4 bin kar makinesi ile Alp'lerdeki karların yaz dönemlerinde erimesi engellenmeye çalışılacak. Eğer pilot proje başarılı olursa, aynı çalışma diğer bölgelerde de uygulanacak.