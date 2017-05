Ramazan sofrasına zam yok

Her yıl artan talep nedeniyle ramazan sofralarına normalin iki katı para harcayan tüketici, bu yıl rahat bir nefes alacak. Özellikle yılın ilk üç ayı gıda fiyatlarındaki anormal artışlar nedeniyle isyan bayrağını çeken tüketicinin imdadına hasat yetişti. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, haziranda kırmızı mercimek, temmuzda ise buğdayda hasat zamanı olduğunu dolayısıyla ramazanda iki üründe de fiyat düşüşleri olacağını söyledi. Nohut ve fasulyede de yüzde 10'a yakın fiyat düşüşleri olduğu kaydeden Reis, "Bu yıl fiyatlar normal" dedi. İftarın vazgeçilmezi zeytin, pastırma ve sucukta da zam yapılmayacak. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Zeytini tüketiciye uygun fiyatlarla sunacağız. Vatandaşlarımız orucunu zeytinle açsınlar. Zeytinyağında da fiyatlarımızı artırmayacağız" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ise, "Ramazanda pastırma ve sucuğun fiyatında bir artış olmaz. En pahalı pastırma dediğimiz sırt, bonfile pastırmanın kilosu şu an 110 lira, but pastırma ise 75 lira. Yüzde 100 dana etinden yapılmış sucuğun kilosu 45-50 lira arasında değişiyor" diye konuştu. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç da "Ette zam yok. Bunu söyleyenler fırsatçılar. Et ve Süt Kurumu 23.80 liradan kasaba et veriyor. Bu durumda eti 50 liraya satan fırsatçıdır" ifadesini kullandı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 70 kalem gıdanın fiyatını ramazanda takip edeceklerini, anormal bir artış görülürse konuyu kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.



HEDİYE ÇEKLERİ KOLİLERİ GEÇTİ

Bu yıl yaklaşık 5 milyon ramazan kolisi dağıtılacağı tahmin ediliyor. Bu da 350-400 milyon liralık pazar oluşturacak. Marketler de koli ve hediye çeki hazırlıklarını bitirdi. Ramazan kolisi fiyatları 29.90-99.90 TL arasında değişiyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Ramazanda bir önceki aya kıyasla cirolarda yüzde 30 artış yaşanıyor. Hediye çekleri, kumanya paketlerine göre daha çok rağbet görüyor. Önceki yıllara paralel satışların yüzde 10'unun ramazan hazırlığı, yüzde 5'inin kumanya, yüzde 15'inin ise hediye çeki yönünde olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Mustafa Songör de hediye çeklerinin son yıllarda ramazan kolilerine nazaran daha çok tercih edildiğini, bu trendin güçlenerek sürdüğünü söyledi. Metro Toptancı Marketi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çek satışları erzak satışları içinde yüzde 10'dan daha az bir paya sahip. Bu yıl ise bir önceki yıla göre 3 kattan fazla büyüyecek. En fazla talep 150 liralık çeklere. Kolilerin satış fiyatı ise ortalama yüzde 4.7 arttı.