Renklerin kraliçesi

90 yaşını geride bırakan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, son bir aydır Londra'da ağırladığı önemli devlet adamları ve ülke liderleriyle sık sık gazete sayfalarına konuk oldu. Tabii ki siyasi ve ekonomik haberler kadar Kraliçe'nin çiçek bahçesini andıran elbisesleri, görkemli şapkaları, rengarenk uzun ceketleri ve büyüleyici mücevherleri de konuşulan konular arasına girdi. 1952 yılında tahta çıkan ve ülke tarihinin en uzun süre tahtta kalan ismi olan Kraliçe, moda ve stil konusundaki zarif tercihleriyle torununun eşi Cambridge Düşesi Catherine'i aratmıyor...Geçtiğimiz yıl sonunda Buckingham Sarayı'nda açılan Fashioning a Reign: 90 years of style from Queen's wardrobe isimli sergi de Kraliçe'nin genç kızlığından itibaren modaya olan merakını, tahtta bulunduğu süre içinde tarihe geçen üzerinde bulunan kıyafetleri ve 70'li yaşlarından sonra moda konusunda attığı adımları ortaya koyuyor."Tanınmak, görünmek ve bilinmek için giyinmem gerekli" diyen Kraliçe, özellikle orta yaş üzerindeki aktif kadınlar için bir stil ikonu. Kraliyet gelenekleri dolayısıyla asla elinden siyah ya da beyaz renkli eldivenini çıkartmayan Kraliçe yaklaşık 50 yıldır aynı marka ayakkabıları giyiyor. Anello&Davide tarafından elde yapılan klasik ayakkabıların bir çiftinin fiyatı bin sterlin. Olabilecek en iyi deri kullanılarak elde dört kişilik bir ekip tarafından yapılan ayakkabılardan Kraliçe, her defasında 10 çift satın alıyor. Normal deri ve rugan siyah ayakkabılar Kraliçe'nin en çok tercih ettikleri. Ayrıca özel davetler için de dore, lame ve siyah saten ayakkabılar yaptırıyor. Kraliyete yakın kaynaklar Kraliçe'nin bu ayakkabılardan yüzlercesini eskittiğini söylüyor.Kraliçe'nin kolunda hep benzer çantalar görüyoruz. Tüm çantaları üreten ise Launer London. Markanın CEO'su Gerald Bodmer, Kraliçe için 200 çanta yaptıklarını açıkladığında İngiliz basınında geniş yer almıştı. Çantalar bin 650 sterlinlik fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Kraliçe, markayla tanıştığı 1968 yılından beri markanın bağımlısı olmuş durumda.Kraliçenin yıllardır stil danışmanlığını Angela Kelly üstleniyor. Kraliçenin kıyafetlerini ise 11 yılStewart Parvin tasarlıyor. "Kraliçe ile çalışmak çok kolay. Her renge açık. Kendisine yakışan kesimleri iyi biliyor. Bu yüzden de ne hazırlasak onu için yakışıyor" diyor. Kraliçe'nin henüz genç bir prenses olduğu 1940'lı yıllardaki tasarımcısı Norman Hartnell'di. Hartnell, Kraliçe'nin hem gelinliğini hem de yemin töreninde giydiği tuvaletini tasarladı. Genç bir kraliçe olduğu dönemde ise Elizabeth'in kıyafetlerini Savile Row tasarladı. Ondan sonra Stewart Parvin ile çalışmaya başlayana kadar da Ian Thomas ile çalıştı. Kraliçe'nin özel davetlerde giydiği couture kıyafetleri 1988 yılından bu yana Karl-Ludwig Rehse hazırlıyor. Kraliçe bazen daha önceden giydiği kıyafetleri farklı etkinliklerde değişik mücevherlerle kombinleyerek giyiyor.Gençlik yıllarında 58 santimetrelik bel ölçüsüyle tanınan ve her zaman çiçeklere ve renklere ilgi duyan Kraliçe moda dünyası tarafından 'Renklerin Kraliçesi' olarak isimlendiriliyor. Bunun nedeniyse ilerleyen yaşına rağmen farklı renkleri büyük bir cesaretle taşıyor olması. Bu renkler arasında fosforlu renklerin de bulunduğunun altını çizmek gerekir.Aslına bakarsanız yemin töreninde takılan ve kraliyet ailesine nesilden nesle geçen tacı da sayarsak Kraliçe'nin 18 tacı bulunuyor. Bu taçlardan üç tanesini daha gençken kullanan Kraliçe, geniş koleksiyonunda bulunan beş tanesini de Kraliyet ailesinin diğer üyelerine çeşitli etkinlikler sırasında ödünç veriyor. Bunlardan biri de Cambridge Düşesi Catherine'in düğününde taktığı Cartier'nin Halo isimli tacı... Kraliçe diğer taçları ve onlarla uyumlu bir şekilde tasarlanan gerdanlık, bilezik ve küpe setlerini bazen bazı parçaları değiştirerek kullanıyor. En büyük zaafıysa broşlara... Giydiği tüm elbise, ceket ve kombinleri broşla kombinliyor.Dünyanın en güçlü hanedanlıklarından birinin başında bulunan Kraliçe Elizabeth'in gençlik yıllarından bu yana tarzında neredeyse hiçbir değişiklik yaşanmadı. Her saman kadınsı ancak romantik bir çizgide giyinmeyi tercih eden Kraliçe, kıyafetlerinde sık sık inci ve kristal işlemeleri kullanıyor.Ayrıca sık sık kıyafetlerinde sık sık şık düğme detaylarına, çiçek desenlerine ve drapelere yer veriyor. Tüm bu detaylar ortaya zarif, ince ve hoş bir görüntü çıkmasını sağlıyor.Katıdığı resmi törenlerde düz ancak parlak renkli bir ceket giyen Kraliçe, kombinini genelde son derece ince bir işçiliği olan şapkalarla tamamlıyor. Kraliçe'nin şapkalarınıysa atölyesini 1990 yılında açan Rachel Trevor-Morgan tasarlıyor. 17'nci yüzyıldan kalma bir atölyede çalışan ünlü şapkacı, Kraliçe'nin her kıyafeti için yeni bir şapka tasarlıyor.