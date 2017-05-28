Gündüz mantı, gece müzik yapıyor

Sumiko Iwamuro 82 yaşında bir büyük anne. Japonya'nın Tokyo kentinde yaşıyor. Pek çok yaşıtı gibi kadim bir geleneği devam ettirerek meşhur Japon mantılarından yaparak hayatını kazanıyor. Tabii sadece gündüzleri. Oysa geceleri Tokyo'nun en ünlü gece kulüplerinin en aranan DJ'lerinden biri. 60 yıldır mantı yağarak hayatını kazanırken şimdi DJ Sumirock adıyla kendinden 60 yaş küçükleri eğlendiriyor.

Ayda bir kez, Tokyo'nun popüler gece kulüplerinden birinde DJ'lik yapan Iwamuro, bu işe 70 yaşından sonra başlamış. Aslında Iwamuro'nun merakı çocukluğa dayanıyor. Babası bir caz davulcusu olan Iwamuro müzikle ilgilenmek istemiş ancak 19 yaşında restorandaki işe girince tutkusunu geri plana atmak zorunda kalmış. 50 yıl boyunca kocasıyla bir mantıcı işleten Iwamuro onun ölümünden sonra içinde kalan merakını hayata geçirmeye karar vermiş.

Önce bir yıl boyunca DJ'lik kursuna giden Iwamuro, antreman yapmak için oğlunun doğum günlerinde gençleri eğlendirmeye başlamış. Ardından yavaş yavaş gece kulüpleri gelmiş. Iwamuro tarzını eklektik olarak tanımlıyor: "Bu aslında tekno müzik. Fakat sıkıcı olmasın diye biraz caz ekliyorum. Bazen bir Fransız şansonu. Bugünlerde biraz klasik müzik de koyuyorum parçalarıma. Gençler tanıdık melodileri yeni altyapılarla dinlemeye bayılıyor."

Şimdiden hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Sumiko Iwamuro'nun çaldığı geceleri fun'ları hiç kaçırmıyor. 25 yaşındaki Fuminari Fujii, Iwamuro'yu şöyle anlatıyor: "Onun çaldığı geceler çok eğlenceli geçiyor. Enerjisi yaşının çok ötesinde, buradaki her genç kadar enerjik. O da biz de yerimizde duramıyoruz."

İlerleyen yaşına rağmen yerinde duramayan DJ Sumirock hayal kurarken de sınır tanımıyor. Onun bir sonraki hedefi New York kulüplerinde sahne almak. Mümkün mü dersiniz?