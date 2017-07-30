İstanbul E-5 Mecidiyeköy Kavşağı
'na doğru yol alıyoruz. Trafik çok yavaş ilerliyor. Seyyar satıcılar ise işbaşında. E-5'te otomobillerin arasında su satanı da var, çiçek satanı da. Eskiden İstanbul trafiğinde sepet ya da kutu koyarak tezgâh açan seyyar satıcılar daha fazlayken şimdi yok denecek kadar az. Çünkü eskiye nazaran daha sıkı denetlenebiliyor trafikte satış yapanlar. Bunun nedeni ise iki yıl önce kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Daire Başkanlığı Motosikletli Zabıta Ekipleri
. Atmaca olarak geçen motosikletli zabıta ekipleri trafiğin sıkışık olduğu yerlerde seyyar satıcılara daha hızlı müdahale edilebilmesi için oluşturuldu.
10 motosikletli 20 personelle başlayan çalışma, kısa sürede başarı elde edince bu sayı 33 motosiklet 117 zabıta personeline kadar çıkartıldı. Sayının daha da arttırılması planlanıyor.
4 KİŞİLİK EKİP
Biz de ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Atmaca Motosikletli Zabıta Ekipleri'ne dört kadın motosikletli zabıta memurunun dâhil edildiğini duyunca trafikte düştük peşlerine. Hepsi de motosiklete tutkun, işlerini severek yapıyor, yüzlerinde güler yüz ise hiç eksik olmuyor.
E-5 Mecidiyeköy Kavşağı'nda nöbette yakaladığımız motosikletli kadın zabıtalar: "Biz zabıtanın gülen yüzüyüz!" diyor. Biz de onlarla birlikte trafikte yol aldık, motosiklet tutkularını ve mesleklerini yaparken neler yaşadıklarını onlardan dinledik. 'Eldeciler' diye tabir edilen trafikte satış yapan seyyar satıcılarla yaşadıklarını da gözlemledik.
SEDA BÜLBÜL
MESLEĞİM STRESLİ AMA SEVEREK YAPIYORUM
Seda Bülbül dört ay önce başlamış işe. Ailesi motosiklete binmenin tehlikeli olduğunu düşünse de inat ederek öğrenmiş motosiklet kullanmasını. Beş yıl önce ise para biriktirerek kendi motosikletini satın almış. Motosikletli zabıta ekibini duyunca hemen başvurmuş, kabul edilmiş. "İki ay eğitimden sonra motosikletli zabıta ekibinde göreve başladım. Sekiz saat motosikletin üzerindeyiz. Ama motosiklet kullanmasını sevdiğim için keyif alıyorum" diyor.
MERVE ATEŞ
İLK İŞ GÜNÜ KİCK BOKS İLE KENDİMİ SAVUNDUM
Ailesinden gizleyerek motosiklet öğrenen Merve Ateş işe kabul edildiğinde çok mutlu olmuş. Sevdiği bir işi yaptığı için çok mutlu. İlk iş günü ise trafikte bir seyyar satıcının sularını almaya çalıştığı sırada sert bir tepkiyle karşılaşmış: "Erkek seyyar satıcının tam sularını alıyordum, kadın olduğumu görünce kolumdan tutup fırlatmaya çalıştı. Gücünün yeteceğini düşündü, fazla hafife aldı beni. Kick Boks sporunu çocukluktan beri yaptığım için kendimi savunabildim" diyor.
FATMA TUĞÇE
BU MESLEK TAM BENLİK!
15 yaşında motosiklet kullanmaya başlayan Fatma Tuğçe Çevik, üniversitede lojistik okumuş ama motosiklet tutkusu nedeniyle mesleğini yapmayı hiç düşünmemiş. Motorlu kurye olarak da çalışmış. Bu işe de "Tam benlik!" demiş, başvurmuş. Eğitimde motosikletin A'dan Z'ye her şeyini öğrenmiş, bilgisine bilgi katmış: "Eğitimimiz bittiğinde kadın motosikletli zabıtaların sayısı altıya çıkacak. Şimdiden trafiğe çıkmak için sabırsızlanıyorum." diyor.
MERAL NİLÜFER GÜNEŞ
BİZİ İLK GÖRENLER POLİS SANIYOR
Meral Nilüfer Güneş, üç aydır bu işi yapıyor. İngilizce İşletme okumuş ama bu mesleği tercih etmiş. İşe başladığında motosiklet üzerinde üniformalı sürücüleri gören seyyar satıcılar, trafikte araç kullananlar 'Yoksa trafik polisi mi?' diye çok tereddüt yaşamış. Güneş: "Trafikte bizi görenler şaşırıyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler bile oluyor. Seyyar satıcılar ise kaskı çıkardığımızda kadın olduğumuzu görünce bir şok yaşıyor, şaşkınlıkları geçtikten sonra kaçıyorlar" diyor.
EMİNE ÇALIOĞLU
SEYYAR SATICILAR ŞAŞKIN!
Mecidiyeköy'de çiçek satan Emine Çalıoğlu, sık sık zabıtalarla karşılaşıyor. Ama kadın zabıtaları görünce o da şaşırmış: "Bir yandan motosikletli zabıtaların kadın olmasına sevindim, bir yandan da görevlerini yapacaklar diye üzüldüm. Onların da işi bu, mecburlar" diyor. Bir başka çiçekçi Arzu Seyrekbasan ise "Zabıta gelir biz kaçarız. Motosikletli ekiplerle birlikte daha sıkı tutuyor zabıta işi. Hemen elimizden alıyorlar malları, ceza yazıyorlar. Motosikletli kadın zabıta memurlarını ilk gördüğümde ise çok şaşırdım. Ama biz kadınlar için iyi oldu, onlar güler yüzlüler" diyor.
HASAN BİTİŞYILMAZ
KISA SÜREDE BAŞARILI OLDUK
İBB
Motosikletli Zabıta Ekipler Şefi Hasan Bitişyılmaz, 30 yıllık zabıta memuru. İstanbul'da eskiye göre seyyar satıcıların meydanlarda, sokaklarda büyük oranda satışlarının azaldığını belirtiyor. Trafik için İBB Motosikletli Zabıta Ekipleri'nin kurulmasıyla birlikte görev yaptıkları Avrasya girişi, E-5, E-6 gibi yollarda seyyar satıcılar üzerinde daha etkili olduklarını belirtiyor. Bitişyılmaz: "Komuta Kontrol Merkezi'nden takip edilen bölgelere göre yönlendiriyoruz arkadaşları. Halkın şikâyeti üzerine müdahale ettiğimiz gibi seyyar satıcıların yoğunluklu olarak nerelerde olduğunu bildiğimizden yollarda nöbet sistemine göre motorize ekipleri yönlendiriyoruz. Kısa sürede trafikte satış yapan seyyar satıcılara karşı başarılı olduk" diyor.