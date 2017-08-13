Rujumu da sürerim yarışıma da çıkarım

JOSEE

BUGÜN NELER OLDU

Bolt'un bireysel kariyerini sonlandırmasıyla da tarihe geçen Londra Dünya Atletizm Şampiyonası bizim için çok ayrı bir yere oturdu. Ramil Guliyev bize uzak olan bir dalda 200 metrede dünya şampiyonluğu kazanarak hepimizi hem sevindirdi hem de gururlandırdı. 400 metre engellide dünya ikincisi olan Yasmani Copello Escobar bizi mutlu eden bir başka isimdi. Başarılarla birlikte taktik savaşlarına sahne olan şampiyonada yarışan sadece hırs, güç ve hız değildi. Tarzlarıyla da sporcular pistleri adeta yıldızlar geçidine çevirdi.Kadın atletlerin birçoğu moda ikonundan farksızdı. Kimi mavi rujuyla kimi fiyonklu bandanasıyla göz kamaştırdı. Birçok kadın sporcu kırmızı rujuyla pistlere damga vurdu. Londra Olimpiyat Stadı'nda güzelliği ya da stiliyle mankenleri aratmayan o sporculardan bazıları şöyle...Trinidad Tobagolu atlet altın kolyeleri, çok sayıdaki dövmesiyle pistlerdeydi. 100 ve 200 metre koşucusu 25 yaşındaki Ahye'yi özel kılan en önemli nokta ise rastalı uzun kızıl saçları...Kanadalı sporcu Londra'da sırıkla atlamada hünerlerini sergiledi. Mankenlere taş çıkartacak bir fiziğe sahip. Başarılı performansının yanı sıra kırmızı ruju, iri mavi gözleri ve gamzeli gülüşüyle milyonların beğenisini kazandı.Üç adım atlamada tarih yazdı. Kolombiyalı güçlü rakibi Caterine Ibargüen'le zorlu mücadelesinin ardından dünya şampiyonu oldu. 22 yaşında aldığı bu derece kendisine bu daldaki en genç dünya şampiyonu ünvanını da getirdi. 1.92 cm boyundaki Venezuelalı Rojas düzgün fiğinin yanı sıra yeşil saçlarıyla da yarışlara damgasını vurdu. Sporcu sevinci ve tribünleri coşturmasıyla gençliğini tümüyle sergiledi.Fildişi Sahili sporcusu Lou, Londra'da 100 metrede ikinciliğe adını yazdırdı. Gümüş madalyasının yanı sıra Lou, ayrı renkte ojeleri ve rastalı, gölgeli saçlarıyla pistlerde tarzını konuşturan isimler arasındaydı. Lou'nun oje renkleri de ülkesinin bayrak renklerindeydi.Amerikalı sporcu 400 metrede yarıştı. Başarısıyla göz doldurmasının yanı sıra uzun siyah saçlarını açarak koşmasıyla göz kamaştırdı. Minik küpe takmayı tercih eden Muhammad'ın göbeğindeki piercing de dikkatlerden kaçmadı. Muhammad'ın en yakın rakibi Kanadalı Sage Watson da, kırmızı ruju, kırmızı ojesi ve kırmızı küpeleriyle yarıştı. İki atlet yarışırken sporculuklarının yanı sıra görsellikleriyle de göz doldurdu.Pistlerin başarılı ismi Tate açık bıraktığı uzun saçları, doğal makyajı ve beyaz ojeli uzun tırnaklarıyla dikkatleri üzerinde topladı. Amerikalı atletin göbeğindeki piercing ve büyük taşlı yüzüğü de tarzını ortaya koydu.Üç adım atlamanın önemli sporcusu Broersen, kırmızı ojesi olmadan yarışmayanlardan. Ancak sporcu bu sefer küçük parmağının oje renklerini ülkesi Hollanda'nın bayrağının mavi, beyaz ve kırmızı renklerinden seçti. Hollandalı atletin bir başka özelliği de kasıklarındaki olimpiyat dövmesi ile yüzükleri.Amerikalı siyahi sporcu Stevens tarzını vücudunun birçok noktasına yaptırdığı dövme ve takılarıyla konuşturdu. Başarılı atlet uzun tırnakları, topuzu, ince zincir kolyesi ve piercing'ini kulağına taktığı küpelerle tamamlamıştı.25 yaşındaki Jamaikalı atlet başarıları kadar pistteki tarzıyla çok konuşulan sporcular arasında. Londra'da da dikkatler üzerindeydi; fiyonklu ve çiçekli bandanası, sarı renkteki çiçekli kolyesiyle farkını ortaya koydu. Bunların yanında mavi ruju ve çok sayıdaki dövmesiyle de gözler üzerindeydi. Televizyon yorumcuları bile kendisinin moda ikonu olabileceğini dile getirdi.Amerikalı atlet neşeli tavırlarıyla Londra'da iz bırakanlardan. Güçlü rakipleriyle yarış sonrası şakalaşan Hayes de inci küpeleri ve çeşitli renklerdeki ojeleriyle kendisinden bahsettirdi. Uzun örgülü saçlarını lila ve mor bandanalarla süsleyen Hayes tarzını konuşturdu.