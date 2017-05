Ramazan ile hayatınızda temiz bir sayfa açın

RABBİMİZ

Milyonların sevgisini kazanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldik. Her yıl Sultanahmet'te yaptığı iftar ve sahur programları atv ekranlarında milyonlarca kişi tarafından takip edilen Hatipoğlu ile tarihi semtin sokaklarında dolaşırken bir yandan da Ramazan'dan ve kaybettiğimiz değerlerden konuştuk. Ramazan ayının bizlere yepyeni, taptaze bir başlangıç yapma fırsatı verdiğini söyleyen Hatipoğlu, "Ramazan ile birlikte yeni başlangıç zamanı. O gün yeniden doğduğunuzu düşünün ve beyaz bir sayfa açın. Alın bir sayfa önünüze bir ay boyunca iyi ve kötü yaptıklarınızı yazın. Öncesi için tövbe edin ve bir ay boyunca kendi karnenizi kendinizi tutun" diyor. İşte gittiği her şehirde binlerce insan tarafından dinlenen Hatipoğlu ile Ramazan sohbetimiz.- Ramazan bir ibadet. Tövbe mevsimi. Durumu müsait olan kardeşlerimize tavsiyemiz elbetteki namazlarını kılmaları, oruçlarını tutmaları yönünde. Ayrıca sahur çok önemli. Gecenin bir yarısında Allah için yatağı, yorganı bırakıyorsunuz ve ibadetinizi yerine getiriyorsunuz. Bu çok önemli. Zekatımızı muhakkak verelim. Sadaka vermemiz gerekir. Yaşlıları ziyaret etmeliyiz. Özellikle annelerin ellerini öpelim bu ay. Ölmüş büyüklerimizi ziyaret edelim. Bütün dünyaya barış ilan etmemiz gerekiyor bu ay. Nefsimizi kontrol altına almamız gereken bir ay. Kırmayacaksın, dökmeyeceksin, haset etmeyeceksin, kimsenin aleyhine konuşmayacaksınız. Gıybet etmeyeceksiniz. Hatta günümüz dünyasından da bir detay söyleyeyim, sosyal medyayı da doğru kullanmanız lazım bu ay. Kötü bir şey görünce, biri hakaret ediyorsa, kalp kırıyorsa bunu uygun bir dille söylemeli ve bu paylaşımı yapan insanı engellemelisiniz. Ayrca bu ay boyunca fakir doyurmaya dikkat etmelisiniz.- Oruç tutmak sadece aç kalmakdeğildir. Günaha karşı da aç kalmakdemektir. Kötülüğe karşı da aç kalmakdemektir. Büyükler "Küfreden bir insanınorucu olmaz" diyor. Tabii ki teknikolarak yemedi içmedi, oruç tutmuşoluyor. Ama manevi olarak o orucunfaydası olmuyor. Oruç müthiş bir otokontroldür.Alın terinizle kazandığınız,Allah'ın size helal kıldığı yiyecekleriyemiyorsunuz belirli bir süre içinde.Başınızda polis, zabıta biri yok. Eviniçinde ne yapıyorsunuz, ne yapmıyorsunuzkimse bilemez. Ama Allah'ınsizi kontrol ettiğini bilmek ve buna görehareket etmek müthiş bir şey. KeşkeRamazan'da sahip olduğumuz otokontrolühep sürdürebilsek, hayatımızıntümüne yansıtabilsek.- Evet, eskiyi unutalım bu Ramazan'da.Ramazan ile yeni doğmuşkabul edelim kendimizi. Allah'tan buyeni hayatımızda bize rahmet etmesinidileyelim. Yüce Allah bizim tövbemizibekliyor, bunu unutmayalım. Herkesönüne bir beyaz sayfa alsın. Günahlarınıve sevaplarını yazsın bu ay boyunca.Ama kendine acımadan yazsın günahlarınıda. Haset ettiyse, riyada bulunduysa,birini gülümsettiyse meselatüm bunları yazsın teker teker... Kendikendine bir karne hazırlasın herkes buRamazan. Zaten Allah bizler için böylebir karne hazırlıyor. Bu bir ay boyuncabuna benzer bir karne hazırlıyalımkendimize. Sevaplarımızı artırmayaçalışalım her gün. Eğer böyle yaparsakişte o zaman Ramazan'ın özüne uygunhareket etmiş oluruz. Ve işte o zamanRamazan ayı bizden memnun olarakayrılır yanımızdan. Yoksa kalbi kırıkayrılır Ramazan...- Hz. Peygamber "Oruçluyken birisize sataşırsa ona 'Ben oruçluyum' de"diyor. Eğer oruçlu bir kişi size sataşıyorsao zaman onun orucunda bir problemvar demek ki. Hz. Peygamber oruçluykensağa sola sataşanlara, "Seninorucundan fayda yok. Sen aç kaldın,susuz kaldın" diyor. Kimsenin hakkınıyememeniz, gönül kırmamanız lazımoruç tutarken. Bu durumda nasıl sinirliolabilirsiniz ki? Sadece mideye hakimolmak değil Ramazan. Böyle olan arkadaşlarımızatavsiyemiz mümkün olduğuncadışarı çıkmamaları yönünde olacak.Araba kullanırken dikkat etsinler.Yanlış yapana, öne geçmeye çalışanatoleranslı olsunlar.- Elbette hepimiz biliyoruz ama sormak istiyorum, gerçek Müslüman kimdir, nasıldır? - Hz. Peygamber Müslüman'ı tanımlarken "Eliyle, diliyle başkasına eziyet etmeyen kimse" diyor. Bir Müslüman olarak biz elimizle, dilimizle başkasına eziyet etmeyeceğiz demek ki. Bu o kadar önemli bir tanımlama ki. Ne yazık ki çoğu kez orucumuzun bile tövbeye ihtiyacı oluyor. Hz. Peygamber sahabelere akşam "Bugün hanginiz bir fakir doyurdunuz?", "Bugün hanginiz bir hasta ziyaret ettiniz?", "Bugün hanginiz bir cenazeyi taşıdınız mezara kadar?" diye sorarmış. Bir tüm günün hesabını yapmalarını istiyor... Müslüman ahlakı böyle bir ahlak işte... Manevi ve ahlaki dokunuşlara muhtacız. İbadetimiz, namazımız var ama üç kağıdımız da var. Bu aslında esas Müslümanlık değil. Bunları söylüyorum yanlış anlaşılma olmasın dost acı söyler derler ya. Tüm bu sözleri hepimiz için söylüyorum, tüm Müslümanlar için. - İyi nedir, kötü nedir dinimize göre? - Hz. Peygamber bu soruyu kendisine soranlara uzun uzun maddeler saymak yerine, "Kalbini temiz tut, vicdanını temiz tut" diyor. "Bir şey yaptığında kalbin inciniyorsa o kötüdür. Bir şey yaptığında kalbin rahatsa o zaman yaptığın iyidir" diyor. Bu kadar net dinimizde. Rabbimız bizi affetmek için bahane arıyor. Bizi cezalandırmak için, yakmak için bahane kollayan bir Allah anlayışı yok bizim dinimizde. Allah'ı iyi tanımamız lazım hepimizin. Allah zalimi sevmez. Allah katili sevmez. Allah zina edeni sevmez. Allah kumar oynayanı sevmez. Faiz yiyeni sevmez. Komşu hakkı çiğneyeni sevmez. Misafirlik yapmayanı sevmez. İnsanlara kötü bakanı sevmez. İnsanların özel hayatını, mahremini araştıranı sevmez. Allah ahlaksızlığı sevmez. Dinimizin temeli budur.- İnsan olarak dünya hayatında birçok sorumluluklakarşılaştık. Ailelerimiz, sevdiklerimiz,çevremiz var, komşularımız var... Hepsiyleilişkimizin bir ölçüsü, kanunu, kuralıolmalı. Bunda bizim için belirleyici aklımız,dinimiz, örfümüz, geleneklerimizdir... Hepsibize affedici olmayı, merhametli olmayı veçevremizle iyi geçinmeyi öğütler. Kimse içinkalbinizde kötülük beslememeyi öğütler. Dilini,kalbini, elini, ayağını kötülüklerden,kul hakkından arındırmayısöyler hepsi. Bu konularda sonbirkaç yıldır hepimiz sınıftakaldık.- Kanaatsizlikten. Tatminolmamak, tevekkülün azlığı,şükretmemek var. Tatmin olmayıbaşka yerlerde aramakvar. Ayrıştırıcı olanların peşinetakılmamız var. Bölmeyeve parçalamaya çalışanlardan,ayrıştıranlardan uzakdurmak lazım. Bu firavununbir metodudur. Kutuplaraayıranlardan uzak durmaklazım. Bu Ramazan ayındahangi noktalarda kaybettik,nerede hata yaptık hep beraberdüşünmemiz gerekiyorbence.- Allah'a imanımızda birproblem var. Bir ayet geliyor"Ey iman edenler, iman ediyor"diyor. Teslimiyetle, kutuplaşmadan,birbirinize sevgi ve saygı duyarakiman edin diyor yani. Allah'ı iyi tanımaklazım. Allah'ı tanıyan, Peygamber'einanan kimsenin kalbini kırmaz.Aşırılıklardan uzak durur. Cinayet işlemez.Küfür, isyan ve ayrıştırmadan uzakdurmamız lazım. Bu dünya imtihandünyası. Bizim bunlardan uzaklaşmamızlazım. İğneyi başkasına batırmadan hepçuvaldızı kendimize batırmamız lazım.Müslüman dünyasının özellikle kendisinisorgulaması lazım bence. Ramazan dabuna vesile olmalı. İslam'ın sevgi ve muhabbetiniyok etmeye çalışanlar çok. Bunuortadan kaldırmalıyız. İslamofobiden rahatsızızama bunda bizim hiç mi rolümüz yok.Batı'daki İslam karşıtlığı genlerinde varelbet ama buna malzeme veren de bizler değilmiyiz? Müslümanlar birbirini katlediyor.Allah'ın adını anarak öldürmek... Kuran'ındili bu değildir. Hz. Peygamber'in dili budeğildir. Birbirimizi doğruya çağırmadandinlemeden karar veriyoruz. Tanımadanhüküm veriyoruz. Hep Allah'a ve Peygamber'eyaklaşmaya çalışmalıyız. Şefkatverenlerden olmalıyız. Kendimizi manevigusül ile temizlememiz gerekiyor.- İhramdayken ot koparamazsınız. Hayvanöldüremezsiniz. Kalp kıramazsınız. Koku süremezsiniz.Mekke bir pilot bölgedir. İhram birpilot uygulamadır. Allah bizlere "İhramdakigibi hareket edin tüm hayatınız boyunca" diyor.Kırmayın, dökmeyin bu şekilde gelin benim huzurumadiyor. Kuran'ın bize gösterdiği yoldangitmeliyiz... Ama çok oyunlar oynuyor Batı dünyası.Ortadoğu'daki kanı açıklamak imkansız.Binlerce tezgah var. Binlerce istihbarat örgütüorada rol alıyor. Müslüman'ı Müslüman'a öldürtmekteneminim çok keyif alanlar vardır butabloya bakıp da. Allah rızası için bir sağınızasolunuza bakın, sonumuzun mezar olduğunuhatırlayın ve en azından bir müddet için bileolsa tüm Müslüman alemi olarak yeniden birbirimizlekucaklaşalım. Ramazan ayı da bununiçin bir fırsat.